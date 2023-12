Superstiții pentru noaptea de Revelion. Lucruri pe care să le faci pentru noroc în dragoste, la bani și în viață

Anul 2023 se încheie cu pași repezi și a mai rămas doar puțin până 2024.

Pentru că trecerea dintre ani reprezintă un moment în care mulți își pun dorințe, amintim tradițiile și superstițiile aducătoare de noroc în cele 12 luni care urmează să înceapă.

Ce este bine să faci și ce nu, în noaptea dintre ani

Anul vechi este dat uitării, iar majoritatea românilor își concentrează atenția pe ce va urma. În noaptea dintre ani, oamenii respectă , deoarece consideră că le vor aduce un nou an mai prosper.

Conform tradiției, în seara de Revelion oamenii trebuie să facă mult zgomot, tocmai pentru a alunga spiritele rele. Se spune că pe data de 31 decembrie și 1 ianuarie nu trebuie să se facă cheltuieli sau să se arunce lucruri din casă, printre care și gunoiul.

Sărutul sub vâsc este un obicei mai nou în România, însă cuplurile nu îl ratează în niciun an. La miezul nopții, îndrăgostiții de sărută sub vâsc, pentru a avea noroc în anul care vine.

De asemenea, tradiția spune că în noaptea dintre ani fiecare persoană este bine să poarte o haină nouă, dar și un obiect roșu care să le aducă noroc în dragoste și la bani.

Pe masa de Revelion , căci norocul și bunăstarea se vor împrăștia așa cum face găina cu pământul. În schimb, peștele nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou.

Totodată, din bătrâni se știe că masa pentru Revelion trebuie să cuprindă 12 feluri de mâncare, câte unul pentru fiecare lună, notează .

O altă superstiție spune că fetele care nu și-au găsit ursitul trebuie să se bage sub masă înainte de miezul nopții și să mănânce 12 struguri.

Obiceiuri de Anul Nou care aduc noroc la bani

Se spune că la miezul nopții e bine ca paharele să fie pline, iar în farfurii să fie bucate.

Astfel, anul care va începe la ora 00:00 va fi unul bogat și plin de realizări în plan material.

Potrivit tradiției, la miezul nopții oamenii trebuie să aibă bani în buzunar pentru a avea parte de un an cât mai bogat.