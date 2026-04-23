Nicuşor Dan a promulgat legea femicidului. Pedespse mai dure pentru cei care comit violențe împotriva femeilor

Adrian Teampău
23 apr. 2026, 14:32
sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Nicușor Dan a promulgat legea femicidului
  2. Ce clarificări aduce noua lege
  3. Ce pedepse prevede legea promulgată de Nicușor Dan
  4. MAI obligat să dea publicității date despre violența domestică

Nicușor Dan a promulgat legea pentru prevenirea și combaterea femicidului, un proiect legislativ pe care șeful statului îl consideră „extrem de necesar”.

Nicușor Dan a promulgat legea femicidului

Șeful statului a anunțat, într-o postare că a promulgat această lege pe care o consideră foarte importantă, având în vedere fenomenul în creștere. Nicușor Dan a apreciat că agresiunile împotriva femeilor au fost tolerate foarte multă vreme, ceea ce a avut consecințe dramatice, în nenumărate cazuri.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice. De aceea, şi ca un act de recunoaştere a unei realităţi dureroase pe care avem obligaţia să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre şi să promoveze măsuri de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice”, a scris președintele, pe Facebook.

Şeful statului a salutat iniţiativa parlamentarilor care „au înţeles gravitatea acestui fenomen şi au realizat modificările legislative care se impun”. Fenomenul a luat amploare, în ultimii ani, mai ales din cauza toleranței pe care Ministerul de Interne a manifestat-o față de agresori. Numeroase crime împotriva femeilor au avut pentru că victimele au fost ignorate de polițiștii cărora li se adresau pentru ajutor. În acest context a fost elaborată și această lege.

„Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranţa femeilor şi copiilor într-un mecanism concret de prevenţie, oferind autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violenţa să devină o tragedie. Este un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor, dar şi către o justiţie mai eficientă, mai umană, care nu doar sancţionează dur agresorii, ci înţelege şi previne activ suferinţa celor mai vulnerabili dintre noi”, a adăugat preşedintele.

Ce clarificări aduce noua lege

Noua lege promulgată de președintele Nicușor Dan definește femicidul drept uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei, survenită ca urmare a lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte ori a altor infracţiuni intenţionate. În accepțiunea legii, autorii pot fi membri ai familiei victimei sau alte persoane.

Femicidul intim este uciderea cu intenţie a unei femei sau săvârşirea unei infracţiuni intenţionate urmate de moartea femeii, comisă de un membru de familie. Aici este inclus, fără a se limita doar la aceasta, uciderea motivată de convingerea că agresorul poate exercita control şi dominaţie asupra unei femei ori dacă are ca scop împiedicarea sau reprimarea exercitării drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale acesteia.

De asemenea, tot aici intră și omorul săvârșit în numele culturii, obiceiurilor, religiei, tradiţiei sau aşa-numitei „onoare” sau cu scopul de a păstra sau de a restabili caracteristicile reputaţionale ale unei persoane, ale unei familii, ale unei comunităţi sau ale unui alt grup similar.

Femicidul indirect implică moartea unei femei ca urmare a mutilării genitale feminine sau a unor acte similare, precum şi sinuciderea unei femei ca urmare a violenţei între parteneri sau într-un context familial. De menționat că în accepțiunea legii, „femei” sunt inclusiv tinerele sub 18 ani.

Ce pedepse prevede legea promulgată de Nicușor Dan

Pedeapsa pentru femicid este închisoarea cu prinsă de la 6 la 12 ani. Dacă faptele sunt săvârşite asupra unei persoane ca forme de exercitare a controlului sau dominaţiei ca urmare a faptului că acesta se află ori s-a aflat într-o relaţie de căsătorie cu victima sau într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi, indiferent de durata acesteia sau de împrejurarea că făptuitorul a locuit sau nu cu victima, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

Dacă faptele prevăzute sunt săvârşite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

În astfel de cazuri, acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

Când instanţa dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a ucide o persoană la a cărei moştenire are vocaţie, în dispozitiv se constată, din oficiu, nedemnitatea de drept a inculpatului de a veni la moştenirea victimei infracţiunii, dacă aceasta este în interesul unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau la cererea părţii civile sau a persoanei vătămate.

