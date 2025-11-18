Adela Popescu a povestit cum gestionează ea și Radu Vâlcan problemele de . Ca-n orice , și ei au avut certuri, multe generate din orgoliu, dar soluțiile sunt neașteptat de simple. Adela a mai spus că niciodată nu s-au gândit la divorț și toate momentele tensionate le-au depășit tocmai renunțând la orgolii.

Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan problemele de cuplu

„Am avut perioade, desigur, complicate, dar niciodată nu am discutat despre divorț, nu cred că ne-am gândit, eu sigur nu. Nu cred că Radu s-a gândit vreodată să ne despărțim, cum ar fi dacă ne-am despărți.

Și doar gândul dacă îți apare, excluzând, desigur, situațiile în care se întâmplă niște orori în familie, violență de orice fel, verbală, fizică, vorbind chiar și pe ton ridicat.

Și deodată se întâmpla ceva, ne chemau Fodorii la un grătar, de exemplu. Mergeam noi supărați, mai venea nu știu, îți mai pun un pahar de vin, mă lua de gât, mă uitam la el că eu știam, dar mă bufnea râsul și gata, se detensiona totul. Uneori e nevoie de atât de puțin să uiți tot. Dar nu ai capacitatea asta, exercițiul de a trece peste orgoliul tău, e foarte complicat”, a susținut Adela Popescu, în podcastul realizat de Raluca Hagiu, potrivit .

De ce se destramă tot mai ușor relațiile. Ce teorie are Adela Popescu

Vedeta a explicat și de ce crede ea că relațiile se destramă tot mai ușor în vremurile noastre.

„Când e greu, renunță ușor. În ziua de azi, în care ai sentimentul că are balta pește, pentru că totul e foarte ușor. La un click distanță ți-a apărut o fată sau un băiat, ce frumoasă ești. Toți avem sentimentul că e lumea mult mai bogată, în sensul de mai plină.

Mai demult nu știai, erau doar cei din cercul tău, mai erau cei de pe la facultate, cam ăla era universul. Acum ai 5000 de fete care se uită la tine și care îți spun: „Oau, ce super!’. Sau 5000 de băieți care sunt pe rețelele sociale, care au poze frumoase, care îți transmit mesaje și deodată ai sentimentul că e lumea plină de oportunități. ”Ce sens are să mă chinui că doar o viață am?”. Asta cu ”doar o viață am” e foarte bună și chiar cred că e importantă, dar mi se pare și că rezistența noastră la frustrare a scăzut. Cu foarte multă ușurință renunțăm la lucruri, ori noi ne-am ținut pe poziții”, a susținut Adela Popescu.