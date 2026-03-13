B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Studiu: Băuturile carbogazoase pot crește riscul de accident vascular cerebral

Studiu: Băuturile carbogazoase pot crește riscul de accident vascular cerebral

Selen Osmanoglu
13 mart. 2026, 14:58
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Consumul frecvent de băuturi carbogazoase, asociat cu risc mai mare de AVC
  2. Zahărul din băuturile carbogazoase, un factor de risc
  3. Băuturile dietetice nu elimină complet riscul
  4. Ce recomandă specialiștii pentru prevenirea AVC

Consumul frecvent de băuturi carbogazoase ar putea avea efecte serioase asupra sănătății. Potrivit unui studiu realizat pe aproape 27.000 de persoane din întreaga lume, cei care consumă des astfel de băuturi au un risc mai mare de accident vascular cerebral (AVC), chiar și atunci când aleg variantele fără zahăr.

Consumul frecvent de băuturi carbogazoase, asociat cu risc mai mare de AVC

Deschiderea unei doze reci de băutură carbogazoasă poate părea un gest banal într-o zi obositoare. Totuși, specialiștii avertizează că obiceiul de a consuma frecvent astfel de băuturi ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății, scrie Click.

Un studiu citat de eatingwell, realizat pe aproape 27.000 de participanți din mai multe țări, arată că persoanele care consumau regulat băuturi carbogazoase aveau un risc cu aproximativ 22% mai mare de accident vascular cerebral. Riscul creștea și mai mult în cazul celor care consumau două sau mai multe doze pe zi.

Accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze de invaliditate la nivel mondial. Acesta apare atunci când fluxul de sânge către creier este blocat de un cheag sau atunci când un vas de sânge se rupe. Potrivit American Heart Association, multe cazuri de AVC pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos.

Zahărul din băuturile carbogazoase, un factor de risc

Băuturile îndulcite cu zahăr sunt extrem de populare, iar în Statele Unite aproximativ jumătate dintre adulți consumă cel puțin una pe zi.

Specialiștii atrag însă atenția asupra cantității mari de zahăr conținute de aceste produse.

„Sips-urile constante de zahăr adăugat sunt asociate cu un risc crescut de sindrom metabolic, obezitate, hipertensiune și diabet. Aceste afecțiuni afectează sănătatea vasculară, sporind riscul de AVC”, explică Stacey Woodson, dietetician înregistrat.

Organizațiile de sănătate recomandă limitarea zahărului adăugat la maximum 6% din totalul caloriilor zilnice. În practică, asta înseamnă aproximativ 6 lingurițe de zahăr pe zi pentru femei și 9 lingurițe pentru bărbați.

Pentru comparație, o doză de 350 ml de băutură carbogazoasă conține, în medie, aproximativ 10 lingurițe de zahăr, depășind deja limita recomandată pentru o zi.

Băuturile dietetice nu elimină complet riscul

Mulți consumatori aleg variantele dietetice, sperând că acestea sunt mai sigure pentru sănătate. Totuși, studiile arată că riscul de accident vascular cerebral ar putea rămâne crescut chiar și în cazul băuturilor îndulcite cu îndulcitori artificiali.

În plus, băuturile carbogazoase conțin adesea cofeină. Pentru adulții sănătoși, consumul de până la 400 mg de cofeină pe zi este considerat sigur. Totuși, depășirea acestei cantități poate afecta sănătatea vasculară.

Cercetările arată că persoanele care consumă mai mult de patru cafele pe zi pot avea un risc de AVC cu aproximativ 37% mai mare. Deși băuturile carbogazoase conțin mai puțină cofeină decât cafeaua, consumul mai multor doze într-o singură zi poate duce rapid la acumularea unor cantități mari.

În plus, aceste băuturi furnizează aproximativ 140 de calorii sau mai mult per doză, iar caloriile lichide nu oferă aceeași senzație de sațietate ca alimentele solide. Din acest motiv, ele pot contribui la creșterea în greutate.

Studiile arată că supraponderabilitatea poate crește riscul de accident vascular cerebral cu până la 22%, iar obezitatea cu aproximativ 64%.

Ce recomandă specialiștii pentru prevenirea AVC

Experții spun că reducerea consumului de băuturi carbogazoase este doar unul dintre pașii importanți pentru prevenirea accidentului vascular cerebral.

„Include alimente bogate în nutrienți: cereale integrale, fructe, legume, proteine slabe și grăsimi sănătoase”, recomandă dieteticianul Umo Callins.

De asemenea, specialiștii recomandă:

  • consumul de alimente bogate în potasiu, precum bananele, cartofii sau fasolea albă;
  • activitate fizică zilnică, deoarece sedentarismul poate crește riscul de AVC cu până la 44%;
  • renunțarea la fumat și limitarea consumului de alcool.

Consumul ocazional de băuturi carbogazoase nu va avea neapărat efecte grave asupra sănătății. Totuși, pentru reducerea riscului de accident vascular cerebral, specialiștii recomandă să alegem mai des apă, ceaiuri din plante sau băuturi fără zahăr adăugat.

Tags:
Ultima oră
17:23 - Ce se întâmplă cu creierul tinerilor dacă ascultă sfaturile nutriționale ale inteligenței artificiale
17:15 - Infecție nosocomială la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Ce spune managerul despre cei 4 morți
16:51 - Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
16:33 - Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
16:30 - Suceava: Femeie cercetată penal pentru bigamie după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț
16:19 - România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
15:26 - Newsweek: Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
15:24 - Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă
15:16 - Nostradamus al Chinei face o nouă predicție care cutremură lumea. Cum spune că se va termina războiul din Iran
14:52 - Dronă rusească, filmată de pescarii din Tulcea. Panică în Deltă. Două mesaje RO-ALERT emise de autorități (VIDEO)