Sondaj: Mulţi tineri români locuiesc cu părinţii. O parte dintre ei nici măcar nu sunt interesaţi să lucreze

Sondaj: Mulţi tineri români locuiesc cu părinţii. O parte dintre ei nici măcar nu sunt interesaţi să lucreze

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 20:42
Sursa foto simbol: Freepik
  1. Câți tineri încă locuiesc cu părinții
  2. Ce cred tinerii români despre avort

Un sondaj recent arată că tinerii români continuă să stea cu părinţii, în special din cauza salariilor mici. Însă unii n-au salarii deloc deoarece nu muncesc și nici nu au de gând.

Câți tineri încă locuiesc cu părinții

Dintre tinerii chestionaţi, 61% nu au o locuinţă, aşa că stau cu părinții, cu familia extinsă ori în chirie. Majoritatea au până în 24 de ani. La întrebarea „Aveţi în prezent un loc de muncă?” 43% au răspuns negativ. Aceștia au în general 8 clase şi locuiesc în mediul rural. Invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experienţă. 13% nici măcar nu sunt interesaţi să lucreze.

La „Barometrul naţional al tinerilor” au răspuns români între 18 şi 35 de ani. Întrebările au fost legate de bani, familie și muncă, informează Știrile Pro TV.

Ce cred tinerii români despre avort

Aproape 60% dintre participanţi sunt împotriva avortului, procentul fiind mai mare în rândul celor care trăiesc la ţară, mai arată sondajul.

„Te-ai fi aşteptat să avem o atitudine poate mai progresistă, nu e cazul pe această chestiune. Acest lucru ne arată şi un filon mai conservator al tinerilor şi efectul unor dezbateri din societatea românească. Ne arată şi vulnerabilitatea categoriei tinere asupra dezinformării, asupra populismelor de orice tip”, a declarat Remus Ştefureac, director INSCOP.

