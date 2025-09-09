IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Ambasada SUA din Qatar a recomandat cetățenilor americani să nu părăsească locuințele UPDATE

UPDATE 4: Într-o postare pe contul oficial de pe platforma X, Ambasada Statelor Unite de la Doha le-a cerut cetățenilor americani din Doha să nu-și părăsească locuințele, marți, în contextul atacurilor israeliene care au vizat oficialii Hamas. În mesaj se arată că ambasada a „instituit un ordin de izolare” pentru facilitățile sale.

„Am văzut rapoarte despre atacuri cu rachete care au avut loc în Doha. Ambasada SUA a instituit un ordin de izolare la domiciliu pentru lucrătorii din clădirile sale. Cetățenilor americani li se recomandă să se adăpostească la domiciliu și să monitorizeze conturile oficiale ale ambasadei din Doha , de pe platformele de socializare, pentru actualizări”, a transmis Ambasada.

UPDATE 3: Conform primelor informații, neconfirmate oficial, în atacul din Doha ar fi fost ucis Musa Abu Marzouk, unul dintre liderii fondatori ai Hamas. De asemenea, potrivit unor surse saudite, ar fi fost eliminați Zaher Jabarin și Khalil al-Hayya, oficiali de rang înalt ai Hamas.

UPDATE 2: Într-o postare pe platforma X, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că acțiunea de la Doha a fost o operațiune israeliană independentă.

„Acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de rang înalt ai Hamas a fost o operațiune israeliană complet independentă. Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, a transmis Netanyahu.

UPDATE 1: Comunicatul oficial al IDF:

„IDF și ISA au lansat un atac precis asupra liderilor de rang înalt ai organizației teroriste Hamas. De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel.

Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare. IDF și ISA vor continua să acționeze cu determinare pentru a învinge organizația teroristă Hamas, responsabilă de masacrul din 7 octombrie.”

Știrea inițială:

Mai multe au fost auzite în capitala , Doha, iar la scurt timp Israelul a anunțat că a lansat un atac care a vizat lideri de rang înalt ai grupării Hamas.

Armata israeliană a atacat lideri Hamas

Armata israeliană a confirmat că a lansat un atac, o „lovitură precisă”, care a vizat lideri de rang înalt ai . Oficialii israelieni nu au dat detalii, însă, cu privire la locația în care s-a desfășurat atacul. Informația a fost confirmată oficial de un responsabil de la Tel Aviv, relatează AFP şi EFE. Operațiunea militară a fost denumită „Ziua Judecății”.

„Armata şi serviciul de securitate internă (Shin Bet) au efectuat o lovitură ţintită împotriva unor înalţi responsabili ai organizaţiei teroriste Hamas (…) Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce efectele negative asupra civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare”, se arată într-un comunicat al armatei israeliene.

Mai mulţi lideri ai Hamas îşi au reşedinţa la Doha, iar coloane de fum au fost văzute la locul exploziilor, zone izolate de poliţie. Potrivit postului de televiziune al-Jazeera, care citează o sursă Hamas, ţinta atacului au fost negociatorii grupării care luau parte la tratativele indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâşia Gaza.

„A fost atacată delegaţia de negociatori ai Hamas în timpul întâlnirii acesteia la Doha. Reuniunea a fost atacată în timp ce se discuta propunerea preşedintelui american Donald Trump pentru o încetare a focului”, a indicat sursa citată.

Reacția oficialilor de la Doha

Qatarul, care mediază între Israel şi Hamas, a confirmat că loviturile israeliene au ţintit domicilii ale liderilor Hamas şi a denunţat un atac „laş”, acuzând Israelul de încălcarea dreptului internaţional.

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed Al Ansari, spune că atacul constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale. În opinia sa, „reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar”, potrivit Times of Israel.

Ansari a adăugat că Qatarul „nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și perturbarea continuă a securității regionale, nici vreun act care vizează securitatea și suveranitatea sa”.

Presa israeliană susține că unul dintre responsabilii Hamas vizaţi de acest atac este Khalil al-Hayya, negociatorul-şef al grupării palestiniene Hamas. Ramura armată a grupării, Brigăzile al-Qassam, a revendicat atacul comis luni la Ierusalim şi soldat cu şase morţi.

Atacul israelian a avut acordul lui Trump

Donald Trump a dat undă verde pentru atacul israelian în Qatar, a declarat un înalt oficial israelian pentru Channel 12, potrivit Times of Israel. În urmă cu două zile, șeful de la Casa Albă a emis un „ultim avertisment” către Hamas pentru eliberarea ostaticilor israelieni pe care i-a luat în timpul atacului de pe 7 octombrie 2023.

CNN notează că acesta este primul atac lansat vreodată de Israel pe teritoriul Qatarului. Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Ațeret HaDin”, care se traduce aproximativ prin „Ziua Judecății”, potrivit postului israelian Channel 12. Numele evocă sărbătoarea evreiască Șemini Ațeret, în timpul căreia Hamas și-a lansat atacul asupra teritoriului israelian în data de 7 octombrie 2023.

Al Jazeera susține că în ultima perioadă, armata israeliană a operat în regiunea Orientului Mijlociu „cu impunitate totală, fără consecințe pentru niciuna dintre acțiunile sale”. Postul de televiziune amintește că armata israeliană a lovit mai multe țări în ultimii ani, și anume Fâșia Gaza, Cisiordania ocupată, Liban, Siria, Yemen, Iran și acum Qatar.

„Acest lucru va fi văzut în mod clar ca o escaladare, deoarece armata israeliană operează într-un mod în care nu a mai făcut-o până acum, spunând că adoptă noi măsuri, mai ales în lumina planurilor de a cuceri orașul Gaza”, mai continuă sursa citată.