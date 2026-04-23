Acasa » Politică » Diana Șoșoacă, reacție explozivă după ce s-a decis în PE să i se ridice imunitatea parlamentară: „M-ați martirizat, fătălăilor! V-ați semnat condamnarea! TIC-TAC”

Ana Maria
23 apr. 2026, 14:57
Sursa Foto: Hepta / @Zuma Press / Philipp Von Ditfurth
Cuprins
  1. Ce urmează după votul din Comisia JURI
  2. De ce au cerut procurorii să i se ridice imunitatea parlamentară
  3. Ce acuzații apar în dosarul care o vizează pe Șoșoacă

Diana Iovanovici Șoșoacă a avut o reacție vehementă după ce Comisia JURI din Parlamentul European a decis să îi ridice imunitatea parlamentară. Europarlamentarul a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale, imediat după anunțul deciziei:

“CÂT DE FRICĂ LE ESTE SISTEMELOR ROMÂN ȘI EUROPEAN DE DIANA IOVANOVICI-ȘOȘOACĂ! ȘI AU TOATE MOTIVELE!

M-AȚI MARTIRIZAT, FĂTĂLĂILOR! 1 MILION DE BĂRBAȚI NU AU CURAJUL MEU ȘI PUTEREA MEA DE LUPTĂ! V-AȚI SEMNAT CONDAMNAREA!
TIC-TAC”, a scris Șoșoacă pe Facebook.

Ce urmează după votul din Comisia JURI

Decizia luată în comisia juridică nu este, însă, finală. Următorul pas este votul în plenul Parlamentul European, care este așteptat cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare. În cadrul Comisiei JURI, hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă” și o abținere.

Dacă plenul va confirma această decizie, imunitatea parlamentară a Dianei Șoșoacă va fi ridicată, ceea ce va permite continuarea anchetei penale.

De ce au cerut procurorii să i se ridice imunitatea parlamentară

Solicitarea a fost transmisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă din septembrie 2025, pentru a permite continuarea cercetărilor într-un dosar penal. Într-un comunicat oficial, instituția a precizat:

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale”.

Potrivit unor surse judiciare, persoana vizată este Diana Iovanovici Șoșoacă.

Ce acuzații apar în dosarul care o vizează pe Șoșoacă

Anchetatorii au dispus continuarea urmăririi penale față de europarlamentar, fiind investigate mai multe fapte grave. Conform datelor din dosar, acuzațiile includ patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și promovarea în spațiul public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război, precum și promovarea de idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, sunt analizate și fapte privind promovarea ideilor antisemite și „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia”, precum și infracțiunea de ultraj.

