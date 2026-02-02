Oamenii ar fi fost sedati și treziți ulterior fără organe vitale, conform foștilor deținuți Falun Gong. Ei susțin că au fost victime ale unui sistem de trafic de organe la scară largă în China. Autoritățile chineze neagă acuzațiile, însă rapoartele și mărturiile sugerează că zeci de mii de transplanturi ar fi avut loc „fără consimțământ”.

Recoltarea de organe, o problemă veche în China

China efectuează anual până la 100.000 de , majoritatea prin donatori voluntari înscriși în programe guvernamentale. Însă există acuzații că organe ar fi fost prelevate cu forța de la deținuți ai statului, o practică care ar genera miliarde de dolari anual, scrie Mirror.

Foști deținuți au povestit public experiențe șocante, dezvăluind violența și brutalitatea din spatele sistemului.

Mărturia lui Cheng, supraviețuitor al recoltării forțate

Cheng, considerat unul dintre primii supraviețuitori ai acestei practici, a povestit pentru The Sun că a fost închis și dus la spital împotriva voinței sale.

„Mi s-a făcut o injecție. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram într-un pat de spital, cu tuburi în nas, și îmi pierdeam și recăpătam conștiința. Era un tub cu lichid sângeros care ieșea de sub bandajul de pe o parte a corpului meu”, a spus el.

Ulterior, Cheng a descoperit că îi lipsesc părți din plămân și ficat. El fusese încarcerat în 2002 după ce a militat împotriva persecuției guvernamentale împotriva mișcării Falun Gong, interzisă de Partidul Comunist Chinez. Cheng susține că a fost imobilizat de șase gardieni după ce a refuzat să semneze documente de consimțământ și că a fost „injectat cu ceva”. Mai târziu, a fost programat pentru o a doua operație, crezând că autoritățile „urmau să-l omoare”.

Note oficiale și estimări alarmante

O notă guvernamentală din 30 ianuarie arată că practicanții Falun Gong deținuți sunt „raportat supuși diverselor metode de constrângere fizică și psihologică, inclusiv tortură, în încercări de a-i forța să renunțe la credințele și practicile lor”.

Statul chinez neagă acuzațiile, dar se menționează că decesele în detenție și recoltarea forțată de organe sunt raportate la scară semnificativă.

Estimările indică „zeci de mii” de transplanturi anual, cel puțin din anul 2000. Rapoartele credibile menționează „prelevări fără consimțământ” și identificarea deținuților Falun Gong drept „o sursă principală de organe”.