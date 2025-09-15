B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală

Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 07:55
Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Avertismentul sindicaliștilor
  3. Ce își doresc aceștia

Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală. Ei sunt nemulțumiți de măsurile anunţate de Guvern.

Ce s-a întâmplat

Sindacliștii ies în stradă pentru a protesta. Ei au avertizat că dacă aceste măsuri vor fi adoptate, vor declanşa greva generală.

Protestatarii se vor aduna în Piaţa Victoriei, începând cu ora 10:00. Aici vor sta până la 13:00, apoi se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor.

În intervalul 14.00 – 15.00 este programată o adunare publică la Palatul Parlamentului, conform Observator.

Avertismentul sindicaliștilor

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate ‘din pix’ şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, spuneau aceștia la începutul lunii.

Ce își doresc aceștia

Sindicaliștii își doresc următoarele:

  • Respectarea dreptului la muncă și stabilitate în funcţia publică.
  • Condiţii de muncă decente, negociere colectivă şi autonomie locală.
  • Eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor, considerate o cale spre politizarea administraţiei.
  • Respingerea modificărilor la Codul administrativ care ar permite transformarea forţată a unor posturi în jumătăţi de normă.
  • Realizarea unor analize de impact social şi financiar reale înaintea reducerilor de personal.
  • Renunţarea la introducerea unei grile de salarizare discriminatorii („meniul pentru săraci”) în administraţiile locale cu venituri reduse.
