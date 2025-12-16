Mara Bănică trage un semnal de alarma după moartea misterioasă a Rodicăi Stănoiu. Cazul fostei ministre a Justiției readuce în discuție neregulile din sistem și mai ales, la ce îi poate împinge singurătatea pe seniori să facă.

Ce spune Mara Bănică despre cazul Rodicăi Stănoiu

Cazul Rodicăi Stănoiu a atras atenția unei țări întregi. Oamenii au fost frapați să afle că, deși femeia a ajuns la spital cu mai multe răni la nivelul capului, fracturi la nivelul coastelor și subnutrită, după deces, nu a fost supusă unei autopsii. Mai mult, apropiații fostei demnitare bănuiau că iubitul cu 50 de ani mai tânăr i-ar controla telefonul și ar fi determinat-o să se izoleze de oamenii dragi. Toate aceste informații sunt încă la nivel de ipoteză, dar fac ca misterul morții Rodicăi Stănoiu să se aprofundeze.

În acest context, în care o țară întreagă așteaptă cu sufletul la gură cele mai noi detalii privind cazul fostei ministre a Justiție, Mara Bănică a analizat ea însăși ultimele informații apărute în presă, despre acest subiect. Jurnalista targe un semnal de alarmă privind singurătatea în rândul seniorilor și ce efecte poate avea asupra deciziilor lor.

„Cred că asta a plătit Rodica Stănoiu. Prețul singurătății. Seniorii sunt vulnerabili. Unii își pierd ușor mințile. Nu e vina lor.

Când nu e nimeni cu adevărat lângă ei, sunt păcăliți adesea: că e metoda accidentul, că e hoțul care le smulge geanta ponosită pentru trei firfirei mărunți dintr-un portofel scorojit… cineva îi va păcăli mereu. Nu e vina Rodicăi Stănoiu. Nu e vina nimănui. A sorții care nu i-a dat copii, poate.

După moartea soțului, în 2017, și-a pierdut busola. Poate și mințile. Ca și la -ul Stelei Popescu, nimeni din preajma ei nu a văzut semne. Când te îngrijorezi cu adevărat pentru cineva drag, acționezi”, a scris Mara Bănică, pe .

Cum crede Mara Bănică că a fost tratată Rodica Stănoiu de prietenele ei

Mara Bănică este de părere că Rodica Stănoiu nu a beneficiat de un ajutor sincer și dezinteresat din partea persoanele pe care le considera aproapiate. Jurnalista crede că atunci când fosta ministră și-a început relația cu partenerul mai tânăr, o parte dintre prietenele ei s-au mulțumit doar să o bârfească. Văzută prin ochii Marei Bănică, Rodica Stănoiu era o persoana în vârstă, cu nevoie de ajutor.