O femeie este cercetată penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, după ce s-a căsătorit a doua oară, fără să fi divorțat de primul soț.

Dosar penal pentru bigamie în Suceava

Femeia este acum acuzată de și fals în declarații.

„La data de 25 iulie 2024, inculpata, deși avea o căsătorie încheiată la data de 14 februarie 2004 în județul Vrancea, căsătorie care nu a fost desfăcută, s-a prezentat la o primărie din zona rurală a județului Suceava, împreună cu persoana cu care intenționa să se căsătorească, împrejurare în care a dat declarație de căsătorie în cuprinsul căreia s-a menționat, de către ofițerul de stare civilă, că nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei.

Ulterior, la data de 4 august 2024, fiind îndeplinite aceste formalități, inculpata s-a căsătorit”, a transmis de pe lângă Tribunalul Suceava.

Dosarul a fost instrumentat inițial de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, fiind apoi preluat de cei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. Acesta va fi soluționat de Judecătoria Fălticeni.