Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate miercuri sesizarea președintelui Nicușor Dan privind modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Șeful statului susține că Parlamentul a depășit limitele procedurii de reexaminare și a introdus prevederi noi care nu au fost cerute inițial.

Președintele acuză modificări în afara cadrului legal

În sesizarea transmisă CCR, Nicușor arată că legea a fost adoptată „cu depășirea limitelor” stabilite prin cererea de reexaminare formulată în decembrie 2023. Potrivit acestuia, Parlamentul nu s-a limitat la clarificările solicitate, ci a introdus soluții legislative noi, care schimbă semnificativ forma inițială a actului normativ, scrie Agerpres.

Șeful statului subliniază că, în procedura de reexaminare, Legislativul are posibilitatea fie de a accepta observațiile, fie de a le respinge, însă nu de a modifica legea prin introducerea unor prevederi care nu au legătură directă cu solicitările formulate.

Problemele semnalate privind prosumatorii

Un punct central al sesizării îl reprezintă regimul prosumatorilor – cei care produc și consumă energie electrică. Președintele a cerut, inițial, corelarea definiției acestora, astfel încât producătorii cu o capacitate de cel puțin 1 MW să fie supuși licențierii, la fel ca orice alt producător.

De asemenea, Nicușor Dan a solicitat reanalizarea modului în care prosumatorii pot compensa energia produsă în exces, atrăgând atenția că anumite condiții, precum obligativitatea de a fi racordați la același operator de distribuție, pot reprezenta bariere în accesul la piața de energie.

Totodată, au fost ridicate semne de întrebare privind exceptarea unor prosumatori de la plata dezechilibrelor din rețea, dar și asupra obligațiilor furnizorilor de energie de a emite facturi în numele acestora, aspecte care ar necesita clarificări inclusiv din punct de vedere fiscal.

Critici privind introducerea unor prevederi noi

Administrația Prezidențială mai arată că, după reexaminare, a fost extinsă sfera instituțiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată, deși acest lucru nu a fost cerut explicit. În plus, a fost modificată limita de putere instalată pentru anumite facilități, revenindu-se la 200 kW în unele situații, ceea ce ridică probleme de coerență legislativă.

Președintele consideră că aceste schimbări nu reprezintă simple corelări tehnice, ci opțiuni de politică publică diferite, care nu pot fi introduse în cadrul unei proceduri de reexaminare limitate.

Ce prevedea forma inițială a legii

Legea, trimisă inițial spre promulgare în noiembrie 2023, aducea modificări importante pentru prosumatori. Printre acestea se numărau creșterea limitei de putere instalată pentru compensare la 400 kW, extinderea posibilităților de utilizare și vânzare a energiei produse, dar și majorarea pragului până la care prosumatorii nu plătesc dezechilibrele din rețea, de la 27 kW la 900 kW.

De asemenea, actul normativ introducea facilități fiscale și simplificări pentru micii producători de energie din surse regenerabile.

Decizia Curții Constituționale va fi esențială pentru stabilirea cadrului legal aplicabil prosumatorilor și pentru modul în care vor fi implementate aceste schimbări în sectorul energetic.