B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită

Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită

Adrian Teampău
06 mart. 2026, 21:29
Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită
Foto: Direcția Națională Anticorupție / Facebook
Cuprins
  1. Fost șef de vamă arestat de Tribunalul București
  2. Mită la vama din Portul Constanța

Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost şef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud. El este acuzat că ar fi primit mită în mai multe rânduri.

Fost șef de vamă arestat de Tribunalul București

Procurorii DNA care au investigat activitatea din Portul Constanța l-au pus sub acuzare pe Lică Octavian Parfenie. Ei l-au acuzat că ar fi primit mită în șase rânduri, motiv pentru care au cerut arestarea. Drept urmare, Tribunalul Bucureşti a dispus emitrea unui mandat de arestare pntru 30 de zile pe numele fostului șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud.

Pe de altă parte, instanța a respins cererea DNA de arestare a lui Christian Gudu. Acesta a fost adjunct al şefului Biroului Vamal de Frontieră Constanţa Sud. Gudu a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăţi comerciale care desfăşura activităţi în Portul Constanţa sume de bani cuprinse între 100 şi 350 de euro pentru fiecare container importat”, a informat DNA într-un comunicat de presă.

Mită la vama din Portul Constanța

Potrivit procurorilor în schimbul banilor solicitați, Lică Octavian Parfenie promitea ajutor ca formalitățile vamale să se desfășoare cu prioritate și fără probleme.

„Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalităţile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfăşura cu prioritate şi fără dificultăţi. Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiaşi persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri”, se mai arată în comunicat.

Conform DNA, Lică-Octavian Parfenie ar fi fost sprijinit în două dintre situaţii de Christian Gudu. De aici și propunerea de arestare preventivă făcută către Tribunalul București.

Tags:
Citește și...
Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
Eveniment
Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
Eveniment
La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Eveniment
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Eveniment
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
Eveniment
Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”
Eveniment
Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor la marile parchete. Nicușor Dan a ieșit să discute cu manifestanții: „Procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Eveniment
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor la marile parchete. Nicușor Dan a ieșit să discute cu manifestanții: „Procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Și-a lăsat copilul cu tatăl și a avut parte de o surpriză. Scena care a făcut mii de oameni să zâmbească online
Eveniment
Și-a lăsat copilul cu tatăl și a avut parte de o surpriză. Scena care a făcut mii de oameni să zâmbească online
MAE vine cu noi detalii. Câți minori români mai sunt acum în Orientul Mijlociu și așteaptă să vină acasă
Eveniment
MAE vine cu noi detalii. Câți minori români mai sunt acum în Orientul Mijlociu și așteaptă să vină acasă
Criză în Educație. Sindicatele amenință cu boicotarea simulărilor la examenele naţionale. Replică șablon a Ministerului
Eveniment
Criză în Educație. Sindicatele amenință cu boicotarea simulărilor la examenele naţionale. Replică șablon a Ministerului
Ultima oră
21:57 - Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
21:57 - Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
21:50 - La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
21:32 - CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD, de la începutul mandatului și până acum, este evidentă și pentru un orb, noaptea” (VIDEO)
21:09 - O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
20:39 - Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
20:22 - Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
20:20 - Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”
19:51 - Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
19:50 - Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor la marile parchete. Nicușor Dan a ieșit să discute cu manifestanții: „Procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu” (VIDEO, GALERIE FOTO)