Sectorul 3, lider detașat în București la numărul de locuri de parcare: 80.000 de locuri amenajate, un sistem flexibil cu autorizații nominale și nenominale, și o reorganizare completă a spațiului public (FOTO)

Sectorul 3 dispune în prezent de 80.000 de locuri de parcare de reședință, cel mai mare număr dintre toate cele șase sectoare ale Capitalei. Această cifră reprezintă rezultatul unui efort constant al Primăriei Sectorului 3 de reorganizare, amenajare și modernizare a spațiilor publice destinate parcării, dar și celorlalte funcțiuni urbane, trotuare și spații verzi.

La nivelul întregii Capitale, există aproximativ 216.000 de locuri de parcare de reședință, pentru un parc auto care depășește 1,69 milioane de vehicule înmatriculate, fără a fi luate în calcul mașinile din provincie. Deficitul este unul uriaș la nivel municipal, raportul fiind de aproximativ un loc de parcare la fiecare 8 mașini. În acest context, Sectorul 3 concentrează singur aproape 40% din totalul locurilor de parcare de reședință din București. Următorul sector în clasament are aproximativ 40.000 de locuri de parcare, jumătate din cele din Sectorul 3, dar sunt și sectoare care înregistrează doar 10.000 de locuri de parcare.

Un efort constant de reorganizare urbană

Cifra de 80.000 de locuri de parcare nu a fost atinsă peste noapte. Primăria Sectorului 3 a desfășurat un proces amplu de reconfigurare a zonelor publice, multe dintre acestea amenajate acum 50–60 de ani, într-un context urban complet diferit de cel actual. Configurațiile vechi nu mai corespundeau nevoilor reale ale comunităților, nici ca număr de locuri de parcare, nici ca distribuție în teritoriu.

Intervențiile nu s-au limitat la simpla trasare de locuri de parcare. Multe zone au fost reorganizate și au beneficiat de o abordare integrată: s-au creat locuri de parcare, dar s-au amenajat și trotuare accesibile pentru pietoni și s-au creat și spații verzi. Obiectivul a fost acela de a oferi un echilibru între nevoile șoferilor, ale pietonilor și ale comunității în ansamblu.

Sistem flexibil: autorizații nominale și nenominale

Chiar și cu cele 80.000 de locuri amenajate, nevoia reală pentru parcări rămâne o provocare: în Sectorul 3 sunt înmatriculate peste 300.000 de autoturisme. Tocmai de aceea, sistemul de parcare implementat în sector este unul flexibil, bazat pe două tipuri de autorizații, nominale și nenominale, care maximizează utilizarea spațiului disponibil.

Autorizațiile de parcare, fie ele nominale sau nenominale, oferă posesorilor dreptul de a parca 24 de ore din 24 în zona de domiciliu. Mai mult, în intervalul orar 8:00–18:00, posesorii autorizațiilor nenominale pot utiliza gratuit locurile de parcare nenominale din oricare altă zonă a sectorului. Această flexibilitate a determinat un număr tot mai mare de cetățeni să opteze pentru varianta autorizației nenominale în detrimentul autorizațiilor nominale.

Primăria Sectorului 3 va continua eforturile de extindere și modernizare a infrastructurii de parcare, în paralel cu dezvoltarea spațiilor verzi și a trotuarelor, pentru a susține echilibrat nevoile comunității.