Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule

Adrian Teampău
06 mart. 2026, 22:17
Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
Accident mortal Sursa foto: ISU Brăila
Accident rutier, soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a alteia, pe DN 21, pe raza orașului Însurăței din județul Brăila. Traficul a fost oprit până la îndepărtarea mașinilor avariate de pe șosea.

Accident mortal la Brăila

O persoană a murit şi o alta a fost rănită grav, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila.În contextul acestui accident mortal, traficul pe DN 21 Brăila-Slobozia este oprit. Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, la locul intervenţiei au fost mobilizate mai multe echipaje ale Gărzii de Intervenţie Însurăţei.

Salvatorii au acționat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, în sprijin a fost trimisă şi o autospecială de descarcerare de la Detaşamentul 2 de pompieri Brăila. La intervenţie au participat şi echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila. Aceștia au trimis trei ambulanţe, dintre care una cu medic.

Din informațiile de la fața locului, două persoane au rămas încarcerate în urma impactului dintre cele două autoturisme. Una dintre victimele încarcerate a fost declarată decedată la locul accidentului. Cea de-a doua a fost preluată de echipajul SMURD și apoi transferată într-o ambulanţă SAJ cu medic pentru a fi transportată la spital. Potrivit primelor informaţii, aceasta era conştientă în momentul transportului către spital.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, în urma accidentului este oprită circulaţia pe DN 21 Brăila-Slobozia. Poliția rutieră face investigații la fața locului pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Carambol cu patru autoturisme și o cisternă

Într-un alt accident, pe Autostrada A7, pe sensul de mers către Adjud, în apropierea localităţii Cochirleanca, judeţul Buzău, au fost rănite patru persoane. De această dată a fot vorba despre un carambol în care au fost implicate patru autoturisme și o cisternă încărcată cu motorină şi benzină.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, cele patru persoane rănite au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. De altfel, la fața locului au intervenit echipaje de poliţie şi de paramedici.

Traficul a fost complet blocat pe sensul de mers către Adjud pentru efectuarea cercetărilor şi acordarea asistenţei victimelor.

