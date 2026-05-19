Aproape două miliarde de euro au intrat în România, în doar trei luni, din plecați peste hotare. Suma trimisă acasă în primele luni din 2026 este printre cele mai mari înregistrate vreodată pentru această perioadă. Valoarea transferurilor depășește clar nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

De unde vin cei mai mulți bani trimiși în România

Românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară aproximativ 1,8 miliarde de euro doar în primele luni ale acestui an. Sumele uriașe arată cât de important rămâne sprijinul oferit familiilor din România de cei care muncesc peste hotare.

Cei mai mulți bani au venit din Germania, unde românii au transferat aproape 400 de milioane de euro. Pe locul al doilea se află Marea Britanie, cu aproximativ 373 de milioane de euro, urmată de Italia, Țările de Jos și Belgia.

Clasamentul vine și cu o schimbare importantă față de anii trecuți. Dacă Marea Britanie ocupa de obicei primul loc, acum a fost depășită de Germania. În același timp, Spania, aflată frecvent în top 4, a coborât până pe locul șapte. Datele oficiale au fost publicate de .

Cum au ajuns scumpirile din Spania să afecteze românii din diaspora

Pentru mulți români stabiliți în Spania, traiul de zi cu zi a devenit tot mai greu de suportat. Chiriile au explodat, prețurile au crescut constant, iar salariile nu mai reușesc să acopere toate cheltuielile.

Românii care muncesc acolo spun că diferența se vede inclusiv în banii trimiși acasă. Dacă în trecut reușeau să pună deoparte sume importante pentru familiile din România, acum mulți abia își acoperă costurile lunare.

Cristina Anghelina, româncă stabilită în , explică faptul că inflația și scumpirile i-au afectat pe foarte mulți dintre cei plecați la muncă în străinătate.

„S-au scumpit atât chiriile, cât și modul de viață. Salariile nu au crescut suficient, iar inflația este mare. Mulți români nu mai au posibilitatea să trimită la fel de mulți bani ca înainte”, a declarat aceasta.

În unele zone extrem de căutate, precum Costa del Sol, chiria unui apartament ajunge chiar și la 2.000 de euro pe lună. În același timp, salariile multor români se învârt între 1.200 și 1.400 de euro, ceea ce face tot mai dificilă economisirea banilor.