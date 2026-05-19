Ciucu, atac devastator la Grindeanu. Schimbul de replici dintre PSD și PNL se intensifică, pe fondul tensiunilor politice tot mai mari dintre cele două formațiuni. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a reacționat ferm după declarațiile lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la adresa lui Ilie Bolojan, pe care social-democratul l-a catalogat drept „zombie politic” și „impotent politic”.

În cadrul unei intervenții telefonice în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj tranșant, susținând că atacurile PSD fac imposibilă orice colaborare politică viitoare între cele două partide.

De ce spune Ciprian Ciucu că Sorin Grindeanu este „inabil politic”

Liderul liberal a criticat dur tonul folosit de Sorin Grindeanu și a spus că astfel de atacuri exclud ideea unei colaborări politice între PSD și PNL.

“Sorin Grindeanu este inabil politic și poate să uite să mai cu PNL din moment ce îl jignește pe Ilie Bolojan, care este președintele PNL, și, jignindu-ne președintele, ne jignește pe fiecare dintre noi în parte, pentru că el ne reprezintă, acest președinte Ilie Bolojan. Deci nu are cum să… Probabil că se complace deja cu gândul că nu vom mai guverna împreună, ceea ce este corect. Și atunci atacă. N-ai cum să ne chemi la masă, să discutăm în timp ce ne ataci. Este prima observație pe care am făcut-o.”, a spus Ciucu.

Ciucu, atac devastator la Grindeanu. Ce acuzații aduce PSD în legătură cu Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu a susținut că Ilie Bolojan a fost ținta unor atacuri constante din partea PSD pe parcursul guvernării, în timp ce liberalilor li s-ar fi cerut să evite reacțiile publice pentru a nu destabiliza coaliția.

“După care, vreau să spun așa. Domnul Grindeanu mistifică realitatea, în sensul în care Ilie Bolojan a fost tocat, este factual dovedit, planificat, strategic de către PSD, toată guvernarea, în timp ce ne cerea nouă, liberalilor, să nu răspundem, să nu afectăm coaliția. Adică cum poate să vină domnul Grindeanu să spună că Ilie Boljan a atacat PSD? Da! După ce au dărâmat guvernul, a atacat PSD. Și a făcut foarte bine, pentru că a început în sfârșit să scoată la lumină ceea ce a distrus în această guvernare Partidul Social Democrat.”, a mai adăugat Ciucu.

Ciucu, atac devastator la Grindeanu. Cum a răspuns liderul PNL la afirmația privind „zombie politic”

Prim-vicepreședintele PNL a respins categoric etichetele folosite de Sorin Grindeanu și a susținut că realitatea din percepția publică ar arăta exact contrariul.

“În ceea ce privește ideea de , este doar ridicol să vorbești tu despre zombii politici când ai sub 10% încrederea populației, în timp ce Ilie Bolojan se bucură de mult mai multă încredere și orice audiență sare în aer când se duce și vorbește la o televiziune sau dă vreo declarație. Deci este efectiv absurd ceea ce spune domnul Grindeanu.”, a mai precizat primarul Capitalei.

Ce spune Ciprian Ciucu despre o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan la prezidențiale

Întrebat despre afirmația lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia Ilie Bolojan și-ar construi imaginea pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale, Ciprian Ciucu a respins scenariul și l-a catalogat drept o strategie de comunicare a PSD.

„O prostie… Este prematur să vorbești, astăzi, despre alegerile prezidențiale de peste patru ani. Este punctajul PSD, sunt strategii de comunicare, dar ceea ce este important pentru România este că, în sfârșit, PSD se duce la vale și nu-și va mai reveni niciodată. Pentru că PSD este un partid fără lideri, care nu a câștigat președinția României de foarte mult timp și nu va mai avea cum să își revină”, a punctat Ciprian Ciucu.