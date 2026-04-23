Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați

Primă de carieră didactică pentru personalul din Educație. Cine are dreptul să primească banii și cum pot fi utilizați

Adrian Teampău
23 apr. 2026, 14:56
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Bani pentru personalul didactic
  2. Cine are dreptul la această primă?

Personalul didactic, din învățământul preuniversitar și universitar va primi o primă de carieră didactică în sumă de 1.500 de lei pentru anul școlar 2025 – 2026. Măsura este prevăzută într-un proiect de OUG propus de MIPE

Bani pentru personalul didactic

Printr-un proiect de ordonanță de urgență pus miercuri, 22 aprilie, în dezbatere publică, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) propune stabilirea unui cadru legal pentru acordarea primei de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei. Va beneficia de acești bani personalul didactic din învăţământul preuniversitar și universitar aflat în activitate în anul 2025-2026.

Potrivit proiectului de act normativ, prima de carieră didactică va fi acordată pentru următoarele:

  • cursuri de de pregătire profesională – într-un procent de minimum 65%;
  • achiziția de cărți de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  • cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică.

Prin proiect, lista cheltuielilor pentru achiziționarea de cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, aflate în legătură directă cu activitatea didactică, vor fi stabilite prin ordin al Ministerului Educaţiei și Cercetării (MEC).

Cine are dreptul la această primă?

Această primă este reglementată prin proiectul legislativ propus de MIPE pentru personalul didactic, respectiv cadrelor didactice, didactice auxiliare, personalului didactic având gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/ lector şi asistent universitar, precum şi personalului didactic auxiliar din sistemul de învăţământ universitar de stat, aflat în activitate.

Prima de carieră didactică se acordă începând cu luna aprilie 2026 şi se utilizează până la sfârșitul anului școlar 2025-2026, respectiv 31 august și până la sfârșitul anului anului universitar 2025 -2026, respectiv 30 septembrie 2026.

Acest beneficiu va fi distribuit sub forma unui card, de către Poșta Româna, la adresa instituțiilor de învățământ. În acest sens, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a proiectului de ordonanță, va fi emisă lista cu beneficiarii finali care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în învățământul preuniversitar. Sarcina va reveni Ministerului Educației.

Instituțiile de învățământ superior de stat vor elabora listele cu beneficiari finali care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, potrivit procedurilor proprii. Aceste liste vor fi transmise MEC în vederea centralizării.

Tags:
