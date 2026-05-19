USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)

USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)

Adrian A
19 mai 2026, 13:00
Oana Țoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Captură video - B1 TV
  1. Oana Țoiu: PSD la guvernare nu e o soluție
  2. „Nu intrăm într-o nouă coaliție cu PSD”
  3. Țoiu: PSD a inventat motive false pentru moțiune

PSD nu are ce căuta la guvernare în vreo coaliție cu PNL sau cu USR. Este poziția Oanei Țoiu, ministrul de Externe, care îi acuză pe Grindeanu și pe oamenii lui că au dat jos Guvernul Bolojan doar pentru a pune frână reformelor.

Oana Țoiu: PSD la guvernare nu e o soluție

„Soluția este cea pe care am negociat-o după alegerile parlamentare, care a fost și această largă coaliție pro-europeană. PSD-ul a renunțat la această soluție. Eu nu pot să vă răspund în numele altui partid care este soluția pe care eu o văd.

Pe alegerile pe care România le-a avut și pe votul românilor în Parlament este evident că au fost selectate doar două drumuri posibile. Unul care conține un gest de a da putere partidelor care nu susțin parcursul european, nu susțin parteneriatul transatlantic, nu susțin NATO. Acesta este un drum.

Însă PSD-ul nu ne-a lămurit până la capăt dacă este dispus sau nu să-și pună puterea în acea direcție, pentru că dincolo de moțiune vedem în Parlament voturi aliniate între PSD și AUR și acesta este un element major de îngrijorare.

Celălalt drum pe care poate merge România, în care noi credem cu tărie, este un drum profund pro-european, profund ancorat în parteneriatul transatlantic, unde puterea noastră de negociere crește, în care lucrurile pe care le-am negociat… inclusiv financiare, sunt duse la capăt. Noi, în acest moment, suntem într-un context în care ne aliniem propunerile politice cu Partidul Național Liberal.”, a declarat Oana Țoiu în exclusivitate pentru B1 TV.

„Nu intrăm într-o nouă coaliție cu PSD”

În acest moment, președintele s-a exprimat clar privind obiectivul dumnealui de a găsi o soluție pentru viitorul României, o soluție în zona pro-europeană. Noi ne-am exprimat clar că nu vedem o modalitate în care această soluție să includă PSD-ul la guvernare, pentru că PSD-ul este cel care a renunțat la responsabilitatea de a conduce România în această perioadă complicată.

Nu cred că este o surpriză pentru nimeni, noi fiind un partid care a asigurat în ultimii ani de zi claritate pe perspectiva noastră politică, că ceea ce am spus președintelui este ceea ce am spus și oamenilor care ne-au mandatat prin votul lor. Să-i reprezentăm.

Și anume că noi credem că în acest moment România are nevoie de o clasă politică și de o guvernare care să protejeze și să consolideze atât drumul european, cât și parteneriatul transatlantic și parteneriatele de securitate ale României, în special în cadrul NATO, precum și influența în regiune, pentru că noi suntem ca țară europeană, ca țară aliată. un pol de securitate și stabilitate pentru regiune, chiar și când în interiorul clasei politice sunt conflicte.

Însă, aceste lucruri nu pot să fie protejate pe termen lung decât dacă reconstruim și încrederea cetățenilor în propriul stat și atunci asta înseamnă că nu putem frâna reforma. reformele necesare, fie că vorbim de reformele sistemelor publice, fie că vorbim de reechilibrarea bugetului și de scăderea continuă a deficitului bugetar.

România, când am intrat noi la guvernare anul trecut, România avea deja un deficit record, cel mai mare din Uniunea Europeană. Am reușit să-l micșorăm cu măsuri foarte dificile, e adevărat, însă el este în continuare mai mult decât dublu față de pragul necesar.

Țoiu: PSD a inventat motive false pentru moțiune

Moțiunea de cenzură prin care guvernul României a fost dărâmat de PSD și AUR, a fost o moțiune de cenzură sub pretext fals. Este foarte clar că nu listarea la bursa unor pachete minoritare ale companiilor a fost motivul moțiunii din moment ce iată unul din liderii AUR a introdus chiar această măsură în propunerile care a venit la Cotroceni.

Este foarte clar că moțiunea de cenzură a fost depusă și a întrunit voturile în Parlament pentru ca setul de reforme pe care acest guvern le făcea să fie frânat. Ori, orice soluție viitoare pentru România trebuie să fie o soluție și de stabilitate în sensul angajamentelor externe și ale priorităților României, dar și de curajul necesar pentru reformele așteptate.

Ori noi nu credem, pentru că nu am văzut nicio dovadă în acest sens, că PSD-ul poate să conducă România pe acest drum. În primul rând, pentru că PSD-ul este cel care a renunțat la rolul pe care îl avea la masa deciziei în a conduce România pe acest drum.”, a mai declarat Oana Țoiu.

e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru anumite persoane fizice. Ce anunț a făcut ministrul de Finanțe
