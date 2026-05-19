Ana Maria
19 mai 2026, 13:22
Sursa foto: Facebook / @Ciprian Ciucu
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat ferm scenariul unui guvern tehnocrat, variantă care ar fi fost propusă de Nicușor Dan. În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, liberalul a susținut că o astfel de formulă executivă ar slăbi poziția președintelui și nu ar reprezenta o soluție viabilă pentru România.

Ce spune Ciucu despre scenariul unui guvern tehnocrat

În opinia sa, partidele care au contribuit la căderea guvernului trebuie să își asume și responsabilitatea formării unei noi majorități.

Eu cred că este nevoie de un guvern politic, un guvern al PSD și AUR, pentru că au demonstrat deja că au o majoritate pentru a dărâma un guvern. Pot foarte bine să aibă și o majoritate pentru a guverna.

Un guvern tehnocrat va fi un guvern al președintelui, care îl va vulnerabiliza pe președinte. Ca să fie foarte clar. Deci, un guvern cu prim-ministru tehnocrat, cu miniștrii PSD sau alți secretari de stat, pentru noi este esclus, pentru că ar fi tot un guvern PSD și noi avem o decizie. Nu mai suntem la guvernare, nu vom mai fi la guvernare cu PSD, unu la mână.

Doi la mână, un guvern în integralitatea lui de tehnocrați este și foarte greu de făcut, pentru că, vă dați seama, pozițiile sunt politizate conform legii, până la nivel de prefect și subprefect. Tare mă îndoiesc că cineva poate acum să facă un cumul de forță și să găsească atât de mulți tehnocrați în România, iar ei vor fi tot puși politic, de către PSD, ceea ce noi nu susținem, sau noi nu o să punem așa ziși tehnocrați sau secretari de stat sau șefi de agenții.

Deci este un non-sens ,din punctul meu de vedere. Doi la mână, noi avem nevoie de un președinte puternic încă, și în 2028, pentru că dânsul va fi la jumătatea funcției și un guvern tehnocrat asumat de președinte, deci nu de partide, îl va vulnerabiliza pe președinte”, a spus Ciucu.

Cine ar trebui să primească primul mandat pentru formarea guvernului

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă prima variantă de premier propusă de președinte nu ar obține sprijinul Parlamentului, Ciprian Ciucu a susținut că responsabilitatea ar trebui să revină PSD, partid pe care îl consideră principalul vinovat pentru actualul blocaj politic.

Liberalul a indicat numele lui Sorin Grindeanu drept persoana care ar trebui să încerce să formeze o majoritate parlamentară.

“În primul și în primul rând, președintele, din punctul meu de vedere, trebuie să îl desemneze pe domnul Grindeanu, pentru că îl definește ca fiind pro-european, ceea ce nu îl definesc ca atare, dar să zic că merg pe mâna președintelui. Domnul Grindeanu a contribuit să aducă țara în această situație și plătesc românii. A contribuit direct, a planificat acest lucru și a organizat simulacre de congrese și așa mai departe. Și domnul Grindeanu trebuie să vină să facă o majoritate.

Deci dânsul trebuie să vină cu soluția, cel care a dărâmat guvernul. Noi aveam un protocol funcțional, un protocol pe care l-am respectat la linie, nu l-am încălcat. Dânșii l-au încălcat repetat, după care au dărâmat guvernul. Deci soluția trebuie să fie găsită de către domnul Grindeanu, care iară fuge de răspundere. Deci să nu mai fugă de răspundere. Și domnul Nicușor Dan trebuie să-i dea posibilitatea să demonstreze că este un lider politic național.”, a mai adăugat Ciucu.

Ciucu, despre scenariul unui guvern tehnocrat. Ar lua PNL în calcul un guvern minoritar?

Ciprian Ciucu a precizat că PNL nu exclude complet ideea unui guvern minoritar, însă doar într-un scenariu limită, în cazul în care PSD ar admite public că nu poate forma o majoritate și refuză să își asume guvernarea.

“În scenariul în care PSD iese public și recunoaște că nu poate să facă guvernul, că îi e frică, că nu și-asumă, că nu poate să o ducă, să ducă povara guvernării, în acest scenariu, noi, dacă după ce PSD va declina această invitație din partea președintului să facă un guvern, noi ne putem asuma un guvern minoritar negociat pe anumite teme și să mergem mai departe să guvernăm România cu un guvern minoritar cu puteri depline, nu ca acum. Vom putea face acest lucru, dar asta in extremis, pentru că iar o să apară titluri prin presă. Asta în extremis.

Este o variantă pentru că noi nu fugim de răspundere. Noi nu fugim de răspundere la fel ca PSD.”, a punctat Ciucu.

Pe cine vede PNL în continuare premier

Întrebat dacă Ilie Bolojan rămâne opțiunea liberalilor pentru funcția de premier, Ciprian Ciucu a oferit un răspuns fără echivoc:

“Da, pentru că Ilie Bolojan este garantul reformelor de care are nevoie România”.

