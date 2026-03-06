DNA a declanșat o operațiune-fulger în ! Doi șefi din cadrul vămilor au fost reținuți de procurorii anticorupție.

Intervenția a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Cum au ajuns șefii vămilor din Portul Constanța în vizorul DNA

O acțiune a procurorilor s-a încheiat cu reținerea a doi șefi din cadrul vămilor din Portul Constanța.

Christian Gudu a fost reținut joi seară, la ora 23:35. Lică Octavian Parfene a ajuns în custodia anchetatorilor câteva ore mai târziu, la ora 01:50.

Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi ar fi fost prinși în flagrant. Aceștia sunt acuzați de , notează stiripesurse.ro.

Cum ar fi funcționat mecanismul de mită, potrivit anchetatorilor

Cei doi ar fi primit sume de bani pentru a facilita și grăbi anumite proceduri vamale care intrau în atribuțiile lor de serviciu.

Potrivit unor surse judiciare, mita ar fi fost oferită pentru ca formalitățile privind importurile de mărfuri realizate în perioada 1–5 decembrie 2025 să fie procesate cu prioritate.

Operațiunile vizate ar fi fost efectuate de agenți economici care aveau drept comisionar vamal firma QUALITY BROKER SRL. În schimbul banilor, procedurile vamale ar fi fost desfășurate mai rapid și cu mai puține obstacole administrative.