Tribunalul Bucureşti a dispus pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost şef al Sud. El este acuzat că ar fi primit mită în mai multe rânduri.

Fost șef de vamă arestat de Tribunalul București

DNA care au investigat activitatea din Portul Constanța l-au pus sub acuzare pe Lică Octavian Parfenie. Ei l-au acuzat că ar fi primit mită în șase rânduri, motiv pentru care au cerut arestarea. Drept urmare, Tribunalul Bucureşti a dispus emitrea unui mandat de arestare pntru 30 de zile pe numele fostului șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud.

Pe de altă parte, instanța a respins cererea DNA de arestare a lui Christian Gudu. Acesta a fost adjunct al şefului Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud. Gudu a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăţi comerciale care desfăşura activităţi în Portul Constanţa sume de bani cuprinse între 100 şi 350 de euro pentru fiecare container importat”, a informat DNA într-un comunicat de presă.

Mită la vama din Portul Constanța

Potrivit procurorilor în schimbul banilor solicitați, Lică Octavian Parfenie promitea ajutor ca formalitățile vamale să se desfășoare cu prioritate și fără probleme.

„Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalităţile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfăşura cu prioritate şi fără dificultăţi. Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiaşi persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri”, se mai arată în comunicat.

Conform , Lică-Octavian Parfenie ar fi fost sprijinit în două dintre situaţii de Christian Gudu. De aici și propunerea de arestare preventivă făcută către Tribunalul București.