O senatoare POT și soția unui afacerist au transformat o stradă din București în ring de box. Senatoarea Valentina Aldea a fost lovită cu o rangă în timpul confruntării, iar de suferit a avut și autoturismul acesteia. A fost nevoie de intervenția Poliției pentru ca apele să se liniștească.

De la ce ar fi izbucnit scandalul dintre o senatoarea POT și soția unui afacerist

Senatoarea Valentina Aldea este în centrul unui scandal de proporții. Aceasta ar avea o relație amoroasă cu un om de afaceri aflat într-un proces de divorț, ceea ce a determinat o reacție violentă a soției bărbatului. Femeia a înșfăcat o rangă și a mers la apartamentul în care s-a mutat soțul ei după ce au stabilit .

Însă, în fața blocului, soția afaceristului a descoperit mașina Valentinei Aldea, care se afla în apartament, alături de presupusul său iubit. Femeia a dat frâu liber furiei și a distrus mașina prin lovituri puternice de rangă.

Odată mașina „rezolvată”, femeia și-a sunat soțul, care a coborât alături de senatoare din apartament. Soția a avut atunci un al doilea acces de furie, ceea ce a determinat-o să o lovească pe senatoare cu ranga. Valentina, enervată de comportamentul soției omului de afaceri, a răspuns cu aceeași monedă, luându-o la bătaie pe cealaltă femeie.

Au urmat scene de o violență extremă, în care cele două femei și-au împărțit pumni și picioare, sunt privirile curioase ale localnicilor din bloc, relatează Cancan.

Ce pedeapsă riscă soția omului de afaceri

După bătaie, ambele femei s-au prezentat la Poliție pentru a depune plângere împotriva celeilalte. Valentina Aldea obținut de la IML un certificat medico-legal care atestă că are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite.

Pe de altă parte, soția afaceristului a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să se prezinte în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă.