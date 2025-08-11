Crimă macabră în Republica Moldova! O femeie a fost ucisă cu toporul și aruncată în fântână

O femeie de afaceri, în vârstă de 50 de ani, din Chișinău, a fost , de un bărbat de 46 de ani. După ce a comis crima, bărbatul i-ar fi aruncat trupul neînsuflețit într-o fântână, transmit autoritățile.

s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta că au loc anumite ilegalități. Acolo a dat de bărbatul pe care îl suspecta de anumite acțiuni necorespunzătoare și care avea să îi devină călău.

Ce s-a întâmplat, mai exact

Odată ajunsă acolo, între ea și bărbat a izbucnit un conflict, iar acesta i-ar fi aplicat mai multe lovituri de topor. Ulterior, trupul neînsuflețit ar fi fost aruncat într-o fântână pentru a mușamaliza crima, anunță De asemenea, mașina victimei a fost mutată într-o zonă din apropierea satului Telenești, unde a avut loc incidentul.

Bărbatul a fost găsit la scurt timp și reținut pentru 72 de ore. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat. Cercetările sunt continuate de oamenii legii.