Sindicaliștii din sistemul de finanțe publice cer să fie tratați corect în noua unitare aflată în curs de elaborare. În acest sens au inițiat o campanie de proteste la nivel național.

Sindicaliștii din finanțe protestează

Sindicatul Naţional Finanţe Publice ( ) lansează luni campania naţională de „Valoarea noastră – în lege!”. Prin acest demers, sindicaliștii atrag atenția asupra necesităţii recunoaşterii rolului, responsabilităţilor şi importanţei profesiei lor.

Această campanie de proteste a fost inițiată în contextul elaborării noii legi a salarizării unitare. Pilon în PNRR, Guvernul Bolojan a lăsat această reglementare pe ultima sută de metri, în ciuda importanței sale deosebite. La fel ca și în cazul legii pensiilor magistraților strategia premierului demis este de a lăsa actul normativ să fie adoptat cât mai aproape de termenul limită pentru a bloca orice negociere sau discuții.

El va cere ca documentul să intre în vigoare, indiferent de forma în care va fi promovat sub pretext că altfel se pierd banii din PNRR.

În aceste condiții, sindicatul finanțiștilor solicită o poziţionare corectă şi echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanţă cu standardele profesionale, responsabilităţile şi constrângerile specifice activităţii pe care o desfășoară.

Ce revendicări au sindicatele?

Sindicaliștii își vor expune punctul de vedere într-o conferință de presă pe care intenționează s-o organizeze în actualul context. Ei au anunțat că vor prezenta problemele sistemice cu care se confruntă personalul din Ministerul Finanţelor şi structurile din subordine.

De asemenea, vor stabili impactul direct pe care lipsa unui cadru legislativ adecvat îl are asupra funcţionării administraţiei financiar-fiscale, vamale, a reglementării jocurilor de noroc, precum şi asupra capacităţii statului de colectare a veniturilor bugetare.