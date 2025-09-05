Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile

Eveniment
Incident violent, în localitatea Zlatna, din județul Alba. Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, și-a bătut soia, dar și pe bunica acesteia, o femeie de 87 de ani.
Conform informațiilor, bărbatul consumase alcool și astfel i s-a pus pata pe cele două femei. Cei trei s-au certat, după care individul nu și-a mai putut stăpâni furia și a început să le lovească.
Bărbatul a fost reținut de oamenii legii și, în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, au fost emise două ordine de protecție, deoarece bărbatul era considerat ca reprezentând un risc iminent. Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.