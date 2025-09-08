B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „I-am comunicat că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu biocotarea activității didactice. Luăm în calcul și declanșarea grevei generale"

Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „I-am comunicat că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu biocotarea activității didactice. Luăm în calcul și declanșarea grevei generale”

Ana Maria
08 sept. 2025, 17:37
Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: I-am comunicat că protestele vor continua. Ziua de mâine poate să înceapă cu biocotarea activității didactice. Luăm în calcul și declanșarea grevei generale”
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii sindicatelor din Educație s-au întâlnit cu președintele României, Nicușor Dan, luni, după marșul profesorilor din București. Discuțiile au vizat problemele generate de măsurile de austeritate din Educație și solicitările profesorilor.

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat la la România TV, că șeful statului „nu a putut să dea niciun răspuns în momentul de față, doar a zâmbit” atunci când i s-a cerut demiterea ministrului Educației, Daniel David. Totuși, acesta a precizat că nu intră în atribuțiile președintelui să demită un ministru.

Cuprins

  • Care sunt revendicările profesorilor?

  • Ce a declarat Marius Nistor despre boicot și grevă?

  • Cum a început anul școlar 2025–2026 în România?

Care sunt revendicările profesorilor

Sindicatele au venit la Cotroceni cu două cereri principale:

  • Demiterea ministrului Educației, Daniel David;
  • Abrogarea legii adoptate în iulie 2025, care prevede măsuri de austeritate în educație.

Potrivit lui Nistor, în privința celei de-a doua revendicări, președintele „a cerut o păsuire de 2 luni pentru a analiza”.

Ce a declarat Marius Nistor despre boicot și grevă

Nemulțumirea sindicatelor rămâne, iar profesorii iau în calcul acțiuni radicale.

„Ziua de mâine poate să înceapă cu boicotarea activității didactice”, a avertizat Nistor într-o intervenție la România TV.

Liderul Federației „Spiru Haret” a adăugat:

  • „Luăm în calcul și declanșarea grevei generale. Totul depinde de decizia colegilor noștri cărora le cerem să nu cedeze presiunilor”, a spus Nistor, potrivit G4Media.
  • „Drept urmare, i-am comunicat președintelui că protestele vor continua”, a mai adăugat acesta.

Cum a început anul școlar 2025–2026, în România

Anul școlar a debutat luni, 8 septembrie 2025, fără festivități în mai multe școli din țară. În aceeași zi, mii de profesori au protestat în București, parcurgând traseul dintre Guvern și Palatul Cotroceni.

Discuțiile cu președintele nu au dus la un rezultat concret, iar sindicatele amenință cu greva profesorilor, care ar putea bloca sistemul de învățământ chiar la început de an școlar.

