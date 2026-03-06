B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett

La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett

Selen Osmanoglu
06 mart. 2026, 21:50
La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
Foto: Pixabey
Cuprins
  1. O viață dedicată motocicletelor și călătoriilor
  2. Traseul planificat pentru expediția mondială
  3. Prin mai multe continente

La 77 de ani, Steven Barnett se pregătește pentru o aventură impresionantă. Originar din Los Angeles, el vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care face turul lumii pe motocicletă, parcurgând aproximativ 80.000 de kilometri pe parcursul a cel puțin un an.

O viață dedicată motocicletelor și călătoriilor

Steven Barnett a primit prima motocicletă la vârsta de 15 ani și de-a lungul vieții a călătorit în aproape 80 de țări. După mai multe decenii de explorări, el consideră că acum este momentul potrivit pentru cea mai mare provocare personală, scrie Click.

Recent, un infarct care a necesitat montarea de stenturi l-a determinat să nu mai amâne planul de a porni în această expediție.

„Nu știi niciodată cât timp ți-a mai rămas. Nu vei fi niciodată complet pregătit, dar asta nu e o scuză să amâni lucrurile”, a spus el pentru CNN Travel.

Motivat și de alte performanțe record, el s-a inspirat din povestea unei călătoare care a stabilit un record diferit: „Mi-am spus: «Dacă ea poate ca cea mai tânără femeie, de ce să nu pot eu ca cel mai în vârstă bărbat?»”.

Traseul planificat pentru expediția mondială

Călătoria lui Barnett ar trebui să înceapă pe 7 martie, plecând din Madrid, Spain, de unde va porni pe un traseu de aproximativ 80.000 km.

Profesor pensionar, el estimează că expediția va dura cel puțin un an. Pentru această aventură va folosi o motocicletă Suzuki Motor Corporation DR650, modificată pentru a face față drumurilor lungi.

Motocicleta a fost adaptată cu un rezervor de combustibil mai mare și cu o suspensie mai puternică, astfel încât să fie potrivită pentru diferite tipuri de teren.

Conform regulilor stabilite de Guinness World Records, călătoria trebuie realizată folosind aceeași motocicletă pe toată durata expediției. Alte mijloace de transport pot fi utilizate doar dacă există segmente de drum care sunt imposibil de parcurs pe motocicletă.

Prin mai multe continente

Itinerariul include trecerea prin Europa, Asia Centrală, China, Asia de Sud-Est, Australia și America de Sud.

Barnett va traversa țări precum Uzbekistan, Laos și Chile, iar în Europa va parcurge un traseu care include Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Greece și Turkey.

Barnett spune că are aprobarea medicului pentru această aventură și așteaptă cu nerăbdare momentul plecării: „Abia aştept să pornesc la drum şi să nu am nici cea mai mică idee ce se va întâmpla mâine”.

Tags:
Citește și...
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Eveniment
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
Eveniment
Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
Eveniment
Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
Eveniment
Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită
Eveniment
Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Eveniment
O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Eveniment
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
Eveniment
Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”
Eveniment
Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”
Ultima oră
23:55 - Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
23:50 - Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
23:16 - Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
23:05 - Achiziția locuinței ideală. Ce trebuie sa stii cand cauți un apartament
22:43 - Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
22:17 - Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
21:57 - Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
21:57 - Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
21:32 - CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
21:29 - Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită