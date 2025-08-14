Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii

al crimei din Mogoșoaia a recunoscut ! Acesta a omorât victima, după care a dezbrăcat-o și a fugit de la fața locului. Inițial a negat totul, însă, în cele din urmă, a mărturisit ceea ce a făcut.

Incidentul a avut loc în apartamentul în care femeia, în vârstă de 76 de ani, locuia cu chirie, alături de nepoata sa. Cea din urmă a fost cea care a găsit-o pe bătrână fără suflare și a alertat autoritățile, potrivit

Cine este criminalul

Potrivit informațiilor, cel care a ucis-o pe femeie este chiar fiul proprietarilor locuinței, în care victima era chiriașă. Tânărul are 25 de ani și a fost capturat câteva ore mai târziu, pe o stradă din Bucureștii Noi, undeva destul de aproape de locul în care s-a produs crima. Băiatul a fost prezent în momentul în care oamenii legii au efectuat cercetările la fața locului. La audieri, a menționat că totul a izbucnit de la o ceartă.

Autoritățile l-au reținut pe ucigaș pentru 24 de ore și este acuzat acum de omor. De asemenea, polițiștii vor cere arestarea lui preventivă pentru 24 de ore, iar individul va fi supus și unui control psihiatric.