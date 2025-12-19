B1 Inregistrari!
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă

Ana Beatrice
19 dec. 2025, 16:55
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Câte cafele avem voie să bem zilnic, potrivit neurochirurgului
  2. Ce spune Leon Dănăilă despre cei „șapte stâlpi” ai unei vieți sănătoase

Câte cafele avem voie să bem fără să ne afectăm sănătatea? Pentru milioane de oameni, cafeaua este mai mult decât o băutură, este un ritual zilnic și o sursă de energie. Pe lângă plăcerea gustului, ea poate aduce beneficii reale pentru creier, dar doar atunci când este consumată cu moderație. Neurochirurgul Leon Dănăilă atrage atenția că echilibrul este decisiv și avertizează că excesul poate transforma un obicei plăcut într-un risc pentru sănătate.

Câte cafele avem voie să bem zilnic, potrivit neurochirurgului

Leon Dănăilă continuă să impresioneze prin energia și dedicația pe care o arată în fiecare zi. La vârsta de 90 de ani, încă intră în sala de operații și își practică meseria cu aceeași pasiune.

De curând, reputatul medic a vorbit despre factorii care contribuie la longevitate și la un creier alert. El a dezvăluit principiile care l-au ajutat să rămână activ și în formă mentală. În discursul său, a prezentat șapte reguli esențiale pentru o viață echilibrată. A insistat asupra importanței moderației și autocontrolului în fiecare aspect al existenței. Totodată, a evidențiat cât de mult contează obiceiurile sănătoase pentru a ne bucura de o viață lungă și plină de vitalitate.

Potrivit acestuia, mici plăceri zilnice precum cafeaua, ciocolata sau chiar alcoolul pot susține sănătatea creierului. Important este însă ca acestea să fie consumate cu responsabilitate. Nu este nevoie să renunțăm complet la ele, ci doar să le integrăm cu măsură într-un stil de viață echilibrat.

„Se pot consuma 40 de ml de alcool pe zi și până la 150 de ml de vin roșu, asta s-a constatat. Nu trebuie să consumi cafea multă, până la 3 ceșcuțe pe zi, nu căni din alea mari, dar cafeaua e bună. Ciocolata este și ea benefică, doar până la 20-30 de grame pe zi de ciocolată. Așa că viața cu regim nu e viață în care să te rupi de societate, să nu guști nimic și să devii un pustnic, este o viață care se poate duce în condiții optime”, a spus medicul, notează cancan.ro.

Ce spune Leon Dănăilă despre cei „șapte stâlpi” ai unei vieți sănătoase

Neurochirurgul a vorbit și despre cei „șapte stâlpi” ai unei vieți sănătoase. El a subliniat importanța mișcării, a împlinirii personale și a echilibrului spiritual.

„Trebuie să ducem o activitate în continuare, cât putem și să prelungim această viață activă, este foarte importantă din toate punctele de vedere. Sunt cei șapte stâlpi: activitatea fizică, activitatea satisfacției, cea sacrală, a somnului, alimentară și activitatea benefică pentru individul respectiv.

Noi trebuie să avem grijă de noi înșine, de copii trebuie avut grijă. Nu trebuie să le dăm alimente foarte bogate în grăsimi, zaharuri. În regimul acesta occidental, în care unii au câte două locuri de muncă, nu mai au timp și se duc la fast-food să-și ia mâncare. Mâncarea trebuie să fie low-food, adică făcută acasă, la foc liniștit și cu grăsimi și zaharuri puține, dar să fie gustoasă”, a mai transmis Leon Dănăilă.

