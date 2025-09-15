Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală

Sindicaliştii din administraţia publică luni în . Ei sunt nemulțumiți de măsurile anunţate de Guvern.

Ce s-a întâmplat

Sindacliștii ies în stradă pentru a protesta. Ei au avertizat că dacă aceste măsuri vor fi adoptate, vor declanşa greva generală.

Protestatarii se vor aduna în Piaţa Victoriei, începând cu ora 10:00. Aici vor sta până la 13:00, apoi se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor.

În intervalul 14.00 – 15.00 este programată o adunare publică la Palatul Parlamentului, conform .

Avertismentul sindicaliștilor

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate ‘din pix’ şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, spuneau aceștia la începutul lunii.

Ce își doresc aceștia

Sindicaliștii își doresc următoarele: