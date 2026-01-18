Ambasadorii Uniunii Europene urmează să se reunească duminică într-o ședință de urgență, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale dure pentru opt state europene. Măsura ar viza aliați care se opun planului liderului de la Casa Albă de a prelua Groenlanda.

Întâlnire de urgență a ambasadorilor UE

Potrivit informațiilor transmise de BBC, ședința ambasadorilor Uniunii Europene va începe la ora 16:00 GMT, respectiv 18:00, ora României. Diplomații europeni discută un răspuns comun după ce Donald Trump a anunțat public intenția de a introduce tarife comerciale pentru mai multe state membre și aliate ale UE, scrie Adevărul.

Reuniunea vine într-un context tensionat, marcat de declarații fără precedent făcute de liderul american în legătură cu Groenlanda.

Trump amenință cu tarife pentru opt aliați europeni

Donald Trump a transmis că va impune tarife de până la 25% asupra bunurilor exportate în Statele Unite de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda și care se opun ideii ca SUA să preia insula arctică.

Într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social, președintele american a enumerat explicit statele vizate: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda.

Trump a descris situația drept „foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”, sugerând că prezența militară europeană în Groenlanda contravine intereselor strategice ale Statelor Unite.

Calendarul tarifelor anunțate de SUA

Conform anunțului făcut de liderul de la Washington, tarifele vor fi introduse în două etape. Astfel, începând cu 1 februarie 2026, bunurile exportate de statele vizate către SUA vor fi taxate cu un tarif de 10%.

Ulterior, de la 1 iunie 2026, nivelul tarifelor ar urma să crească la 25%, acestea urmând să rămână în vigoare până la încheierea unui eventual „acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”.

Justificarea lui Trump: „America a susținut Europa zeci de ani”

Donald Trump și-a justificat decizia afirmând că Statele Unite au sprijinit aceste țări „timp de decenii” fără a solicita tarife sau alte forme de compensație economică.

„Este momentul ca Danemarca și celelalte state să dea ceva înapoi”, a transmis președintele american, sugerând că măsurile comerciale sunt un instrument de presiune politică.

Reacția UE, așteptată după ședință

Oficialii europeni nu au anunțat încă poziția oficială a Uniunii, însă ședința de urgență indică îngrijorarea Bruxelles-ului față de escaladarea tensiunilor comerciale și geopolitice cu Statele Unite. Deciziile luate în urma reuniunii ar putea influența semnificativ relațiile transatlantice în perioada următoare.