În Postul , specialiștii recomandă să acordăm mai multă atenție consumului de fructe și legume. Celebrele „5 porții pe zi” nu sunt doar un slogan: ele asigură vitamine, minerale și fibre esențiale pentru sănătate, reducând riscul bolilor cardiovasculare, diabetului și al cancerului. Iată cum să aplicăm această regulă în viața de zi cu zi.

De ce 5 porții pe zi?

Studiile arată că persoanele care consumă zilnic fructe și legume sunt mai sănătoase și au un risc mai scăzut de boli cronice. Organizațiile sanitare recomandă un consum minim de 400 g de fructe și legume pe zi, echivalent cu aproximativ 5 porții, conform Știrile ProTv.

O porție înseamnă 80-100 g, adică dimensiunea unui pumn: un măr mic, o banană, 5 prune, un castron mic de salată sau o supă de legume de 100 g. Aceeași regulă se aplică și copiilor: pe măsură ce cresc, cantitatea de fructe și legume crește proporțional.

Fructe sau legume?

Legumele sunt alimente de bază și pot fi consumate zilnic, la fiecare masă, în cantități nelimitate. Cu cât sunt mai variate, colorate și diversificate, cu atât mai bine. Fructele sunt considerate desert și se recomandă consumul moderat: 1-2 porții pe zi.

De exemplu, o supă de legume cu mai multe tipuri de vegetale sau un smoothie din 3 feluri de fructe reprezintă o singură porție. Nu contează dacă folosiți același sortiment sau mai multe, important este să atingem totalul de 400 g/zi.

Forme și preparare

Fructele și legumele pot fi consumate proaspete, congelate sau în conservă. Cel mai sănătos mod rămâne să le consumăm crude, în salate sau ca gustări. Le putem găti la aburi, la cuptor, în supe, piureuri sau smoothie-uri.

Este recomandat să evitați sucurile proaspete: un pahar de fresh oferă doar apă cu fructoză, care se comportă în organism similar alcoolului, fără fibrele care ajută digestia și sațietatea.

Pentru legume, ideal este să gătiți acasă, cu ingrediente locale și de sezon. Astfel controlați sarea și uleiul folosite, păstrând vitaminele și mineralele.

Beneficiile consumului corect

Fibrele din fructe și legume:

Ameliorează digestia

Scad absorbția zahărului și grăsimilor în sânge

Contribuie la sațietate rapidă, cu mai puține calorii

În Postul Paștelui, includeți zilnic 3-4 porții de legume și 1-2 porții de fructe. Aceasta nu doar că respectă tradiția, dar și susține sănătatea, oferind energie și protecție organismului pe termen lung.