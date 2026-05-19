Acasa » Economic » Mugur Isărescu, avertisment pentru România: „Va crește inflația până în iulie. Avem nevoie de o stabilitate guvernamentală” (VIDEO)

Ana Beatrice
19 mai 2026, 12:34
Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce crește din nou inflația și ce riscuri vede BNR pentru economia României
  2. Ce efecte are criza politică asupra economiei și investițiilor din România

Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă privind situația economică și politică a României. În cadrul conferinței în care a prezentat raportul asupra inflației, șeful BNR a subliniat că țara are nevoie „cât mai repede” de un guvern cu puteri depline și de continuarea măsurilor de corecție fiscală.

Acesta a avertizat că actuala criză politică afectează investițiile și stabilitatea economică, comparând situația cu nevoia unei „recolte bune”, posibilă doar într-un climat predictibil. În ceea ce privește economia, el a precizat că, pentru moment, cursul leu-euro rămâne echilibrat, însă inflația este din nou pe un trend ascendent.

Potrivit noii prognoze a BNR, rata inflației ar urma să ajungă la 5,5% în decembrie 2026, înainte de a coborî la 2,9% la finalul anului 2027.

De ce crește din nou inflația și ce riscuri vede BNR pentru economia României

După ce în februarie BNR estima o inflație de 3,9% pentru finalul lui 2026 și de 2,7% pentru sfârșitul anului 2027, datele economice s-au schimbat semnificativ, iar prognozele au fost revizuite în creștere. Mugur Isărescu a anunțat acum că inflația ar putea ajunge la 5,5% până la finalul anului. Acesta a subliniat că evoluția economică depinde în mare măsură de stabilitatea politică și de existența unui guvern cu puteri depline.

„Va crește inflația până în iulie. Dar după scade. Asta cu condițiile de acum. Dar avem nevoie de o stabilitate guvernamentală. Adică să avem guvern. 5,5% până la finalul anului. Sperăm să nu mai fim campioni la inflație în toamnă”, a transmis guvernatorul BNR, notează antena3.ro.

În prezent, rata inflației în România este de 10,7%, iar Mugur Isărescu a explicat că estimările anterioare ale BNR au fost afectate de evoluțiile externe, în special de conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit acestuia, scăderea consumului a dus inițial la temperarea unor prețuri, însă explozia cotațiilor la țiței a inversat tendința. „Restrângerea cererii de consum au făcut ca prețurile să scadă, însă creșterea abruptă prețurilor la țiței a avut efectul opus. Energia, combustibilul și gazele au dus la creșterea inflației. Se vorbește, nu doar la noi, în toată Europa, despre inflația Ormuz, care a provocat șocuri la îngrășăminte, la produse chimice, materii prime agricole, aluminiu, țiței”, a precizat acesta.

Inflația de bază, cea pe care putem să o controlăm noi, a decelerat ușor pe fondul scăderii consumului și costurile scăzute cu forța de muncă. E bine pentru inflație. Dar pentru societate nu e plăcut. Să ai o deteriorare a veniturilor din cauza inflației. Companiile au redus cheltuielile cu angajații din cauza scăderii consumului”, a mai spus șeful BNR.

Ce efecte are criza politică asupra economiei și investițiilor din România

Mugur Isărescu a transmis că România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline, avertizând că actuala criză politică afectează economia și investițiile. Șeful BNR a declarat că executivul trebuie învestit „cât mai repede”, pentru ca măsurile de corecție fiscală să continue și pentru a evita noi dezechilibre economice.

„Ne putem permite o flexibilitate mai mare a cursului. Nu am ținut cursul artificial, se vede din rezerva de valută. Acum pare echilibrat”, a explicat Isărescu, referindu-se la evoluția leului în raport cu euro. Guvernatorul a atras însă atenția că stabilitatea cursului depinde direct de continuarea disciplinei fiscale și de reducerea tensiunilor politice.

„Depindem însă de continuarea constrângerii fiscale și de stabilitatea politică. Trebuie să avem cât mai repede un guvern și continuarea corecției fiscale”, a declarat șeful BNR. Acesta a amintit că România a înregistrat o creștere a investițiilor în trimestrele trei și patru din 2025 și și-a exprimat speranța că trendul pozitiv va continua și în primul trimestru din 2026.

Totuși, el a avertizat că instabilitatea politică riscă să afecteze încrederea investitorilor și evoluția economiei. „Criza politică nu ajută în acest sens. Avem nevoie de stabilitate”, a spus guvernatorul BNR, folosind apoi o comparație sugestivă: „Știți vorba aia: Plouă în mai, avem mălai. Deci sperăm la o recoltă bună”.

