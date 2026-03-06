B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită

DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 09:44
DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum au ajuns șefii vămilor din Portul Constanța în vizorul DNA
  2. Cum ar fi funcționat mecanismul de mită, potrivit anchetatorilor

DNA a declanșat o operațiune-fulger în Portul Constanța! Doi șefi din cadrul vămilor au fost reținuți de procurorii anticorupție.
Intervenția a avut loc în noaptea de joi spre vineri.

Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Cum au ajuns șefii vămilor din Portul Constanța în vizorul DNA

O acțiune a procurorilor DNA s-a încheiat cu reținerea a doi șefi din cadrul vămilor din Portul Constanța.

Christian Gudu a fost reținut joi seară, la ora 23:35. Lică Octavian Parfene a ajuns în custodia anchetatorilor câteva ore mai târziu, la ora 01:50.

Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi ar fi fost prinși în flagrant. Aceștia sunt acuzați de luare de mită, notează stiripesurse.ro.

Cum ar fi funcționat mecanismul de mită, potrivit anchetatorilor

Cei doi ar fi primit sume de bani pentru a facilita și grăbi anumite proceduri vamale care intrau în atribuțiile lor de serviciu.

Potrivit unor surse judiciare, mita ar fi fost oferită pentru ca formalitățile privind importurile de mărfuri realizate în perioada 1–5 decembrie 2025 să fie procesate cu prioritate.

Operațiunile vizate ar fi fost efectuate de agenți economici care aveau drept comisionar vamal firma QUALITY BROKER SRL. În schimbul banilor, procedurile vamale ar fi fost desfășurate mai rapid și cu mai puține obstacole administrative.

Tags:
Citește și...
Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
Eveniment
Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
Eveniment
Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
Eveniment
Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”
Eveniment
Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Eveniment
Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Eveniment
Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Eveniment
Dani Mocanu se întoarce în țară, la pușcărie. Instanța italiană a decis extrădarea manelistului
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Eveniment
Agențiile de turism cer fonduri speciale pentru protecția călătorilor români. Cum ar putea funcționa sistemul propus pentru repatriere și despăgubiri
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Eveniment
Accident rutier cu polițiști pe DN5. Autospeciala în care se aflau a fost aruncată de pe șosea
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Eveniment
Laptele neomogenizat vs. omogenizat: ce arată studiul Artesana-USAMV Cluj?
Ultima oră
09:54 - Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
09:14 - Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
09:06 - Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
08:37 - Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
08:28 - Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
07:40 - Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”
07:17 - România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
23:59 - Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
23:54 - Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro
23:44 - Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor