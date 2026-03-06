La 77 de ani, Steven Barnett se pregătește pentru o aventură impresionantă. Originar din , el vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care face turul lumii pe motocicletă, parcurgând aproximativ 80.000 de kilometri pe parcursul a cel puțin un an.

O viață dedicată motocicletelor și călătoriilor

Steven Barnett a primit prima motocicletă la vârsta de 15 ani și de-a lungul vieții a călătorit în aproape 80 de țări. După mai multe decenii de explorări, el consideră că acum este momentul potrivit pentru cea mai mare provocare personală, scrie Click.

Recent, un infarct care a necesitat montarea de stenturi l-a determinat să nu mai amâne planul de a porni în această expediție.

„Nu știi niciodată cât timp ți-a mai rămas. Nu vei fi niciodată complet pregătit, dar asta nu e o scuză să amâni lucrurile”, a spus el pentru CNN Travel.

Motivat și de alte performanțe record, el s-a inspirat din povestea unei călătoare care a stabilit un record diferit: „Mi-am spus: «Dacă ea poate ca cea mai tânără femeie, de ce să nu pot eu ca cel mai în vârstă bărbat?»”.

Traseul planificat pentru expediția mondială

Călătoria lui Barnett ar trebui să înceapă pe 7 martie, plecând din Madrid, Spain, de unde va porni pe un traseu de aproximativ 80.000 km.

Profesor pensionar, el estimează că expediția va dura cel puțin un an. Pentru această aventură va folosi o motocicletă Suzuki Motor Corporation DR650, modificată pentru a face față drumurilor lungi.

Motocicleta a fost adaptată cu un rezervor de combustibil mai mare și cu o suspensie mai puternică, astfel încât să fie potrivită pentru diferite tipuri de teren.

Conform regulilor stabilite de Guinness World Records, călătoria trebuie realizată folosind aceeași motocicletă pe toată durata expediției. Alte mijloace de transport pot fi utilizate doar dacă există segmente de drum care sunt imposibil de parcurs pe motocicletă.

Prin mai multe continente

Itinerariul include trecerea prin Europa, Asia Centrală, China, Asia de Sud-Est, Australia și America de Sud.

Barnett va traversa țări precum Uzbekistan, Laos și Chile, iar în Europa va parcurge un traseu care include Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Greece și Turkey.

Barnett spune că are aprobarea medicului pentru această aventură și așteaptă cu nerăbdare momentul plecării: „Abia aştept să pornesc la drum şi să nu am nici cea mai mică idee ce se va întâmpla mâine”.