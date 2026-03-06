Stenograme din dosarul deschis de DNA pentru șefii vămilor din Portul Constanța. Cum se dădea șpagă pentru containere. Despre iubire și bani

Fostul șef al Vămii Constanța Sud și adjunctul său au fost reținuți, joi noapte, de procurorii DNA. Vameșii Lică Octavian Parfenie și Christian Gudu sunt acuzați că, în timp ce erau la conducerea vămii, luau șpagă pentru a prioritiza trcerea anumitor transporturi. În stenograme se vede cum se negocia „la sânge” pentru șpagă.

Stenograme: sute de euro, șpagă pentru un container

În ancheta procurorilor anticorupție care-i vizează pe foştii şefi ai Vămilor din Portul Constanța, Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, DNA a folosit un ofițer sub acoperire, numit Ion Cristian, care a purtat discuții directe cu vameșii suspectați că primeau bani pentru urgentarea formalităților vamale.

Se pornea de la 300 de euro șpagă pentru un container reiese din discuțiile interceptate de DNA. Iar șefii Vămilor din Portul Constanța nu erau chiar mulțumiți.

„Ion Cristian: Cât mă costă pe unu?

Parfenie Octavian-Lică: Trei sute cincizeci.

Ion Cristian: Atunci n-am zis că e prea mult pentru mine.

Parfenie Octavian-Lică: Și pentru mine e prea mult! (n.n.: râde)

Ion Cristian: Dumneavoastră aveți mulți! Io n-am! Că din câte am înțeles de la Cristina, ei dai mai puțin.

Parfenie Octavian-Lică: (n.n: neinteligibil) la toată lumea.

Ion Cristian: Am o altă problemă.

Parfenie Octavian-Lică: Da.

Ion Cristian: Să fim sinceri unu’ cu altu’. Dumneavoastră luați doar la arabi sau și la? Sigur.

Parfenie Octavian-Lică: Și.

Ion Cristian: Mi-e că pe urmă o se-audă din piață.

(…)

Ion Cristian: Începem cu 300 de euro. Te rog.

Parfenie Octavian-Lică: (n.n: neinteligibil)”, arată stenogramele, potrivit observatornews.ro

Stenograme cu șpagă și multă iubire

„Ion Cristian: Te rog din tot sufletu’!

Parfenie Octavian-Lică: (n.n: neinteligibil)

Ion Cristian: Te iubesc mult! Nu…

Parfenie Octavian-Lică: Și eu! Și eu te iubesc!

Ion Cristian: Lasă-mă un pic!

Parfenie Octavian-Lică: Și eu te iubesc!

Ion Cristian: Un pic lasă-mă!

Parfenie Octavian-Lică: Și io te iub… io te iubesc mai mult!

Ion Cristian: Ascultați-mă…

Parfenie Octavian-Lică: Și vreau să te iubesc mai mult!

Ion Cristian: Ingineru’…Cristine, nu au birou! Io am cheltuieli mari (n.n: neinteligibil). Io am (n.n: neinteligibil)

Parfenie Octavian-Lică: Și io jur cum sunt cu tine! 350 e (n.n: neinteligibil)

Ion Cristian: Nu…! Eu nu zic la nimeni! Jur pe Dumnezeu!

Parfenie Octavian-Lică: Tocmai de-aia zic și eu!

Ion Cristian: Hai, te rog!

Parfenie Octavian-Lică: Ca să evităm toate discuțiile, 350! Ca să nu mai… (n.n: neinteligibil)”

Ce spun suspecții din dosar

Unul dintre suspecții audiați de procurorii le-a spus acestora că Parfenie cere presupusa șpagă în euro pentru că de pe banii respectivi ”nu se pot ridica amprente”:

”Știu că a mai venit o dată la birou la Constanța băiatul lui Hagi (Ali Amer), dar nu îmi amintesc cu ce sumă, știu că banii nu erau în monedă euro și i-am restituit pentru a-i schimba în euro. A doua zi a revenit băiatul cu suma schimbată în moneda euro. La două-trei zile i-am dat lui Parfenie Octavian-Lică acea sumă de bani”, le-a spus procurorilor Mihai Culea, suspect în dosar.

Tot referitor la bani, procurorii notează că suspectul Mihai Culea îi spunea ofițerului sub acoperire că Parfenie e deranjat că primise bani rupți la colțuri și îl bănuia pe Culea că îi plasează bancnote ”însemnate” pentru a fi găsite de procurori.

De câte ori a fost elasticul pus și s-a frecat în buzunar, s-a rupt în colțuri, da? Băi, uite, mă-nchin…uite, eu sunt aicea, dacă vrei, sun-o pe Ramona și vezi că-ți confirmă, că era în mașină (…) Mă cheamă: ”Ia vino-ncoace! (…) Bă, ce e, bă, cu asta? Îmi faci cheie?”…mă-ntreabă. Bă, ești nebun? ”Nu. Că eu am verificat-o și nu e bună!”, a relatat Mihai Culea procurorilor, după cum arată G4Media.

Acuzații pentru șefii vămilor din Portul Constanța

și Christian Gudu au fost reținuți azi-noapte de procurorii DNA în urma unui flagrant în care au fost prinși când luau șpagă.

Procurorii anticorupție acuză că doar în perioada decembrie 2025 – martie 2026, Octavian-Lică Parfenie ar fi primit, 15.100 de euro pentru aprioritiza trecerea unor transporturi prin vamă.