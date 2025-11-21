B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul

Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul

B1.ro
21 nov. 2025, 14:25
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. De la ce ar fi izbucnit scandalul dintre o senatoarea POT și soția unui afacerist
  2. Ce pedeapsă riscă soția omului de afaceri

O senatoare POT și soția unui afacerist au transformat o stradă din București în ring de box. Senatoarea Valentina Aldea a fost lovită cu o rangă în timpul confruntării, iar de suferit a avut și autoturismul acesteia. A fost nevoie de intervenția Poliției pentru ca apele să se liniștească. 

De la ce ar fi izbucnit scandalul dintre o senatoarea POT și soția unui afacerist

Senatoarea Valentina Aldea este în centrul unui scandal de proporții. Aceasta ar avea o relație amoroasă cu un om de afaceri aflat într-un proces de divorț, ceea ce a determinat o reacție violentă a soției bărbatului. Femeia a înșfăcat o rangă și a mers la apartamentul în care s-a mutat soțul ei după ce au stabilit divorțul.

Însă, în fața blocului, soția afaceristului a descoperit mașina Valentinei Aldea, care se afla în apartament, alături de presupusul său iubit. Femeia a dat frâu liber furiei și a distrus mașina senatoarei prin lovituri puternice de rangă.

Odată mașina „rezolvată”, femeia și-a sunat soțul, care a coborât alături de senatoare din apartament. Soția a avut atunci un al doilea acces de furie, ceea ce a determinat-o să o lovească pe senatoare cu ranga. Valentina, enervată de comportamentul soției omului de afaceri, a răspuns cu aceeași monedă, luându-o la bătaie pe cealaltă femeie.

Au urmat scene de o violență extremă, în care cele două femei și-au împărțit pumni și picioare, sunt privirile curioase ale localnicilor din bloc, relatează Cancan.

Ce pedeapsă riscă soția omului de afaceri

După bătaie, ambele femei s-au prezentat la Poliție pentru a depune plângere împotriva celeilalte. Valentina Aldea obținut de la IML un certificat medico-legal care atestă că are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite.

Pe de altă parte, soția afaceristului a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să se prezinte în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă.

