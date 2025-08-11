B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Crimă macabră în Republica Moldova! O femeie a fost ucisă cu toporul și aruncată în fântână

Crimă macabră în Republica Moldova! O femeie a fost ucisă cu toporul și aruncată în fântână

Elena Boruz
11 aug. 2025, 15:56
Crimă macabră în Republica Moldova! O femeie a fost ucisă cu toporul și aruncată în fântână
Sursa foto: publika.md

O femeie de afaceri, în vârstă de 50 de ani, din Chișinău, a fost ucisă cu bestialitate, de un bărbat de 46 de ani. După ce a comis crima, bărbatul i-ar fi aruncat trupul neînsuflețit într-o fântână, transmit autoritățile.

Victima s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta că au loc anumite ilegalități. Acolo a dat de bărbatul pe care îl suspecta de anumite acțiuni necorespunzătoare și care avea să îi devină călău.

Ce s-a întâmplat, mai exact

Odată ajunsă acolo, între ea și bărbat a izbucnit un conflict, iar acesta i-ar fi aplicat mai multe lovituri de topor. Ulterior, trupul neînsuflețit ar fi fost aruncat într-o fântână pentru a mușamaliza crima, anunță știrimd. De asemenea, mașina victimei a fost mutată într-o zonă din apropierea satului Telenești, unde a avut loc incidentul.

Bărbatul a fost găsit la scurt timp și reținut pentru 72 de ore. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat. Cercetările sunt continuate de oamenii legii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Eveniment
Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Eveniment
Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
Eveniment
Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
Eveniment
La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Externe
O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Eveniment
Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Externe
Tragedie rutieră la Belgia: Un bebeluș de 9 luni, grav rănit după un accident violent cu o șoferiță româncă de TIR
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Eveniment
Beneficiile ascunse ale pisicilor: Iată cum poți să scapi de AVC și de infarct cu ajutorul lor, potrivit unor studii
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Eveniment
Plouă cu stele în România! Peste 100 de meteori pe oră. Perseidele ating apogeul în această noapte
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Eveniment
Gino Iorgulescu clarifică situația schimbării regulamentului LPF. Ce ar fi spus acesta despre modificare
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista