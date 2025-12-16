B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr

Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr

B1.ro
16 dec. 2025, 19:07
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Sursa Foto: Instagram/ @marabanica
Cuprins
  1. Ce spune Mara Bănică despre cazul Rodicăi Stănoiu
  2. Cum crede Mara Bănică că a fost tratată Rodica Stănoiu de prietenele ei

Mara Bănică trage un semnal de alarma după moartea misterioasă a Rodicăi Stănoiu. Cazul fostei ministre a Justiției readuce în discuție neregulile din sistem și mai ales, la ce îi poate împinge singurătatea pe seniori să facă. 

Ce spune Mara Bănică despre cazul Rodicăi Stănoiu

Cazul Rodicăi Stănoiu a atras atenția unei țări întregi. Oamenii au fost frapați să afle că, deși femeia a ajuns la spital cu mai multe răni la nivelul capului, fracturi la nivelul coastelor și subnutrită, după deces, nu a fost supusă unei autopsii. Mai mult, apropiații fostei demnitare bănuiau că iubitul cu 50 de ani mai tânăr i-ar controla telefonul și ar fi determinat-o să se izoleze de oamenii dragi. Toate aceste informații sunt încă la nivel de ipoteză, dar fac ca misterul morții Rodicăi Stănoiu să se aprofundeze.

În acest context, în care o țară întreagă așteaptă cu sufletul la gură cele mai noi detalii privind cazul fostei ministre a Justiție, Mara Bănică a analizat ea însăși ultimele informații apărute în presă, despre acest subiect. Jurnalista targe un semnal de alarmă privind singurătatea în rândul seniorilor și ce efecte poate avea asupra deciziilor lor.

„Cred că asta a plătit Rodica Stănoiu. Prețul singurătății. Seniorii sunt vulnerabili. Unii își pierd ușor mințile. Nu e vina lor.
Când nu e nimeni cu adevărat lângă ei, sunt păcăliți adesea: că e metoda accidentul, că e hoțul care le smulge geanta ponosită pentru trei firfirei mărunți dintr-un portofel scorojit… cineva îi va păcăli mereu.

Nu e vina Rodicăi Stănoiu. Nu e vina nimănui. A sorții care nu i-a dat copii, poate.
După moartea soțului, în 2017, și-a pierdut busola. Poate și mințile. Ca și la AVC-ul Stelei Popescu, nimeni din preajma ei nu a văzut semne. Când te îngrijorezi cu adevărat pentru cineva drag, acționezi”, a scris Mara Bănică, pe Facebook.

Cum crede Mara Bănică că a fost tratată Rodica Stănoiu de prietenele ei

Mara Bănică este de părere că Rodica Stănoiu nu a beneficiat de un ajutor sincer și dezinteresat din partea persoanele pe care le considera aproapiate. Jurnalista crede că atunci când fosta ministră și-a început relația cu partenerul mai tânăr, o parte dintre prietenele ei s-au mulțumit doar să o bârfească. Văzută prin ochii Marei Bănică, Rodica Stănoiu era o persoana în vârstă, cu nevoie de ajutor.

„Multele ei prietene au avut un subiect de dezbătut la telefon, probabil.
— Ai auzit, dragă, ce face Rodica? E cu un tinerel, îl duce peste tot!
— Ce vrei? O fi luat-o razna!

Punct. O bârfă.

Realitatea cred că e alta. Cred că Rodica Stănoiu avea nevoie de ajutor. Și revin la prețul singurătății. Când n-ai pe nimeni aproape și nu știi că mintea îți joacă feste la 85 de ani, ce poți să faci?”, a încheiat Mara Bănică postarea.

Tags:
Citește și...
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Monden
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Monden
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Andreea Esca a vorbit deschis despre Alexia și Aris: „Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui…”
Monden
Andreea Esca a vorbit deschis despre Alexia și Aris: „Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui…”
Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
Monden
Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Monden
Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
Monden
Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
Sportivi, vedete, influenceri și un fost politician. Cum va arăta noul sezon Survivor România
Monden
Sportivi, vedete, influenceri și un fost politician. Cum va arăta noul sezon Survivor România
Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor”
Monden
Cum reacționează Oana Moșneagu la scenele romantice ale lui Vlad Gherman: „Când te-ai măritat cu un actor”
Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva”
Monden
Cum a reacționat Oana Moșneagu când l-a văzut pe Vlad Gherman sărutându-se cu o colegă: „Nu te enerva, nu te enerva”
Gerard Butler a scos ce era mai rău din Alina Pușcău: „I-am dat o palmă”. Cum a reușit actorul să o enerveze pe româncă
Monden
Gerard Butler a scos ce era mai rău din Alina Pușcău: „I-am dat o palmă”. Cum a reușit actorul să o enerveze pe româncă
Ultima oră
19:31 - Data de vânzare și data de consum, separate pe etichete. Ce propun specialiștii pentru combaterea risipei alimentare
19:28 - Franța se confruntă cu o gravă problemă demografică. Rata deceselor a depășit-o pe cea nașterilor
18:48 - Lia Savonea, trimisă la pensie. Mesaj tranșant în plin scandal în Justiție
18:45 - Circulație restricționată pe DN1 în urma unei surpări de teren. Cum este afectat traficul între Brașov și Ploiești (FOTO)
18:27 - O influenceriță din China, stabilită în Bacău: „România e o țară periculoasă pentru fete” / Ce a „speriat-o” pe tânără
18:17 - Nicușor Dan respinge ideea implicării politicului în Justiție. Sistemul trebuie să se autoguverneze
18:04 - Captură de droguri la intrarea în România. Cum a fost descoperit transportul de 37 de kilograme de canabis la Giurgiu (FOTO, VIDEO)
17:56 - Cadavrul unui român dispărut din luna august ar fi fost descoperit în Spania
17:42 - Vlad Pascu pierde la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța supremă i-a respins cererea de recurs în casație
17:23 - Domeniul în care salariile au crescut semnificativ în ultima lună. Cum s-au modificat veniturile bugetarilor