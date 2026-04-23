„Planul B” al lui Bolojan, gata de activare după plecarea PSD din Executiv. Ilie Bolojan a analizat în aceste zile variantele de lucru care vor fi puse în aplicare după demisiile miniștrilor PSD. Potrivit unor informații, șeful Guvernului a lucrat deja la o listă de posibili interimari, care ar putea prelua portofoliile rămase vacante.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că decizia finală îi aparține , în funcție de evoluțiile din coaliție.

„Formal, decizia e la premier. El va trimite lista, dacă va exista această situație, dacă își dau demisia. Decizia formală e la premier. Lista e în lucru. Domnul premier încă se ocupă. Nu am nume parțiale. Sunt poziții interimare, în ipoteza că își vor da demsia”, a declarat purtătorul de cuvânt al , Ioana Dogioiu.

Când vor pleca miniștrii PSD din Guvern

Miniștrii PSD au demisionat deja. Urmează ca ministerele care au fost conduse de PSD să fie ocupate de interimari.

„Planul B” al lui Bolojan, gata de activare. Ce mesaj a transmis premierul după ședința de Guvern

La finalul ședinței Executivului, premierul a transmis un mesaj de mulțumire miniștrilor susținuți de PSD, chiar dacă aceștia nu au fost prezenți.

„La finalul şedinţei de guvern, premierul Ilie Bolojan a ţinut să le mulţumească miniştrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, care nu au fost prezenţi la şedinţă, a subliniat faptul că aceasta a fost o muncă de echipă. Tot ceea ce s-a realizat în cele 10 luni, cu bune, cu, rele, a fost o muncă de echipă foarte importantă, la care fiecare şi-a adus contribuţia şi pentru care, sigur, fiecare are partea lui de responsabilitate”, a mai precizat Ioana Dogioiu, după şedinţa Executivului, potrivt Știripesurse.

De asemenea, șeful Guvernului a transmis aprecieri speciale vicepremierului Marian Neacșu, pentru colaborarea din perioada recentă.

Care este procedura legală după demisii

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Guvernului, după depunerea oficială a demisiilor, documentele vor ajunge la Președinția României, unde vor fi analizate și aprobate.

”Procedura legală, pentru că numai de ea vă pot vorbi în acest moment, este că după ce aceste demisii vor fi depuse şi înregistrate la Cancelaria premierului, în momentul în care le vom vedea, împreună cu propunerile de interimari, vor fi trimise la Palatul Cotroceni, la Preşedinţia României, în vederea emiterii aprobării şi emiterii decretelor de revocare, respectiv numirea în funcţia de interimari, după care guvernul îşi continuă activitatea normală, este ceea ce a subliniat şi premierul la finalul şedinţei de guvern.”

Executivul ar urma să funcționeze în continuare, chiar și în această formulă de tranziție.

În contextul tensiunilor politice, premierul a insistat asupra unui principiu clar în ceea ce privește personalul din ministere, competența trebuie să primeze în fața apartenenței politice.

Ea a arătat că ”ceea ce a mai cerut premierul este ca din ministere să fie păstraţi sau eliberaţi din funcţii oameni, exclusiv pe criteriul competenţei şi a felului în care îşi fac datoria, nu pe criterii politice”.