Alertă la granița României. Două F-16 au decolat de la Fetești după atacuri rusești cu drone în apropiere de Tulcea

Alertă la granița României. Două F-16 au decolat de la Fetești după atacuri rusești cu drone în apropiere de Tulcea

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 07:59
Sursa foto: Bogdan PANTILIMON, Statul Major al Forţelor Aeriene
Cuprins
  1. Atacuri cu drone în apropierea graniței
  2. Explozii raportate în Ucraina, fără încălcări ale spațiului aerian românesc
  3. Noi incidente cu drone în județul Tulcea

Ministerul Apărării Naționale anunță că două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență de la Baza 86 Aeriană Fetești, în noaptea de marți spre miercuri, după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Populația din nordul județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert.

Atacuri cu drone în apropierea graniței

În dimineața zilei de 29 aprilie, forțele ruse au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în zona aflată în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. În acest context, două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 01:10 de la Baza 86 Aeriană Fetești, potrivit MApN.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind luate măsuri de alertare a populației. La scurt timp, la ora 01:12, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Explozii raportate în Ucraina, fără încălcări ale spațiului aerian românesc

Sistemele radar au monitorizat două grupuri de drone, formate din șapte, respectiv opt aparate de zbor, care au lovit zona localității Ismail, din Ucraina. Piloții români au raportat mai multe explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Cu toate acestea, autoritățile precizează că nu au fost identificate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian al României. Alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 02:40.

Reprezentanții MApN au transmis că informează în timp real structurile aliate despre evoluția situației și mențin un contact permanent cu acestea.

Noi incidente cu drone în județul Tulcea

Evenimentele vin în contextul unor incidente recente în zonă. Duminică, între localitățile Luncavița și Văcăreni, au fost descoperite fragmente de dronă, despre care autoritățile au confirmat ulterior că aveau încărcătură explozivă. Este al treilea astfel de incident înregistrat în cursul acestei săptămâni.

De asemenea, sâmbătă, o altă dronă s-a prăbușit în localitatea Văcăreni. Din fericire, nu au fost raportate victime, întrucât în momentul impactului nu se aflau persoane în zonă.

Situația rămâne sub monitorizare atentă, iar autoritățile române continuă să ia măsuri pentru protejarea populației și a spațiului aerian național.

Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate
Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României
Avertisment pe piața carburanților. Motorina ar putea depăși 9,5 lei/litru în zilele următoare
Un aliment banal din bucătăria românească poate deveni periculos pentru sănătate. Avertismentul unui medic
Surse: Un cunoscut medic din București, găsit decedat în apartamentul său. Ce indică primele date din anchetă
Clujean anchetat după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani. Gestul polițiștilor (FOTO)
Greșeala care îți poate distruge telefonul dacă o ignori prea mult
Vremea se răcește brusc în România. Temperaturile scad cu până la 10 grade, iar la munte revine ninsoarea
CCR analizează sesizarea lui Nicușor Dan pe legea energiei. Președintele reclamă depășirea limitelor reexaminării
Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Lideri internaționali și sute de companii, prezenți la summit
12:22 - Nicușor Dan: „Nu cred că e o chestiune serioasă suspendarea mea” / Președintele crede declarațiile PSD-iștilor că nu se vor alia cu AUR să facă un guvern
12:11 - Lider PNL: Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm, că poate nu se ajungea aici
12:01 - Kelemen Hunor: „PSD și AUR ar trebui să își asume o nouă majoritate.” Și dacă PNL se întoarce la negocieri cu PSD?
11:59 - Scandal uriaș în plenul Camerei pe schimbarea POT! Microfoane tăiate și amenințări că moțiunea nu va trece: „Disperarea e mare”
11:57 - Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate
11:37 - România, lovită de Anticiclonul din Groenlanda. Temperaturile scad până aproape de îngheț. Când se va încălzi
11:30 - PSD a anunțat că toți reprezentanții săi în Guvern au demisionat / Grindeanu e în continuare șef la Camera Deputaților
11:29 - Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României
11:24 - Avertisment pe piața carburanților. Motorina ar putea depăși 9,5 lei/litru în zilele următoare
11:02 - Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington