CCR analizează sesizarea lui Nicușor Dan pe legea energiei. Președintele reclamă depășirea limitelor reexaminării

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 08:25
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Președintele acuză modificări în afara cadrului legal
  2. Problemele semnalate privind prosumatorii
  3. Critici privind introducerea unor prevederi noi
  4. Ce prevedea forma inițială a legii

Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate miercuri sesizarea președintelui Nicușor Dan privind modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Șeful statului susține că Parlamentul a depășit limitele procedurii de reexaminare și a introdus prevederi noi care nu au fost cerute inițial.

Președintele acuză modificări în afara cadrului legal

În sesizarea transmisă CCR, Nicușor Dan arată că legea a fost adoptată „cu depășirea limitelor” stabilite prin cererea de reexaminare formulată în decembrie 2023. Potrivit acestuia, Parlamentul nu s-a limitat la clarificările solicitate, ci a introdus soluții legislative noi, care schimbă semnificativ forma inițială a actului normativ, scrie Agerpres.

Șeful statului subliniază că, în procedura de reexaminare, Legislativul are posibilitatea fie de a accepta observațiile, fie de a le respinge, însă nu de a modifica legea prin introducerea unor prevederi care nu au legătură directă cu solicitările formulate.

Problemele semnalate privind prosumatorii

Un punct central al sesizării îl reprezintă regimul prosumatorilor – cei care produc și consumă energie electrică. Președintele a cerut, inițial, corelarea definiției acestora, astfel încât producătorii cu o capacitate de cel puțin 1 MW să fie supuși licențierii, la fel ca orice alt producător.

De asemenea, Nicușor Dan a solicitat reanalizarea modului în care prosumatorii pot compensa energia produsă în exces, atrăgând atenția că anumite condiții, precum obligativitatea de a fi racordați la același operator de distribuție, pot reprezenta bariere în accesul la piața de energie.

Totodată, au fost ridicate semne de întrebare privind exceptarea unor prosumatori de la plata dezechilibrelor din rețea, dar și asupra obligațiilor furnizorilor de energie de a emite facturi în numele acestora, aspecte care ar necesita clarificări inclusiv din punct de vedere fiscal.

Critici privind introducerea unor prevederi noi

Administrația Prezidențială mai arată că, după reexaminare, a fost extinsă sfera instituțiilor publice care pot vinde energie produsă sau stocată, deși acest lucru nu a fost cerut explicit. În plus, a fost modificată limita de putere instalată pentru anumite facilități, revenindu-se la 200 kW în unele situații, ceea ce ridică probleme de coerență legislativă.

Președintele consideră că aceste schimbări nu reprezintă simple corelări tehnice, ci opțiuni de politică publică diferite, care nu pot fi introduse în cadrul unei proceduri de reexaminare limitate.

Ce prevedea forma inițială a legii

Legea, trimisă inițial spre promulgare în noiembrie 2023, aducea modificări importante pentru prosumatori. Printre acestea se numărau creșterea limitei de putere instalată pentru compensare la 400 kW, extinderea posibilităților de utilizare și vânzare a energiei produse, dar și majorarea pragului până la care prosumatorii nu plătesc dezechilibrele din rețea, de la 27 kW la 900 kW.

De asemenea, actul normativ introducea facilități fiscale și simplificări pentru micii producători de energie din surse regenerabile.

Decizia Curții Constituționale va fi esențială pentru stabilirea cadrului legal aplicabil prosumatorilor și pentru modul în care vor fi implementate aceste schimbări în sectorul energetic.

Citește și...
Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate
Eveniment
Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate
Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României
Eveniment
Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României
Avertisment pe piața carburanților. Motorina ar putea depăși 9,5 lei/litru în zilele următoare
Eveniment
Avertisment pe piața carburanților. Motorina ar putea depăși 9,5 lei/litru în zilele următoare
Un aliment banal din bucătăria românească poate deveni periculos pentru sănătate. Avertismentul unui medic
Eveniment
Un aliment banal din bucătăria românească poate deveni periculos pentru sănătate. Avertismentul unui medic
Surse: Un cunoscut medic din București, găsit decedat în apartamentul său. Ce indică primele date din anchetă
Eveniment
Surse: Un cunoscut medic din București, găsit decedat în apartamentul său. Ce indică primele date din anchetă
Clujean anchetat după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani. Gestul polițiștilor (FOTO)
Eveniment
Clujean anchetat după ce a furat jucăriile unui copil de 4 ani. Gestul polițiștilor (FOTO)
Greșeala care îți poate distruge telefonul dacă o ignori prea mult
Eveniment
Greșeala care îți poate distruge telefonul dacă o ignori prea mult
Vremea se răcește brusc în România. Temperaturile scad cu până la 10 grade, iar la munte revine ninsoarea
Eveniment
Vremea se răcește brusc în România. Temperaturile scad cu până la 10 grade, iar la munte revine ninsoarea
Alertă la granița României. Două F-16 au decolat de la Fetești după atacuri rusești cu drone în apropiere de Tulcea
Eveniment
Alertă la granița României. Două F-16 au decolat de la Fetești după atacuri rusești cu drone în apropiere de Tulcea
Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Lideri internaționali și sute de companii, prezenți la summit
Eveniment
Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Lideri internaționali și sute de companii, prezenți la summit
12:11 - Lider PNL: Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm, că poate nu se ajungea aici
12:01 - Kelemen Hunor: „PSD și AUR ar trebui să își asume o nouă majoritate.” Și dacă PNL se întoarce la negocieri cu PSD?
11:59 - Scandal uriaș în plenul Camerei pe schimbarea POT! Microfoane tăiate și amenințări că moțiunea nu va trece: „Disperarea e mare”
11:57 - Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate
11:37 - România, lovită de Anticiclonul din Groenlanda. Temperaturile scad până aproape de îngheț. Când se va încălzi
11:30 - PSD a anunțat că toți reprezentanții săi în Guvern au demisionat / Grindeanu e în continuare șef la Camera Deputaților
11:29 - Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României
11:24 - Avertisment pe piața carburanților. Motorina ar putea depăși 9,5 lei/litru în zilele următoare
11:02 - Teoriile conspirației despre tentativa de asasinat asupra lui Trump de la gala presei din Washington
10:59 - Dorian Popa, șocat de factura la curent. Cât a ajuns să plătească, deși are și panouri fotovoltaice. Suma este uriașă