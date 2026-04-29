Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 07:29
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Participare la nivel înalt în Panelul Liderilor
  2. Peste 1.200 de participanți din 45 de state
  3. Ce este Inițiativa celor Trei Mări
  4. Obiectivele Inițiativei

Președintele Nicușor Dan, aflat în Croația la Summitul Inițiativei celor Trei Mări (I3M), va lua parte miercuri la o sesiune specială a Forumului de Afaceri, unde va discuta alături de lideri internaționali și reprezentanți ai mediului economic despre investiții strategice în regiune, în special în sectorul energetic.

Participare la nivel înalt în Panelul Liderilor

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va fi prezent în Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Acesta va participa la discuții alături de reprezentanți ai mediului financiar și de afaceri din regiune, dar și din state precum SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada, conform Agerpres.

La eveniment sunt așteptate și instituții financiare internaționale de prim rang, printre care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation, Japan Bank for International Cooperation și Japan External Trade Organization. Organizatorii prezintă forumul drept o platformă esențială pentru atragerea și mobilizarea investițiilor, în special în domeniul energiei.

Peste 1.200 de participanți din 45 de state

Forumul reunește peste 1.200 de participanți din 45 de țări, incluzând 174 de entități oficiale și peste 700 de companii și instituții financiare.

Administrația Prezidențială subliniază că numărul mare de companii românești prezente la eveniment reflectă interesul crescut al mediului privat pentru proiectele regionale și oportunitățile de dezvoltare.

Ce este Inițiativa celor Trei Mări

Inițiativa celor Trei Mări reprezintă o platformă politică informală, la nivel prezidențial, care reunește state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Adriatică, Marea Baltică și Marea Neagră.

Din această structură fac parte Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia, iar Grecia s-a alăturat în 2023, în urma summitului desfășurat la București.

Obiectivele Inițiativei

Scopul principal al Inițiativei este reducerea decalajelor de dezvoltare economică dintre statele membre ale UE și consolidarea coeziunii regionale. Acest lucru se realizează prin proiecte care vizează creșterea interconectivității în domenii-cheie precum energia, transporturile și digitalizarea.

În același timp, Inițiativa își propune să stimuleze dezvoltarea economică și să întărească relațiile transatlantice, devenind un instrument important de cooperare strategică în Europa Centrală și de Est.

