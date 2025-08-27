Scene violente în Galați. Bărbat agresiv, neutralizat de polițiști cu gloanțe de cauciuc

B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 14:27
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un bărbat de 61 de ani, care amenința cu obiecte tăietoare în Galați, a fost neutralizat de polițiști cu gloanțe de cauciuc.

Cuprins

  • De la ce a pornit totul
  • Reacția polițiștilor

De la ce a pornit totul

Totul s-a întâmplat marți, 26 august, pe strada Emil Racoviță din municipiul Galați. Polițiștii au fost chemați la intervenție după ce un bărbat a reclamat că are probleme cu socrul său. De aici, situația a degenerat rapid, conform Adevărul.

Odată ajunși la fața locului, polițiștii au fost întâmpinați de socrul apelantului, un bărbat de 61 de ani. Acesta „se manifesta extrem de agresiv și era înarmat cu obiecte tăietoare”.

Bătbatul a refuzat somațiile agenților și „a continuat să adopte un comportament violent, punând în pericol atât siguranța persoanelor aflate în zonă, cât și integritatea fizică a polițiștilor”, au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Reacția polițiștilor

Polițiștii au considerat situația drept una de un grad ridicat de pericol. Asfel, au chemat întăriri.

„A fost solicitată intervenția unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) și, întrucât bărbatul continua să fie violent și să refuze să se supună somațiilor, aceștia au tras trei focuri de armă neletală cu gloanțe de cauciuc”, a precizat IPJ Galați.

În urma acestora, bărbatul de 61 de ani a fost rănit în zona abdominală și transportat de urgență la Spitalul Județean Galați, unde a primit îngrijiri medicale. Starea lui este stabilă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

