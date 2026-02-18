B1 Inregistrari!
Studiu: Două etape distincte marchează schimbări moleculare majore în procesul de îmbătrânire

Selen Osmanoglu
18 feb. 2026, 14:22
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a fost realizată cercetarea
  2. Două etape distincte ale schimbării

Un studiu publicat în 2024 arată că îmbătrânirea nu este un proces liniar, ci unul marcat de două momente-cheie, în jurul vârstei de 44 de ani și din nou la începutul vârstei de 60 de ani. Cercetarea, apărută în revista Nature Aging și citată de Science Alert, evidențiază schimbări moleculare bruște care afectează organismul uman.

„Nu ne schimbăm doar treptat în timp; există schimbări cu adevărat dramatice”, a explicat geneticianul Michael Snyder, coordonatorul studiului. „Se pare că mijlocul vieții, în jurul vârstei de 40 și ceva de ani, este o perioadă de schimbări dramatice, la fel ca începutul vârstei de 60 de ani. Și acest lucru este valabil indiferent de clasa de molecule pe care o analizăm”, a adăugat.

Cum a fost realizată cercetarea

Echipa de cercetători a urmărit 108 adulți, cu vârste între 25 și 70 de ani, care au furnizat probe biologice la intervale regulate, pe parcursul mai multor ani. În medie, fiecare participant a oferit 47 de probe în 626 de zile, iar cel mai implicat voluntar a trimis 367 de probe.

Au fost analizate 135.239 de caracteristici biologice, incluzând RNA, proteine, lipide și taxoni din microbiomul intestinal, al pielii, nasului și cavității bucale. În total, cercetătorii au procesat peste 246 de miliarde de puncte de date pentru a identifica tipare în schimbările asociate îmbătrânirii.

Două etape distincte ale schimbării

Aproximativ 81% dintre moleculele analizate au prezentat modificări semnificative în una sau ambele etape identificate. Primul vârf, în jurul vârstei de 44 de ani, a fost asociat cu schimbări în metabolismul lipidelor, al cafelei și alcoolului, precum și cu riscul de boli cardiovasculare și disfuncții ale pielii și mușchilor.

Al doilea vârf, la începutul vârstei de 60 de ani, a fost corelat cu metabolismul carbohidraților, reglarea imunității, funcția renală și, din nou, cu afecțiuni cardiovasculare.

Cu toate că primul salt coincide frecvent cu perioada menopauzei, cercetătorii au subliniat că și bărbații prezintă modificări similare. „Acest lucru sugerează că, deși menopauza sau perimenopauza pot contribui la schimbările observate la femeile de 40 și ceva de ani, probabil există și alți factori, mai importanți, care influențează aceste modificări la ambele sexe”, a explicat metabolomistul Xiaotao Shen.

Autorii atrag atenția că eșantionul este relativ redus și că sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea concluziilor. Totuși, descoperirile ar putea contribui la dezvoltarea unor strategii mai eficiente de prevenire și tratare a bolilor asociate îmbătrânirii.

Tags:
