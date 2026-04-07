Acasa » Eveniment » Sfaturi nutriționale pentru Postul Paștelui. Cum să respectăm regula „5 pe zi”

Sfaturi nutriționale pentru Postul Paștelui. Cum să respectăm regula „5 pe zi”

Selen Osmanoglu
07 apr. 2026, 10:46
Sfaturi nutriționale pentru Postul Paștelui. Cum să respectăm regula „5 pe zi”
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce 5 porții pe zi?
  2. Fructe sau legume?
  3. Forme și preparare
  4. Beneficiile consumului corect

În Postul Paștelui, specialiștii recomandă să acordăm mai multă atenție consumului de fructe și legume. Celebrele „5 porții pe zi” nu sunt doar un slogan: ele asigură vitamine, minerale și fibre esențiale pentru sănătate, reducând riscul bolilor cardiovasculare, diabetului și al cancerului. Iată cum să aplicăm această regulă în viața de zi cu zi.

De ce 5 porții pe zi?

Studiile arată că persoanele care consumă zilnic fructe și legume sunt mai sănătoase și au un risc mai scăzut de boli cronice. Organizațiile sanitare recomandă un consum minim de 400 g de fructe și legume pe zi, echivalent cu aproximativ 5 porții, conform Știrile ProTv.

O porție înseamnă 80-100 g, adică dimensiunea unui pumn: un măr mic, o banană, 5 prune, un castron mic de salată sau o supă de legume de 100 g. Aceeași regulă se aplică și copiilor: pe măsură ce cresc, cantitatea de fructe și legume crește proporțional.

Fructe sau legume?

Legumele sunt alimente de bază și pot fi consumate zilnic, la fiecare masă, în cantități nelimitate. Cu cât sunt mai variate, colorate și diversificate, cu atât mai bine. Fructele sunt considerate desert și se recomandă consumul moderat: 1-2 porții pe zi.

De exemplu, o supă de legume cu mai multe tipuri de vegetale sau un smoothie din 3 feluri de fructe reprezintă o singură porție. Nu contează dacă folosiți același sortiment sau mai multe, important este să atingem totalul de 400 g/zi.

Forme și preparare

Fructele și legumele pot fi consumate proaspete, congelate sau în conservă. Cel mai sănătos mod rămâne să le consumăm crude, în salate sau ca gustări. Le putem găti la aburi, la cuptor, în supe, piureuri sau smoothie-uri.

Este recomandat să evitați sucurile proaspete: un pahar de fresh oferă doar apă cu fructoză, care se comportă în organism similar alcoolului, fără fibrele care ajută digestia și sațietatea.

Pentru legume, ideal este să gătiți acasă, cu ingrediente locale și de sezon. Astfel controlați sarea și uleiul folosite, păstrând vitaminele și mineralele.

Beneficiile consumului corect

Fibrele din fructe și legume:

  • Ameliorează digestia
  • Scad absorbția zahărului și grăsimilor în sânge
  • Contribuie la sațietate rapidă, cu mai puține calorii

În Postul Paștelui, includeți zilnic 3-4 porții de legume și 1-2 porții de fructe. Aceasta nu doar că respectă tradiția, dar și susține sănătatea, oferind energie și protecție organismului pe termen lung.

Citește și...
Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată
Eveniment
Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată
Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia
Eveniment
Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Marius Andruh a fost ales președinte după două tururi UPDATE
Eveniment
Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Marius Andruh a fost ales președinte după două tururi UPDATE
30 de euro au costat-o jobul. Iată de ce o casieră a fost concediată după două decenii de muncă
Eveniment
30 de euro au costat-o jobul. Iată de ce o casieră a fost concediată după două decenii de muncă
Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
Eveniment
Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
Cum să te protejezi atunci când joci păcănele
Eveniment
Cum să te protejezi atunci când joci păcănele
Cum alegi aspiratorul robot potrivit pentru casa ta? 11 recomandări
Eveniment
Cum alegi aspiratorul robot potrivit pentru casa ta? 11 recomandări
Un bărbat și o femeie, pedepsiți public cu câte 100 de lovituri de baston. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Un bărbat și o femeie, pedepsiți public cu câte 100 de lovituri de baston. Ce s-a întâmplat
Programul mall-urilor din București de Paște. Iată ce centre comerciale rămân deschise și când
Eveniment
Programul mall-urilor din București de Paște. Iată ce centre comerciale rămân deschise și când
Un fost soldat australian a fost arestat pentru cinci crime de război în Afganistan
Eveniment
Un fost soldat australian a fost arestat pentru cinci crime de război în Afganistan
