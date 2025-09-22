B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Secretul gospodinelor din China pentru haine moi și parfumate fără balsam chimic. Află despre ce este vorba

Secretul gospodinelor din China pentru haine moi și parfumate fără balsam chimic. Află despre ce este vorba

Elena Boruz
22 sept. 2025, 15:57
Secretul gospodinelor din China pentru haine moi și parfumate fără balsam chimic. Află despre ce este vorba
Piteștean prins la furat de rufe. Cum a încercat să scape Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce folosesc chinezoaicele oțet alimentar la spălat
  2. Ce rol au uleiurile esențiale
  3. Trucuri ecologice pentru întreținerea casei
  4. Coji de banană și bicarbonat de sodiu: trucuri simple și ieftine
  5. Care sunt avantajele metodelor naturale

Un obicei curios, dar extrem de eficient, circulă de ceva timp în casele din China și a devenit viral pe rețelele sociale. Multe gospodine aleg să adauge în mașina de spălat coji de portocale sau lămâie. Nu este doar un gest inedit, ci o metodă tradițională de a parfuma și igieniza hainele în mod natural.

Uleiurile esențiale din citrice pătrund în fibre, acționează ca un balsam delicat și redau prospețimea hainelor, fără să fie nevoie de detergenți chimici agresivi. În plus, combat mirosurile neplăcute și lasă rufele cu un parfum discret, dar plăcut. Nu e de mirare că acest truc s-a răspândit rapid pe platformele online, unde milioane de utilizatori caută alternative simple și ecologice la produsele clasice de curățenie.

De ce folosesc chinezoaicele oțet alimentar la spălat

Pe lângă coji de citrice, un alt ingredient surprinzător folosit de gospodinele din China este oțetul alb alimentar, informează click. Doar câteva linguri adăugate în compartimentul pentru balsam al mașinii de spălat pot face minuni: haine mai moi, culori care rezistă mai mult și o protecție suplimentară împotriva depunerilor de calcar.

Oțetul funcționează și ca un dezinfectant natural, fiind apreciat pentru faptul că elimină bacteriile fără a lăsa reziduuri chimice. Specialiștii recomandă totuși să fie folosit cu moderație, pentru a evita eventuale daune asupra componentelor metalice ale mașinii.

Ce rol au uleiurile esențiale

Tot mai multe gospodine completează aceste obiceiuri cu câteva picături de ulei esențial de lavandă sau eucalipt. Pe lângă parfumul relaxant, aceste uleiuri au proprietăți antibacteriene și antifungice, ceea ce le face ideale pentru rufele copiilor sau pentru prosoapele care intră frecvent în contact cu umezeala.

Astfel, rufele nu doar că miros mai bine, dar sunt și mai igienice, iar riscul de apariție a bacteriilor este mult redus.

Trucuri ecologice pentru întreținerea casei

Metodele chinezoaicelor nu se opresc doar la rufe. De generații întregi, ele au dezvoltat o adevărată cultură a soluțiilor naturale pentru curățenie.

Un exemplu des întâlnit este curățarea oglinzilor și a geamurilor cu ceai verde. Taninurile din ceai dizolvă urmele de grăsime și lasă o peliculă fină pe sticlă, prevenind aburirea.

În bucătărie, pentru eliminarea mirosurilor neplăcute din frigider, se folosește orezul crud. Așezat într-un bol mic, acesta absoarbe mirosurile, iar când își pierde eficiența, este înlocuit cu altul proaspăt. Unele gospodine adaugă și felii de lămâie sau cărbune activ, pentru un efect sporit.

Pentru podele, soluția preferată rămâne un amestec de apă caldă și oțet, la care se adaugă, uneori, câteva picături de ulei esențial. Această combinație nu doar că igienizează eficient, dar ține departe și insectele, mai ales furnicile și țânțarii.

Coji de banană și bicarbonat de sodiu: trucuri simple și ieftine

Un alt obicei ingenios este folosirea cojilor de banană pentru lustruirea mobilei din lemn. Partea interioară a cojii conține uleiuri naturale care curăță delicat și redau strălucirea suprafețelor, fără a lăsa urme lipicioase.

Pentru covoare și saltele, gospodinele chineze preferă să folosească bicarbonat de sodiu. Pudra se presară înainte de aspirare, iar efectele sunt multiple: neutralizează mirosurile, absoarbe umezeala și elimină bacteriile ascunse în țesături.

Care sunt avantajele metodelor naturale

Specialiștii recunosc eficiența acestor trucuri și subliniază câteva beneficii importante:

  • Reducerea expunerii la substanțe chimice din detergenți și balsamuri;

  • Economii financiare semnificative, întrucât produsele folosite sunt ieftine și la îndemâna oricui;

  • Protecția mediului, prin limitarea deșeurilor toxice care ajung în apă și în sol;

  • Îngrijirea sănătății, mai ales în cazul copiilor sau persoanelor cu pielea sensibilă.

Totuși, experții recomandă folosirea cu măsură a acestor soluții, pentru a evita posibile efecte secundare asupra aparatelor electrocasnice sau asupra materialelor delicate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Epilarea definitivă cu laser – Soluția modernă pentru o piele mereu netedă și catifelată
Eveniment
Epilarea definitivă cu laser – Soluția modernă pentru o piele mereu netedă și catifelată
Un român dat în urmărire internațională a fost arestat în Italia. Detaliul care i-a ajutat pe polițiști să-l prindă după trei ani de căutări  
Eveniment
Un român dat în urmărire internațională a fost arestat în Italia. Detaliul care i-a ajutat pe polițiști să-l prindă după trei ani de căutări  
Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci
Eveniment
Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci
„Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
Eveniment
„Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
Eveniment
Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
Eveniment
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale. Cum gestionează situația Poliția Română
România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
Eveniment
România, la un pas de revolte? Mesajul Mariei Ghiorghiu: „Proteste uriașe!”
Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba
Eveniment
Scapă de sforăit cu ajutorul unui aliment pe care îl ai deja în frigider. Despre ce este vorba
Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)
Eveniment
Dumitrache (CJ Ilfov), despre investițiile din județ: Continuăm proiectele pe apă, canalizare și infrastructură rutieră. Banii sunt de la Uniunea Europeană și din bugetul Consiliului Județean (VIDEO)
Simptomele pe care nu ar trebui să le consideri o parte naturală a îmbătrânirii. Iată la ce trebuie să fii atent
Eveniment
Simptomele pe care nu ar trebui să le consideri o parte naturală a îmbătrânirii. Iată la ce trebuie să fii atent
Ultima oră
17:01 - Epilarea definitivă cu laser – Soluția modernă pentru o piele mereu netedă și catifelată
16:59 - PNL îl susține pe premierul Ilie Bolojan și respinge speculațiile PSD
16:48 - Profeții de coșmar pentru economia României. Ceea ce este mai rău urmează
16:47 - Este stare de alertă! Regiunile lovite de cea mai puternică furtună din lume. Zeci de mii de oameni evacuați, zeci de zboruri suspendate și mii de școli închise
16:43 - Imagini din spațiu cu taifunul Ragasa care va mătura China în zilele următoare. Sute de mii de persoane vor fi evacuate (VIDEO)
16:27 - Un român dat în urmărire internațională a fost arestat în Italia. Detaliul care i-a ajutat pe polițiști să-l prindă după trei ani de căutări  
16:10 - Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci
15:58 - Vlad Gheorghe: „Romsilva, o nouă aroganță. Pădurarii, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2. Suveica cu bani publici capătă accente ridicole”
15:54 - „Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)