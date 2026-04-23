Studiu: Cafeina poate compensa parțial lipsa somnului, dar nu înlocuiește odihna

Selen Osmanoglu
23 apr. 2026, 14:33
Cuprins
  1. Lipsa somnului afectează memoria și sănătatea
  2. Ce arată studiul despre cafeină
  3. Ce înseamnă pentru oameni
  4. Recomandările specialiștilor

Somnul rămâne unul dintre pilonii esențiali ai sănătății, cu un rol major în funcționarea creierului și în formarea amintirilor. Un studiu recent arată că, deși cafeina poate reduce unele efecte ale privării de somn, aceasta nu poate înlocui beneficiile unui somn de calitate.

Lipsa somnului afectează memoria și sănătatea

Specialiștii atrag atenția că somnul, alături de alimentație și activitate fizică, este fundamental pentru bunăstarea generală. Cu toate acestea, aproximativ 37% dintre adulții americani nu respectă recomandarea de a dormi între șapte și nouă ore pe noapte, scrie Click.

Pe termen lung, privarea de somn poate crește riscul unor afecțiuni cronice și afectează multiple sisteme ale organismului, inclusiv sănătatea inimii, metabolismul, echilibrul hormonal și imunitatea.

În plus, somnul influențează direct funcțiile cognitive, în special memoria. Un rol cheie îl are hipocampul, regiune implicată în formarea amintirilor și în recunoașterea socială.

Ce arată studiul despre cafeină

Un studiu publicat de EatingWell a analizat efectele lipsei de somn asupra memoriei și rolul cafeinei, folosind un eșantion de 119 șoareci.

În cadrul experimentului, unele animale au primit cafeină timp de o săptămână, iar ulterior o parte dintre ele au fost private de somn timp de cinci ore. Cercetătorii au observat că lipsa somnului a redus activitatea cerebrală în hipocamp și a crescut nivelul receptorilor de adenozină A1, asociați cu senzația de oboseală.

În același timp, cafeina a reușit să inverseze parțial aceste efecte, prin blocarea adenozinei, substanță care induce somnolența, și susținerea activității neuronale.

Ce înseamnă pentru oameni

Deși rezultatele sunt relevante, studiul a fost realizat pe animale, iar concluziile nu pot fi aplicate direct oamenilor. Totuși, cercetări similare sugerează că un consum moderat de cafeină poate îmbunătăți temporar concentrarea și performanța cognitivă.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că cafeaua nu poate înlocui somnul. Beneficiile sale sunt de scurtă durată, în timp ce odihna adecvată rămâne esențială pentru sănătatea creierului și funcționarea memoriei.

Recomandările specialiștilor

Pentru un somn de calitate, experții recomandă menținerea unui program regulat, limitarea expunerii la ecrane înainte de culcare și adoptarea unor rutine de relaxare.

De asemenea, momentul consumului de cafeină este important, deoarece consumul târziu poate afecta adormirea.

Furtul l-a surmenat. Hoț adormit în mașina pe care voia s-o jefuiască
