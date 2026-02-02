B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori

Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori

Selen Osmanoglu
02 feb. 2026, 09:22
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Recoltarea de organe, o problemă veche în China
  2. Mărturia lui Cheng, supraviețuitor al recoltării forțate
  3. Note oficiale și estimări alarmante

Oamenii ar fi fost sedati și treziți ulterior fără organe vitale, conform foștilor deținuți Falun Gong. Ei susțin că au fost victime ale unui sistem de trafic de organe la scară largă în China. Autoritățile chineze neagă acuzațiile, însă rapoartele și mărturiile sugerează că zeci de mii de transplanturi ar fi avut loc „fără consimțământ”.

Recoltarea de organe, o problemă veche în China

China efectuează anual până la 100.000 de transplanturi, majoritatea prin donatori voluntari înscriși în programe guvernamentale. Însă există acuzații că organe ar fi fost prelevate cu forța de la deținuți ai statului, o practică care ar genera miliarde de dolari anual, scrie Mirror.

Foști deținuți au povestit public experiențe șocante, dezvăluind violența și brutalitatea din spatele sistemului.

Mărturia lui Cheng, supraviețuitor al recoltării forțate

Cheng, considerat unul dintre primii supraviețuitori ai acestei practici, a povestit pentru The Sun că a fost închis și dus la spital împotriva voinței sale.

„Mi s-a făcut o injecție. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram într-un pat de spital, cu tuburi în nas, și îmi pierdeam și recăpătam conștiința. Era un tub cu lichid sângeros care ieșea de sub bandajul de pe o parte a corpului meu”, a spus el.

Ulterior, Cheng a descoperit că îi lipsesc părți din plămân și ficat. El fusese încarcerat în 2002 după ce a militat împotriva persecuției guvernamentale împotriva mișcării Falun Gong, interzisă de Partidul Comunist Chinez. Cheng susține că a fost imobilizat de șase gardieni după ce a refuzat să semneze documente de consimțământ și că a fost „injectat cu ceva”. Mai târziu, a fost programat pentru o a doua operație, crezând că autoritățile „urmau să-l omoare”.

Note oficiale și estimări alarmante

O notă guvernamentală din 30 ianuarie arată că practicanții Falun Gong deținuți sunt „raportat supuși diverselor metode de constrângere fizică și psihologică, inclusiv tortură, în încercări de a-i forța să renunțe la credințele și practicile lor”.

Statul chinez neagă acuzațiile, dar se menționează că decesele în detenție și recoltarea forțată de organe sunt raportate la scară semnificativă.

Estimările indică „zeci de mii” de transplanturi anual, cel puțin din anul 2000. Rapoartele credibile menționează „prelevări fără consimțământ” și identificarea deținuților Falun Gong drept „o sursă principală de organe”.

Tags:
Citește și...
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Eveniment
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Eveniment
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Eveniment
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Eveniment
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Eveniment
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Eveniment
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Eveniment
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Eveniment
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Ultima oră
11:10 - Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:30 - Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
10:08 - Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
10:02 - Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
09:39 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)