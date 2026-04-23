Nicușor Dan a promulgat legea femicidului

Șeful statului a anunțat, într-o postare că a promulgat această lege pe care o consideră foarte importantă, având în vedere fenomenul în creștere. Nicușor Dan a apreciat că agresiunile împotriva femeilor au fost tolerate foarte multă vreme, ceea ce a avut consecințe dramatice, în nenumărate cazuri.

„Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice. De aceea, şi ca un act de recunoaştere a unei realităţi dureroase pe care avem obligaţia să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre şi să promoveze măsuri de prevenire a femicidului şi a violenţei domestice”, a scris președintele, pe Facebook.

Şeful statului a salutat iniţiativa parlamentarilor care „au înţeles gravitatea acestui fenomen şi au realizat modificările legislative care se impun”. Fenomenul a luat amploare, în ultimii ani, mai ales din cauza toleranței pe care Ministerul de Interne a manifestat-o față de agresori. Numeroase crime împotriva femeilor au avut pentru că victimele au fost ignorate de polițiștii cărora li se adresau pentru ajutor. În acest context a fost elaborată și această lege.

„Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranţa femeilor şi copiilor într-un mecanism concret de prevenţie, oferind autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violenţa să devină o tragedie. Este un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor, dar şi către o justiţie mai eficientă, mai umană, care nu doar sancţionează dur agresorii, ci înţelege şi previne activ suferinţa celor mai vulnerabili dintre noi”, a adăugat preşedintele.

Ce clarificări aduce noua lege

Noua lege promulgată de președintele Nicușor Dan definește femicidul drept uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei, survenită ca urmare a lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte ori a altor infracţiuni intenţionate. În accepțiunea legii, autorii pot fi membri ai familiei victimei sau alte persoane.

Femicidul intim este uciderea cu intenţie a unei femei sau săvârşirea unei infracţiuni intenţionate urmate de moartea femeii, comisă de un membru de familie. Aici este inclus, fără a se limita doar la aceasta, uciderea motivată de convingerea că agresorul poate exercita control şi dominaţie asupra unei femei ori dacă are ca scop împiedicarea sau reprimarea exercitării drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale acesteia.

De asemenea, tot aici intră și omorul săvârșit în numele culturii, obiceiurilor, religiei, tradiţiei sau aşa-numitei „onoare” sau cu scopul de a păstra sau de a restabili caracteristicile reputaţionale ale unei persoane, ale unei familii, ale unei comunităţi sau ale unui alt grup similar.

Femicidul indirect implică moartea unei femei ca urmare a mutilării genitale feminine sau a unor acte similare, precum şi sinuciderea unei femei ca urmare a violenţei între parteneri sau într-un context familial. De menționat că în accepțiunea legii, „femei” sunt inclusiv tinerele sub 18 ani.

Ce pedepse prevede legea promulgată de Nicușor Dan

Pedeapsa pentru femicid este închisoarea cu prinsă de la 6 la 12 ani. Dacă faptele sunt săvârşite asupra unei persoane ca forme de exercitare a controlului sau dominaţiei ca urmare a faptului că acesta se află ori s-a aflat într-o relaţie de căsătorie cu victima sau într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi, indiferent de durata acesteia sau de împrejurarea că făptuitorul a locuit sau nu cu victima, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

Dacă faptele prevăzute sunt săvârşite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

În astfel de cazuri, acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

Când instanţa dispune condamnarea inculpatului pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a ucide o persoană la a cărei moştenire are vocaţie, în dispozitiv se constată, din oficiu, nedemnitatea de drept a inculpatului de a veni la moştenirea victimei infracţiunii, dacă aceasta este în interesul unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau la cererea părţii civile sau a persoanei vătămate.

MAI obligat să dea publicității date despre violența domestică

va fi obligat, prin această lege, să dea publicității un raport privind actele de împotriva femeilor. Documentul va cuprinde următoarele informații:

sesizările referitoare la săvârşirea actelor de violenţă domestică, inclusiv letală, indiferent de calitatea victimei, precum şi tipurile de intervenţie realizate;

infracţiunile de omor, omor calificat, tentativele la aceste infracţiuni, precum şi orice alte infracţiuni intenţionate urmate de moartea victimei săvârşite asupra unei femei, în orice alt context;

ordinele de protecţie provizorii şi ordinele de protecţie emise în cazurile de violenţă domestică, respectiv în cazurile prevăzute privind ordinul de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând şi ordinele de protecţie, ordinele de protecţie provizorii şi ordinele europene de protecţie nerespectate.

Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dau publicităţii anual un raport privind infracţiunile de nerespectare a ordinelor de protecţie, soluţiile de netrimitere în judecată în aceste cauze şi principalele motive pe care se fundamentează acestea, trimiterile în judecată, precum şi condamnările sau alte soluţii menţionate.

Instituţiile de medicină legală colectează date dezagregate în funcţie de sex privind victimele omuciderilor, vârsta victimelor, numărul şi natura loviturilor, localizarea la nivelul corpului, locul producerii faptei, mecanismul producerii leziunilor şi obiectul vulnerant probabil şi le transmit către Consiliul Superior de Medicină Legală, care prezintă anual aceste date.