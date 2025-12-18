B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”

Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ…”

Traian Avarvarei
18 dec. 2025, 15:35
Monica Tatoiu, noi dezvăluiri despre ultimele zile ale Rodicăi Stănoiu: „E lumea plină de astfel de cazuri. Acest individ...”
Monica Tatoiu. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. Tatoiu: Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit
  2. Tatoiu: Nu e vorba de Stănoiu aici, ci de toate persoanele mai în vârstă, vulnerabile

Monica Tatoiu a dezvăluit că așa-zisul iubit al Rodicăi Stănoiu îi controla acesteia întreaga viață. Ea nu mai avea acces la telefon și nu-i mai putea intra nimeni în casă. Șoferul și femeia de serviciu, singurele persoane care mai aveau acces la fosta ministră, fuseseră concediați. Monica Tatoiu a atras atenția că sunt o grămadă de situații în care indivizi încearcă să profite de persoanele în vârstă și vulnerabile pentru a rămâne cu averile lor.

Tatoiu: Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit

„Eu m-am întors pe 30 noiembrie, iar pe 1 decembrie am serbat Ziua Națională împreună cu prieteni din generația mea. Eu fac 70 de ani. Din întâmplare discutam despre doamna Stănoiu. Ne cunoșteam, unii mai apropiați, alții mai îndepărtați și atunci am văzut primele poze cu ea pe care ea le-a dat prietenei mele cu care stăteam de vorbă. Toți am zis că femeia asta a ajuns la mâna acestui individ, ce putem să facem? Asta vorbeam pe 1 decembrie. După trei zile a murit”, a povestit Monica Tatoiu, potrivit CanCan.

Tatoiu: Nu e vorba de Stănoiu aici, ci de toate persoanele mai în vârstă, vulnerabile

Ea a explicat apoi cum a ajuns așa-zisul iubit al Rodicăi Stănoiu să-i controleze viața acesteia.

„S-a întâmplat o chestie. I-a fost concediat șoferul și femeia de serviciu care mergea tot timpul cu ea. S-a mutat în casa ei pe post de șofer acest personaj și mama acestui șofer gătea. Informația este de la doamna Stănoiu. Și atunci este normal ca procuratura, pe lângă deshumare, să vadă ce s-a întâmplat în momentul în care ea a fost izolată de prieteni, de rude, de apropiați, i s-a confiscat telefonul, nu puteai să intri în casă. Mașina era condusă de acest individ care îi controla totul.

Nu e vorba de doamna Stănoiu aici. Este vorba de toate persoanele mai în vârstă care sunt vulnerabile în astfel de situații. E lumea plină de astfel de cazuri. Italia, care are populație îmbătrânită, Franța. Sunt cazuri în care cineva se folosește de puterea grupului din care face parte pentru a pune mâna pe averile celor care sunt vulnerabili. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat din momentul în care ea a fost izolată. Se va face dreptate, problema este că vor cădea mai multe capete decât unul singur”, a mai spus Monica Tatoiu.

Tags:
Citește și...
Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
Eveniment
Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Eveniment
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Eveniment
Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Eveniment
Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
Eveniment
Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Eveniment
De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Modernizare blocată la ușa spitalului în Botoșani. De ce nu pot fi folosite paturile nou cumpărate (FOTO, VIDEO)
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Eveniment
Sărbătorile pot fi periculoase pentru sănătate: Ce probleme medicale apar frecvent în această perioadă și la ce să fim atenți
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
Eveniment
Sezonul de schi din Poiana Brașov, sub semnul întrebării. Lipsa zăpezii amână deschiderea pârtiilor
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Eveniment
Viața la minus 45 de grade. Cum supraviețuiesc oamenii în cel mai rece oraș locuit de pe Pământ
Ultima oră
16:24 - Marius Calotă rupe tăcerea! Adevărul despre relația cu Rodica Stănoiu: „A fost ca a doua mamă pentru mine”
15:59 - Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
15:52 - Dominic Fritz a devenit cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă” (VIDEO, FOTO)
15:47 - Violențe la Bruxelles. 10.000 de fermieri protestează în fața Parlamentului European (VIDEO)
15:20 - Victor Ponta contestă numirea lui Radu Miruță la Apărare. Ce motive invocă fostul premier (FOTO)
15:08 - Rodica Stănoiu a fost înmormântată din nou, la trei zile de la deshumare
15:00 - Ornela Pasăre a dezvăluit rețeta ei de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii
14:38 - Gripa ia amploare în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină dominantă
14:32 - De ce păstrăm pungi de plastic și borcane goale? Iată ce spun psihologii despre acest obicei
14:30 - Vânzările de medicamente anti-mahmureală au explodat în Rusia: E cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului asupra Ucrainei