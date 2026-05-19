Acasa » Economic » Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni

Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni

Ana Beatrice
19 mai 2026, 13:27
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De unde vin cei mai mulți bani trimiși în România
  2. Cum au ajuns scumpirile din Spania să afecteze românii din diaspora
  3. Diaspora începe să investească tot mai mult în România

Aproape două miliarde de euro au intrat în România, în doar trei luni, din buzunarele românilor plecați peste hotare. Suma trimisă acasă în primele luni din 2026 este printre cele mai mari înregistrate vreodată pentru această perioadă. Valoarea transferurilor depășește clar nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

De unde vin cei mai mulți bani trimiși în România

Românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară aproximativ 1,8 miliarde de euro doar în primele luni ale acestui an. Sumele uriașe arată cât de important rămâne sprijinul oferit familiilor din România de cei care muncesc peste hotare.

Cei mai mulți bani au venit din Germania, unde românii au transferat aproape 400 de milioane de euro. Pe locul al doilea se află Marea Britanie, cu aproximativ 373 de milioane de euro, urmată de Italia, Țările de Jos și Belgia.

Clasamentul vine și cu o schimbare importantă față de anii trecuți. Dacă Marea Britanie ocupa de obicei primul loc, acum a fost depășită de Germania. În același timp, Spania, aflată frecvent în top 4, a coborât până pe locul șapte. Datele oficiale au fost publicate de Banca Națională a României.

Cum au ajuns scumpirile din Spania să afecteze românii din diaspora

Pentru mulți români stabiliți în Spania, traiul de zi cu zi a devenit tot mai greu de suportat. Chiriile au explodat, prețurile au crescut constant, iar salariile nu mai reușesc să acopere toate cheltuielile.

Românii care muncesc acolo spun că diferența se vede inclusiv în banii trimiși acasă. Dacă în trecut reușeau să pună deoparte sume importante pentru familiile din România, acum mulți abia își acoperă costurile lunare.

Cristina Anghelina, româncă stabilită în Spania, explică faptul că inflația și scumpirile i-au afectat pe foarte mulți dintre cei plecați la muncă în străinătate.

„S-au scumpit atât chiriile, cât și modul de viață. Salariile nu au crescut suficient, iar inflația este mare. Mulți români nu mai au posibilitatea să trimită la fel de mulți bani ca înainte”, a declarat aceasta.

În unele zone extrem de căutate, precum Costa del Sol, chiria unui apartament ajunge chiar și la 2.000 de euro pe lună. În același timp, salariile multor români se învârt între 1.200 și 1.400 de euro, ceea ce face tot mai dificilă economisirea banilor.

Diaspora începe să investească tot mai mult în România

Din Germania vin tot mai mulți bani către România, iar cifrele cresc spectaculos dacă sunt incluși și muncitorii sezonieri. În unele perioade, valoarea transferurilor aproape se dublează, semn că mii de români aleg să muncească temporar acolo pentru câștiguri mai mari.

Tot mai mulți specialiști observă însă o schimbare importantă în modul în care sunt folosiți acești bani. Diaspora nu mai trimite sume doar pentru cheltuielile familiilor rămase în țară, ci începe să investească tot mai mult în viitor.

Analistul economic Andrei Perianu spune că mulți români văd acum România ca pe o oportunitate financiară. „Cred că românii nu mai trimit banii doar pentru nevoile familiilor, ci și pentru oportunități. Bursa a crescut, iar piața imobiliară din România este mai accesibilă decât în vestul Europei”, a explicat acesta, notează Playtech.

Apartamentele, terenurile sau micile afaceri au devenit principalele ținte ale investițiilor făcute de românii plecați peste hotare. Pentru mulți dintre ei, România începe să pară un loc mai avantajos pentru investiții decât multe state din vestul Europei.

