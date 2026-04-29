Ministerul Apărării Naționale anunță că două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență de la Baza 86 Aeriană Fetești, în noaptea de marți spre miercuri, după ce a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Populația din nordul județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert.

Atacuri cu drone în apropierea graniței

În dimineața zilei de 29 aprilie, forțele ruse au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în zona aflată în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. În acest context, două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 01:10 de la Baza 86 Aeriană Fetești, potrivit MApN.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind luate măsuri de alertare a populației. La scurt timp, la ora 01:12, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Explozii raportate în Ucraina, fără încălcări ale spațiului aerian românesc

Sistemele radar au monitorizat două grupuri de drone, formate din șapte, respectiv opt aparate de zbor, care au lovit zona localității Ismail, din Ucraina. Piloții români au raportat mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Cu toate acestea, autoritățile precizează că nu au fost identificate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 02:40.

Reprezentanții MApN au transmis că informează în timp real structurile aliate despre evoluția situației și mențin un contact permanent cu acestea.

Noi incidente cu drone în județul Tulcea

Evenimentele vin în contextul unor incidente recente în zonă. Duminică, între localitățile Luncavița și Văcăreni, au fost descoperite fragmente de dronă, despre care autoritățile au confirmat ulterior că aveau încărcătură explozivă. Este al treilea astfel de incident înregistrat în cursul acestei săptămâni.

De asemenea, sâmbătă, o altă dronă s-a prăbușit în localitatea Văcăreni. Din fericire, nu au fost raportate victime, întrucât în momentul impactului nu se aflau persoane în zonă.

Situația rămâne sub monitorizare atentă, iar autoritățile române continuă să ia măsuri pentru protejarea populației și a spațiului aerian național.