MAI obligat să dea publicității date despre violența domestică

Ministerul Afacerilor Interne va fi obligat, prin această lege, să dea publicității un raport privind actele de violență împotriva femeilor. Documentul va cuprinde următoarele informații:

  • sesizările referitoare la săvârşirea actelor de violenţă domestică, inclusiv letală, indiferent de calitatea victimei, precum şi tipurile de intervenţie realizate;
  • infracţiunile de omor, omor calificat, tentativele la aceste infracţiuni, precum şi orice alte infracţiuni intenţionate urmate de moartea victimei săvârşite asupra unei femei, în orice alt context;
  • ordinele de protecţie provizorii şi ordinele de protecţie emise în cazurile de violenţă domestică, respectiv în cazurile prevăzute privind ordinul de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând şi ordinele de protecţie, ordinele de protecţie provizorii şi ordinele europene de protecţie nerespectate.

Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dau publicităţii anual un raport privind infracţiunile de nerespectare a ordinelor de protecţie, soluţiile de netrimitere în judecată în aceste cauze şi principalele motive pe care se fundamentează acestea, trimiterile în judecată, precum şi condamnările sau alte soluţii menţionate.

Instituţiile de medicină legală colectează date dezagregate în funcţie de sex privind victimele omuciderilor, vârsta victimelor, numărul şi natura loviturilor, localizarea la nivelul corpului, locul producerii faptei, mecanismul producerii leziunilor şi obiectul vulnerant probabil şi le transmit către Consiliul Superior de Medicină Legală, care prezintă anual aceste date.

Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”
Politică
Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”
Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați
Politică
Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați
Ilie Bolojan a pregătit „planul B”. Ce urmează după plecarea PSD din Guvern
Politică
Ilie Bolojan a pregătit „planul B”. Ce urmează după plecarea PSD din Guvern
Criza guvernamentală intră într-o nouă etapă. Nicușor Dan încearcă să țină AUR în afara jocului de putere. Similitudini cu criza PNL-PD din 2007
Politică
Criza guvernamentală intră într-o nouă etapă. Nicușor Dan încearcă să țină AUR în afara jocului de putere. Similitudini cu criza PNL-PD din 2007
Diana Șoșoacă, la un pas de ridicarea imunității în Parlamentul European. Vot unanim în Comisia JURI
Politică
Diana Șoșoacă, la un pas de ridicarea imunității în Parlamentul European. Vot unanim în Comisia JURI
Criză guvernamentală: Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan | UPDATE
Politică
Criză guvernamentală: Miniștrii PSD au demisionat din Guvernul Bolojan | UPDATE
DNA dă iama în baronii politici. Radu Moldovan (PSD) așteaptă acuzațiile. Dinu Iancu Sălăjanu (PNL) nu mai poate exercita funcția de președinte CJ UPDATE
Politică
DNA dă iama în baronii politici. Radu Moldovan (PSD) așteaptă acuzațiile. Dinu Iancu Sălăjanu (PNL) nu mai poate exercita funcția de președinte CJ UPDATE
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD. Voiau să dărâme Guvernul Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar
Politică
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD. Voiau să dărâme Guvernul Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar
Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
Politică
Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
14:57 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”
14:56 - Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați
14:35 - Ilie Bolojan a pregătit „planul B”. Ce urmează după plecarea PSD din Guvern
14:33 - Studiu: Cafeina poate compensa parțial lipsa somnului, dar nu înlocuiește odihna
14:00 - Furtul l-a surmenat. Hoț adormit în mașina pe care voia s-o jefuiască
13:59 - Aici se mănâncă pe rupte! Cel puțin 10.000 de shaorma vândute zilnic într-un oraș din România
13:45 - Nicușor Dan: România își consolidează rolul strategic pe Flancul Estic, în contextul provocărilor de securitate
13:27 - Mai multe alternative pentru turiștii care doresc să ajungă la Marea Neagră. CFR suplimentează trenurile în minivacanța de 1 Mai
13:21 - Prințul Harry, vizită neanunțată la Kiev pentru sprijinirea Ucrainei și a operațiunilor umanitare
13:18 - Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite, modificată de MAI. Ce schimbări apar pentru șoferi