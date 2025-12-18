Monica Tatoiu a dezvăluit că așa-zisul iubit al Rodicăi Stănoiu îi controla acesteia întreaga viață. Ea nu mai avea acces la telefon și nu-i mai putea intra nimeni în casă. Șoferul și femeia de serviciu, singurele persoane care mai aveau acces la fosta ministră, fuseseră concediați. Monica Tatoiu a atras atenția că sunt o grămadă de situații în care indivizi încearcă să profite de persoanele în vârstă și pentru a rămâne cu lor.

Tatoiu: Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit

„Eu m-am întors pe 30 noiembrie, iar pe 1 decembrie am serbat Ziua Națională împreună cu prieteni din generația mea. Eu fac 70 de ani. Din întâmplare discutam despre doamna Stănoiu. Ne cunoșteam, unii mai apropiați, alții mai îndepărtați și atunci am văzut primele poze cu ea pe care ea le-a dat prietenei mele cu care stăteam de vorbă. Toți am zis că femeia asta a ajuns la mâna acestui individ, ce putem să facem? Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit

Tatoiu: Nu e vorba de Stănoiu aici, ci de toate persoanele mai în vârstă, vulnerabile

Ea a explicat apoi cum a ajuns așa-zisul iubit al Rodicăi Stănoiu să-i controleze viața acesteia.

„S-a întâmplat o chestie. I-a fost concediat șoferul și femeia de serviciu care mergea tot timpul cu ea. S-a mutat în casa ei pe post de șofer acest personaj și mama acestui șofer gătea. Informația este de la doamna Stănoiu. Și atunci este normal ca procuratura, pe lângă deshumare, să vadă ce s-a întâmplat în momentul în care ea a fost izolată de prieteni, de rude, de apropiați, i s-a confiscat telefonul, nu puteai să intri în casă. Mașina era condusă de acest individ care îi controla totul.

Nu e vorba de doamna Stănoiu aici. Este vorba de toate persoanele mai în vârstă care sunt vulnerabile în astfel de situații. E lumea plină de astfel de cazuri. Italia, care are populație îmbătrânită, Franța. Sunt cazuri în care cineva se folosește de puterea grupului din care face parte pentru a pune mâna pe averile celor care sunt vulnerabili. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat din momentul în care ea a fost izolată. Se va face dreptate, problema este că vor cădea mai multe capete decât unul singur”, a mai spus Monica Tatoiu.