Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați

Ana Maria
06 mart. 2026, 21:57
Sursa foto: ISU Vrancea
Cuprins
  1. Incendiu izbucnit într-un apartament: Cum au intervenit pompierii
  2. Ce au descoperit pompierii în apartamentul cuprins de flăcări
  3. Incendiu izbucnit într-un apartament din Neamț. Câte persoane au fost evacuate din bloc
  4. Care este cauza probabilă a incendiului

Un incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Piatra-Neamț s-a încheiat tragic. O femeie în vârstă de 77 de ani și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost evacuate din bloc pentru a fi protejate de fum și flăcări.

Incidentul a avut loc vineri, 6 martie 2026, într-un bloc de locuințe de pe strada 1 Decembrie 1918. Intervenția echipajelor de salvare a fost declanșată după un apel la 112, efectuat în jurul orei 17:10, potrivit site-ului stiri-neamt.ro.

Incendiu izbucnit într-un apartament: Cum au intervenit pompierii

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț. Salvatorii au ajuns cu două autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă.

La intervenție au participat și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și polițiști și jandarmi.

Când au ajuns pompierii, casa scării era deja plină de fum, iar flăcările se manifestau într-un apartament situat la etajul întâi al imobilului.

Ce au descoperit pompierii în apartamentul cuprins de flăcări

În timpul operațiunii de intervenție, pompierii au găsit într-una dintre camere o femeie de 77 de ani fără semne vitale.

Incendiul a fost, ulterior, localizat și stins. În urma flăcărilor au ars un pat și mai multe materiale textile, iar alte bunuri din cameră au fost afectate, printre care mobilierul și tâmplăria din lemn a ferestrei.

Incendiu izbucnit într-un apartament din Neamț. Câte persoane au fost evacuate din bloc

Pentru a preveni alte tragedii, pompierii au evacuat mai multe persoane din bloc.

Din apartamentul vecin au fost scoși o femeie și doi copii, care au fost evaluați medical de echipajele SMURD. Femeia, în vârstă de 49 de ani, prezenta simptome ușoare de intoxicație cu fum și a fost transportată la spital.

În același timp, salvatorii au evacuat încă șapte adulți din clădire. Niciunul dintre aceștia nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

O altă femeie, în vârstă de 56 de ani, a suferit un atac de panică și a prezentat simptome ușoare de intoxicație cu fum. Aceasta a fost evaluată de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, însă a refuzat transportul la spital.

Potrivit autorităților, până la sosirea echipajelor de intervenție, aproximativ 17 persoane reușiseră deja să se autoevacueze.

Care este cauza probabilă a incendiului

Primele verificări făcute de pompieri arată că incendiul ar fi fost provocat de efectul termic al curentului electric.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a izbucnit focul.

