Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 16:53
Foto: Hepta/DPA Images.

O televiziune chineză a transmis live, din greșeală, o conversație destul de ciudată între liderul rus și cel al Chinei, vorbind despre biotehnologie, transplanturi de organe și chiar.. imortalitate.

Convorbirea între cei doi a avut loc în timp ce aceștia, împreună cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, participau la parada militară de la Beijing, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, informează Reuters, citat de către Agerpres.

Cuprins:

  • Despre momentul în care cei doi au fost surprinși
  • Ce s-a auzit mai exact în timpul discuției Putin – Xi

Despre momentul în care cei doi au fost surprinși

Potrivit surselor menționate, momentul a fost difuzat live de CCTV și transmis de mai multe instituții internaționale, inclusiv CGTN și Associated Press. Transmisiunea live a fost urmărită de aproape 2 miliarde de ori în mediul online și de 400 de milioane de telespectatori la TV.

Pe imaginile apărute, Putin și Xi se aflau alături de Kim Jong Un, conducând o delegație formată din peste 20 de lideri străini. În timp ce mergeau spre tribună, microfoanele au surprins vocea traducătorului lui Putin.

Ce s-a auzit mai exact în timpul discuției Putin – Xi

Traducătorul îi vorbea lui Xi în chineză și spunea:

„Biotehnologia se dezvoltă continuu. (…) Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr, și (poți) chiar să atingi nemurirea.”, informează Reuters, citat de Agerpres.

În răspuns, liderul chinez a spus:

„Unii prezic că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.” , conform aceleași surse.

Kim Jong Un, aflat lângă cei doi, a fost surprins zâmbind, dar nu este clar dacă discuția era tradusă și pentru el. Putin nu a fost auzit clar vorbind în rusă în acel moment.

