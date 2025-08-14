B1 Inregistrari!
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect

14 aug. 2025, 08:59
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O femeie de 76 de ani a încetat tragic din viață, în casa în care locuia cu chirie. Bătrâna a fost omorâtă, iar principalul suspect este chiar  fiul proprietarilor, în vârstă de 25 de ani.

 

Cuprins:

  1. Cine a descoperit trupul neînsuflețit al femeii
  2. Unde l-au găsit polițiștii pe presupusul autor al crimei

 

Cine a descoperit trupul neînsuflețit al femeii

Femeia a fost găsită fără viață chiar de către nepoata ei, alături de care locuia în chirie, în anexa unei case din Mogoșoaia, județul Ilfov. Tot nepoata a fost și cea care a alertat autoritățile. Sosiți la locul faptei, polițiștii l-au identificat pe presupusul autor, care și-a și recunoscut fapta. Motivele din spatele crimei nu sunt încă clare, iar autoritățile nu au reușit să găsească obiectul cu care a fost ucisă femeia de 76 de ani.

Victima și nepoata ei locuiau în anexă casei deținută de părinții tânărului de 25 de ani, bănuit că ar fi comis crima. Bătrâna a fost găsită fără viață pe podea, dezbrăcată și cu o plagă în zona gâtului. Anchetatorii nu exclud ca victima să fi fost și violată, relatează Știrile ProTV.

Unde l-au găsit polițiștii pe presupusul autor al crimei

După ce au fost alertatți prin apel la 112, oamenii legii au pornit pe urmele suspectului. L-au găsit în scurt timp, la câțiva kilometri distanță de locul în care a fost găsită femeia. În primă fază, bărbatul a negat că el ar fi de vină pentru crimă, dar apoi și-a schimbat mărturia și a declarat că el este vinovatul.

Strada pe care se află casa a fost închisă mai multe ore, pentru ca echipajele de la criminalistică să poată cerceta locul faptei. Și suspectul a fost de față în timpul cercetărilor, astfel înctâ anchetatorii să poată stabili circumstanțele în care a avut loc crima. Ulterior, tânărul cercetat pentru omor a fost preluat de poliție și dus la audieri.

Oamenii din zonă sunt de părere că bărbatul are probleme psihice, dar surse din rândul anchetatorilor susțin că nu există acte care să ateste acest lucru.

