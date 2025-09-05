B1 Inregistrari!
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile

Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile

Elena Boruz
05 sept. 2025, 15:57
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile

Incident violent, în localitatea Zlatna, din județul Alba. Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, și-a bătut soia, dar și pe bunica acesteia, o femeie de 87 de ani.

Conform informațiilor, bărbatul consumase alcool și astfel i s-a pus pata pe cele două femei. Cei trei s-au certat, după care individul nu și-a mai putut stăpâni furia și a început să le lovească.

Cum au acționat autoritățile

Bărbatul a fost reținut de oamenii legii și, în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, au fost emise două ordine de protecție, deoarece bărbatul era considerat ca reprezentând un risc iminent. Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

„La data de 4 septembrie 2025, poliţiştii din Zlatna au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 39 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi lovire sau alte violenţe. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce se afla în locuinţa de domiciliu, împreună cu soţia sa, în vârstă de 34 de ani, şi bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani, pe fondul consumului de alcool şi al unor neînţelegeri, le-ar fi agresat fizic pe acestea”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba pentru agerpres, anunță observator news.
