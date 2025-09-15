Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni în Capitală. Ei sunt nemulțumiți de măsurile anunţate de Guvern.
Sindacliștii ies în stradă pentru a protesta. Ei au avertizat că dacă aceste măsuri vor fi adoptate, vor declanşa greva generală.
Protestatarii se vor aduna în Piaţa Victoriei, începând cu ora 10:00. Aici vor sta până la 13:00, apoi se vor deplasa pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor.
În intervalul 14.00 – 15.00 este programată o adunare publică la Palatul Parlamentului, conform Observator.
„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate ‘din pix’ şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, spuneau aceștia la începutul lunii.
Sindicaliștii își doresc următoarele: