Eveniment » O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba

O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
06 mart. 2026, 21:09
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce sunt Zonele Albastre
  2. De ce ar putea fi Ostrobothnia o Zonă Albastră
  3. Speranța de viață, peste media globală

O regiune din nordul Europei ar putea fi adăugată pe lista zonelor recunoscute pentru longevitate extremă. Este vorba despre Ostrobothnia – region, Finland, unde speranța de viață depășește semnificativ media globală, potrivit cercetătorilor. Iată despre ce este vorba!

Ce sunt Zonele Albastre

Zonele Albastre sunt regiuni ale lumii cunoscute pentru longevitatea populației locale, unde o proporție semnificativă dintre locuitori ajunge la vârste de peste 100 de ani, scrie Click.

În prezent, sunt recunoscute cinci astfel de zone: Ikaria – Greek island, Greece, Okinawa – prefecture, Japan, Sardinia – island, Italy, Nicoya – peninsula, Costa Rica și Loma Linda – city, California, US.

Acum, cercetătorii iau în considerare posibilitatea ca o a șasea Zonă Albastră să fie identificată în Europa.

De ce ar putea fi Ostrobothnia o Zonă Albastră

Regiunea Ostrobothnia – region, Finland se află în atenția experților datorită speranței de viață ridicate a locuitorilor.

„Ostrobothnia ar putea fi considerată o potențială Zonă Albastră. Cu toate acestea, studii demografice riguroase sunt necesare pentru a confirma longevitatea excepțională din această zonă”, a explicat echipa de cercetători coordonată de Sarah Åkerman de la Åbo Akademi University – Finland.

Experții susțin că locuitorii zonelor cu longevitate ridicată împărtășesc mai multe obiceiuri comune, precum reducerea stresului, alimentația sănătoasă, mișcarea zilnică și existența unui scop clar în viață.

Speranța de viață, peste media globală

Cercetătorii au analizat mai multe regiuni din Finlanda, inclusiv Ostrobothnia de Sud și zona suedeză Åland.

Rezultatele au indicat că zona suedeză din Ostrobothnia – region, Finland ar putea fi un candidat pentru statutul de Zonă Albastră. Speranța de viață locală este de aproximativ 83,1 ani, comparativ cu media globală de 73,1 ani.

Specialiștii mai spun că în Zonele Albastre există o relație mai armonioasă între generații, iar comunitățile manifestă respect constant față de persoanele vârstnice, ceea ce contribuie la bunăstarea socială și longevitate.

