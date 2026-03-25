Simona Halep, despre momentele dificile: „Trei luni am fost în depresie totală. Mă trezeam plângând”

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 12:27
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Durerea după finala pierdută
  2. „M-am ridicat și m-am dus la antrenament”
  3. Lecția vieții

Simona Halep, una dintre cele mai mari sportive ale României, a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre perioada dificilă care a urmat după finala pierdută la Roland Garros 2017. Cu toate că publicul o vedea ca pe o luptătoare de neclintit, campioana a dezvăluit că moralul ei a fost la pământ, iar durerea emoțională extremă a afectat-o profund.

Durerea după finala pierdută

În cadrul podcastului MindArchitect, găzduit de Horia Tecău, Simona a vorbit deschis despre suferința de după meciul cu Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-7, 0-6, în care conducea cu set și 3-0.

„Trei luni am fost în depresie totală, adică mă trezeam plângând. Ce era dramă în capul meu și în sufletul meu”, a mărturisit sportiva, subliniind impactul emoțional puternic al acelui moment.

Această declarație arată cât de mare este sacrificiul emoțional din spatele performanței unui sportiv de talia Simonei Halep.

„M-am ridicat și m-am dus la antrenament”

În ciuda tristeții, Simona a reușit să transforme durerea în motivație. A doua zi după finală, a revenit pe teren: „De a doua zi m-am ridicat și m-am dus la antrenament și am zis: am pierdut finala și eu eram bucuroasă și m-am dus la antrenori la echipă și le-am spus: următoarea finală o voi câștiga.”

Antrenorul său, Darren Cahill, a fost impresionat de modul în care s-a repliat: „Darren chiar m-a felicitat după ce am pierdut finala… a zis că nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine la antrenament.”

Această atitudine demonstrează forța ei de caracter și capacitatea de a transforma „drama” în ambiție și perseverență.

Lecția vieții

Simona Halep consideră că experiența de la Roland Garros a fost una dintre cele mai valoroase lecții pentru ea.

„Cea mai mare lecție și în viață cred și pentru viață m-a învățat că orice e posibil dacă stai acolo și îți vezi de treabă și încerci și bați la ușă”, a mărturisit aceasta.

