Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington

Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump de la gala Asociației Corespondenților de la Casa Albă din Washington a declanșat, aproape instantaneu, un val de teorii conspiraționiste pe rețelele sociale, forumuri și în ecosistemul media alternativ. Incidentul – petrecut în contextul unui eveniment extrem de mediatizat, cu prezența președintelui american, a vicepreședintelui și a elitei politice de la Washington – a devenit combustibil perfect pentru teoriile conspirației.

Teoria înscenării de către echipa lui Trump

Una dintre cele mai răspândite teorii a susținut că atacul ar fi fost „înscenat” de echipa președintelui pentru a distrage atenția opiniei publice, în special de la evoluțiile legate de conflictul din Iran. Această interpretare a circulat rapid pe platforme precum X (fostul Twitter) și a fost semnalată de mass-media ca un exemplu de reacție tipică după un eveniment major.

Termenul „staged” a devenit viral: New York Times a relatat că acest cuvânt a apărut în peste 300.000 de postări pe X până duminică la prânz, conform datelor companiei de analiză TweetBinder. CNN a relatat, la rândul său, despre fluxul instantaneu al acestor afirmații, care adesea precedau sau ignorau informațiile oficiale despre suspect și motivele sale.

Această narațiune nu este nouă. O teorie similară a circulat masiv și după tentativa de asasinat din Butler, Pennsylvania, din iulie 2024, când Trump a fost rănit la ureche în timpul unui miting electoral.

Atunci, rețelele sociale au fost inundate de acuzații că împușcăturile ar fi fost „regizate” pentru a-i ajuta campania. Wall Street Journal nota chiar că lipsa rapidă de clarificări oficiale alimentează astfel de suspiciuni.

Teoriile că suspectul ar fi fost „actor” sau că imaginile ar fi fost manipulate

O altă categorie de teorii a susținut că individul imobilizat ar fi fost un „actor” sau că imaginile publicate de diferite platforme ar fi fost montate ori manipulate digital.

Aceste afirmații au folosit rapid materialele vizuale care circulau — de la clipuri surprinse de camerele de supraveghere și imagini publicate pe Truth Social până la fotografii fixe cu suspectul încătușat — pentru a sugera o scenografie deliberată.

Publicarea de imagini de pe platforma Truth Social, clipuri surprinse de camerele de supraveghere și fotografii în care un bărbat apare întins pe podea, înconjurat de agenți Secret Service, a alimentat întrebările și speculațiile.

Teoriile care leagă atacul de „statul paralel”

Au apărut și teoriile care leagă evenimentul de proiecte politice, de adversari sau de actori externi.

În cercurile pro-Trump și în comunitățile conspiraționiste de dreapta, a prins rapid contur teoria conform căreia atacul ar fi fost o operațiune tolerată sau chiar facilitată de așa-numitul „Deep State” – adică structuri obscure din FBI, CIA, Pentagon sau establishment-ul politic american.

Potrivit acestei teorii, Trump reprezintă o amenințare pentru sistem, elitele birocratice încearcă să-l împiedice să reformeze instituțiile, breșele de securitate nu pot fi explicate decât prin complicitate internă, Secret Service ar fi „lăsat intenționat” atacatorul să se apropie.

Teoriile sunt alimentate de faptul că incidentul a avut loc într-un spațiu cu securitate excepțională, unde accesul este în mod normal aproape imposibil fără verificări severe.

Declarațiile făcute de Karoline Leavitt

O teorie particulară s-a format în jurul unui comentariu făcut de secretara de presă a , Karoline Leavitt, înainte de începerea evenimentului, când, referindu-se la caracterul umoristic al serii, a spus: „Va fi amuzant, va fi distractiv. Se vor trage niște focuri în sală în seara asta… Abia aștept să aud.”

Clipul cu acel comentariu a fost postat pe X la mai puțin de 45 de minute după atac și a înregistrat peste 6 milioane de vizualizări. Unii utilizatori l-au reutilizat ca „probă” că declarația anterioară ar fi indicat o coordonare prealabilă.

„Mass-media ascunde adevărul”

În paralel, a apărut și conspirația conform căreia presa mainstream ar manipula informațiile despre incident pentru a proteja anumite interese politice.

Susținătorii acestei teorii spun că:

anumite detalii despre suspect sunt ascunse;

motivația reală nu este prezentată;

există contradicții în cronologia evenimentelor;

presa evită întrebările incomode despre securitate.

„Atacatorul a fost un pion manipulat”

O altă teorie foarte populară susține că suspectul nu ar fi acționat singur, ci ar fi fost manipulat psihologic, radicalizat sau folosit drept „instrument” de către alte grupuri.

Versiunile acestei teorii diferă:

ar fi fost influențat de servicii secrete;

ar fi fost radicalizat online de grupări extremiste;

ar fi fost parte dintr-o operațiune de tip „patsy” – adică un țap ispășitor pregătit să fie prins.

„Totul este parte din campania electorală”

O teorie mai sofisticată afirmă că atentatul nu este un eveniment izolat, ci parte dintr-un conflict mai larg legat de alegerile prezidențiale americane și de lupta pentru putere din 2026.

În această versiune:

atacul ar fi fost menit să schimbe dinamica electorală;

simpatia publică ar urma să se traducă în sprijin politic;

adversarii și susținătorii lui Trump folosesc incidentul pentru mobilizare emoțională;

întreaga scenă politică americană intră într-o logică de radicalizare accelerată.

BBC remarca încă din 2024 că imaginile cu Trump rănit și ridicând pumnul în aer au avut instantaneu un impact simbolic enorm, capabil să remodeleze percepția publică și cursa electorală

Atacul, dincolo de teoriile conspirației

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzat de tentativă de asasinat asupra lui Trump după ce ar fi forțat un punct de control de securitate la hotelul Washington Hilton, având asupra sa mai multe arme de foc și cuțite.

Potrivit documentelor Departamentului de Justiție, Cole Tomas Allen, un profesor din Torrance, California, a călătorit cu trenul din apropierea Los Angeles până la Chicago și apoi la Washington, ajungând în jurul orei 13:00 pe 24 aprilie și cazându-se la Washington Hilton, unde rezervase o cameră pentru trei nopți, între 24 și 26 aprilie.

În jurul orei 20:40 pe 25 aprilie, Allen s-a apropiat de un punct de control de la terasa hotelului, a trecut prin filtru ținând în mână o armă lungă și a împușcat în piept un agent al Serviciului Secret. Ofițerul a supraviețuit deoarece vesta antiglonț i-a absorbit impactul. Agenții au ripostat, între cinci și opt focuri fiind trase în schimbul de focuri, iar Allen a fost imobilizat și arestat la fața locului.

În timpul incidentului, Trump și ceilalți oficiali au fost evacuați de urgență

La momentul arestării, bărbatul avea asupra sa o pușcă cu acțiune manuală de calibru 12, un pistol Rock Island Armory 1911 de calibru 38 și mai multe cuțite.

Analizele autorităților au arătat că pușca fusese cumpărată pe 17 august 2025 de la un dealer din California, iar pistolul pe 6 octombrie 2023 de la un alt dealer din California, iar numerele de serie corespund cu armele găsite la Washington Hilton.