B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii

Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii

Elena Boruz
14 aug. 2025, 14:58
Suspectul crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta! Cum au acționat oamenii legii
Sursa foto: publika.md

Principalul suspect al crimei din Mogoșoaia a recunoscut fapta macabră! Acesta a omorât victima, după care a dezbrăcat-o și a fugit de la fața locului. Inițial a negat totul, însă, în cele din urmă, a mărturisit ceea ce a făcut.

Incidentul a avut loc în apartamentul în care femeia, în vârstă de 76 de ani, locuia cu chirie, alături de nepoata sa. Cea din urmă a fost cea care a găsit-o pe bătrână fără suflare și a alertat autoritățile, potrivit știrile pro tv.

Cuprins:

  • Cine este criminalul
  • Cum a acționat poliția

Cine este criminalul

Potrivit informațiilor, cel care a ucis-o pe femeie este chiar fiul proprietarilor locuinței, în care victima era chiriașă. Tânărul are 25 de ani și a fost capturat câteva ore mai târziu, pe o stradă din Bucureștii Noi, undeva destul de aproape de locul în care s-a produs crima. Băiatul a fost prezent în momentul în care oamenii legii au efectuat cercetările la fața locului. La audieri, a menționat că totul a izbucnit de la o ceartă.

Cum a acționat poliția

Autoritățile l-au reținut pe ucigaș pentru 24 de ore și este acuzat acum de omor. De asemenea, polițiștii vor cere arestarea lui preventivă pentru 24 de ore, iar individul va fi supus și unui control psihiatric.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Eveniment
Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
Eveniment
Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
Scene ilare pe o plajă din Constanța. O mașină cu numere de Polonia a rămas blocată în nisip după ce a ignorat semnele care interzic accesul auto
Eveniment
Scene ilare pe o plajă din Constanța. O mașină cu numere de Polonia a rămas blocată în nisip după ce a ignorat semnele care interzic accesul auto
Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)
Eveniment
Cât de importantă este educația pentru a avea succes în viață. Forma de învățământ preferată de români (Sondaj)
Ce pensie primește un român care a lucrat doar o zi
Eveniment
Ce pensie primește un român care a lucrat doar o zi
Anchetă la o maternitate din Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la o zi după naștere
Eveniment
Anchetă la o maternitate din Timișoara. O tânără de 17 ani a murit la o zi după naștere
Românii susțin protestele profesorilor împotriva măsurilor de austeritate. Politicienii, vinovați de degradarea sistemului de învățământ. Cel mai bun ministru al Educației (Sondaj)
Eveniment
Românii susțin protestele profesorilor împotriva măsurilor de austeritate. Politicienii, vinovați de degradarea sistemului de învățământ. Cel mai bun ministru al Educației (Sondaj)
Sunt zece zile de când pompierii încearcă să lichideze incendiul din Delta Dunării. Au intervenit elicoptere Black Hawk
Eveniment
Sunt zece zile de când pompierii încearcă să lichideze incendiul din Delta Dunării. Au intervenit elicoptere Black Hawk
Reabilitarea termică: obligație climatică sau beneficiu social?
Eveniment
Reabilitarea termică: obligație climatică sau beneficiu social?
Ultima oră
15:47 - Amendă record cât prețul unui apartament, după ce a condus cu 77 km/h. Motivul pentru care șoferul a primit o astfel de sancțiune
15:36 - Vacanța în Grecia s-ar putea transforma în coșmar pentru români. Autoritățile au modificat legislația rutieră
15:33 - Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Dezvăluirile lui George Simion. Ce plan are, de fapt
15:30 - Accident tragic, în Iași! Un bărbat a murit, iar o femeie și două fetițe sunt în stare de inconștiență. Cum s-a petrecut totul
15:08 - Șofer, la un pas de tragedie după ce un tub de eoliană s-a desprins din transport chiar în fața mașinii sale, în Ialomița
15:06 - Peste 500 de școli sunt vizate de reorganizare. Anunț de ultimă oră de la Ministerul Educației
15:03 - Un nou conflict în Guvern pe tema investițiilor din PNRR. PSD îl avertizează pe Bolojan și anunță o ședință a conducerii: Nu există consens în Coaliție
14:37 - George Simion rupe tăcerea despre Gigi Becali: “Eu chiar am crezut”
14:35 - Alimentul care se găsește din abundență în pădurile din România, dar pentru care italienii plătesc sute de euro
14:31 - Jovan Markovic, OUT de la Universitatea Craiova! Cu ce club a semnat fotbalistul