Simona Halep, una dintre cele mai mari sportive ale României, a decis să rupă tăcerea și să vorbească despre perioada dificilă care a urmat după finala pierdută la Roland Garros 2017. Cu toate că publicul o vedea ca pe o luptătoare de neclintit, campioana a dezvăluit că moralul ei a fost la pământ, iar durerea emoțională extremă a afectat-o profund.
În cadrul podcastului MindArchitect, găzduit de Horia Tecău, Simona a vorbit deschis despre suferința de după meciul cu Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-7, 0-6, în care conducea cu set și 3-0.
„Trei luni am fost în depresie totală, adică mă trezeam plângând. Ce era dramă în capul meu și în sufletul meu”, a mărturisit sportiva, subliniind impactul emoțional puternic al acelui moment.
Această declarație arată cât de mare este sacrificiul emoțional din spatele performanței unui sportiv de talia Simonei Halep.
În ciuda tristeții, Simona a reușit să transforme durerea în motivație. A doua zi după finală, a revenit pe teren: „De a doua zi m-am ridicat și m-am dus la antrenament și am zis: am pierdut finala și eu eram bucuroasă și m-am dus la antrenori la echipă și le-am spus: următoarea finală o voi câștiga.”
Antrenorul său, Darren Cahill, a fost impresionat de modul în care s-a repliat: „Darren chiar m-a felicitat după ce am pierdut finala… a zis că nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine la antrenament.”
Această atitudine demonstrează forța ei de caracter și capacitatea de a transforma „drama” în ambiție și perseverență.
Simona Halep consideră că experiența de la Roland Garros a fost una dintre cele mai valoroase lecții pentru ea.
„Cea mai mare lecție și în viață cred și pentru viață m-a învățat că orice e posibil dacă stai acolo și îți vezi de treabă și încerci și bați la ușă”, a mărturisit aceasta.