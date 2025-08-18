Sfârșit tragic pentru un tânăr de 24 de ani. Băiatul a murit în urma unui accident rutier

Sfârșit tragic pentru un băiat de doar 24 de ani, din localitatea Ciohorani, județul Iași. Acesta s-a stins din viață, după ce a provocat un foarte grav. Potrivit oamenilor legii, tânărul a efectuat o manevră de depășire într-o zonă nepermisă și s-a izbit de mașina care circula din sens opus.

a avut loc pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu, iar în urma impactului, cei doi șoferi au suferit răni grave. Din păcate, tânărul de 24 de ani a decedat la câteva ore de la accident.

Ce au transmis autoritățile

Conform oamenilor legii, băiatul ar fi intrat în depășire pe linie continuă, ignorând indicatorul care anunța că executarea manevrelor de depășire este interzisă. La volanul celuilalt autoturism se afla un băiat de 22 de ani, care circula regulamentar.

Polițiștii ieșeni au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. De asemenea, cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii cu exactitate, a împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

„La data de 16 august a.c., în jurul orei 21:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din județul Iași, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sensul opus, condus de un șofer de 22 de ani, din județul Botoșani. În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul de 24 de ani a decedat. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, conform