Fiul fondatorului Mango, Jonathan Andic, a fost arestat în Spania sub suspiciunea că și-ar fi ucis propriul tată. Răsturnarea de situație vine la doi ani de la moartea miliardarului Isak Andic, despre care s-a crezut inițial că a suferit un accident.

De ce este acuzat fiul fondatorului Mango

Isak Andic, creatorul celebrului imperiu de haine Mango, s-a stins din viață în decembrie 2024, la vârsta de 71 de ani. Tragedia a avut loc în timpul unei drumeții cu familia în zona peșterilor Montserrat, în apropiere de Barcelona, când miliardarul a căzut în gol de la o înălțime de peste 100 de metri, scrie

Deși prima a fost clasată la începutul anului 2025 pe motiv că a fost vorba despre o cădere accidentală, poliția catalană a decis să redeschidă cazul.

Jonathan Andic, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut marți și urmează să fie dus în fața unui judecător dintr-un tribunal de lângă Barcelona pentru a fi audiat oficial.

Ce au descoperit anchetatorii despre relația celor doi

Investigațiile au scos la iveală detalii tensionate din interiorul familiei. Presa spaniolă a sugerat că între Jonathan și tatăl său existau neînțelegeri mai vechi și că cei doi s-ar fi certat serios chiar înainte ca miliardarul să cadă de pe stânci.

Pentru a strânge probe, oamenii legii au analizat în detaliu telefoanele mobile ale suspectului, dar și pe cele ale surorilor sale, Judith și Sarah.

Anul trecut, când au apărut primele zvonuri în presă că este investigat, familia a emis un comunicat în care își exprima încrederea în nevinovăția bărbatului.

De altfel, Jonathan a negat permanent acuzațiile și a susținut mereu în fața polițiștilor că totul a fost doar un accident nefericit într-o zonă turistică.

Ce avere uriașă a lăsat în urmă miliardarul

Isak Andic a fost unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din Spania, fiind considerat un rival direct al fondatorului lanțului Zara.

Născut la Istanbul, el s-a mutat în Catalonia în anii ’60 și a pus bazele brandului Mango în 1984, transformându-l într-un succes mondial.

În momentul în care s-a produs decesul, el ocupa funcția de președinte onorific al companiei de modă.

Potrivit revistei Forbes, acesta avea o avere estimată la 4,5 miliarde de dolari, un detaliu financiar important pe care anchetatorii îl iau în calcul în cadrul cercetărilor actuale.