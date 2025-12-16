B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces

Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces

Ana Maria
16 dec. 2025, 10:22
Planul bine pus la punct prin care iubitul Rodicăi Stănoiu a vrut să pună mâna pe averea uriașă. Ce-a făcut înainte cu o zi de deces
Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Ce avere urmează să intre în succesiune
  2. Cum a început totul? Ce s-a întâmplat înainte de moartea Rodicăi Stănoiu
  3. Ce alte acțiuni a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu, recent

Iubitul Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă, cu 50 de ani mai tânăr decât ea, a fost surprins în repetate rânduri făcând drumuri la biroul notarial, la scurt timp după moartea fostei ministrese a Justiției. Surse judiciare confirmă că bărbatul este implicat în demersuri legale pentru gestionarea succesiunii, în timp ce ancheta privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu este în plină desfășurare.

Ce avere urmează să intre în succesiune

Fosta ministră a lăsat în urmă o avere impresionantă: case în Nisa, Pipera și Constanța, două mașini de lux și conturi bancare consistente. Surse judiciare citate de Cancan susțin că demersurile iubitului Rodicăi Stănoiu nu sunt la primul pas în încercarea de a pune mâna pe aceste bunuri.

Cum a început totul? Ce s-a întâmplat înainte de moartea Rodicăi Stănoiu

Pe 2 decembrie, cu doar o zi înainte de decesul fostei ministrese, sursele judiciare susțin că Rodica Stănoiu s-a prezentat împreună cu partenerul său și o altă femeie pentru a solicita un certificat fiscal necesar în procesul de înstrăinare a unui imobil. Acest document atestă că iubitul ei nu avea datorii către stat pentru proprietatea respectivă, o casă situată în Pipera-Voluntari. Totodată, bărbatul și însoțitoarea sa ar fi depus și o altă cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal.

Se pare că totul a fost planificat cu atenție, certificatul fiscal fiind esențial pentru demararea procedurii de succesiune. Mai surprinzător este faptul că aceste demersuri au avut loc cu doar o zi înainte de tragicul sfârșit al Rodicăi Stănoiu. Martorii oculari susțin că fosta ministră a fost scoasă din acel loc pe brațe, starea ei fiind extrem de gravă, aproape ca o legumă.

La doar două zile după moartea Rodicăi Stănoiu, pe 5 decembrie, bărbatul s-a prezentat din nou la notar să ridice certificatul fiscal, dar a fost nevoit să plece, după ce i s-a cerut testamentul și calitatea în care face aceste demersuri. În ciuda refuzului său, succesiunea a intrat pe rol.

Ce alte acțiuni a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu, recent

În ziua următoare, Marius Calotă a revenit la biroul notarial și a solicitat acte pentru Toyota Yaris, mașina cu care a fost surprins ieșind din notariat. Deși susține că are testamentul Rodicăi Stănoiu, nu s-a prezentat cu documentul în fața notarilor.

Autoritățile au deschis un dosar de moarte suspectă, iar trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pentru expertize. Atitudinea și rapiditatea demersurilor iubitului au atras suspiciuni, iar publicul așteaptă cu interes concluziile anchetei.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Eveniment
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
Eveniment
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
Eveniment
16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Eveniment
Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)
Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții
Eveniment
Adevărul despre al 13-lea salariu. Cine îl încasează și în ce condiții
Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta
Eveniment
Lingura de lemn, mituri și realitate. Iată cât de sigură este aceasta
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată”, se prezintă azi la CSM. Ce urmează
Eveniment
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată”, se prezintă azi la CSM. Ce urmează
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun
Eveniment
Sărbătorile de iarnă se apropie. Cât costă carnea de porc în supermarketuri înainte de Crăciun
Cum pot greșelile statului să te lase fără identitate. Cazul incredibil al unui bărbat din Botoșani
Eveniment
Cum pot greșelile statului să te lase fără identitate. Cazul incredibil al unui bărbat din Botoșani
Ultima oră
11:33 - Fiul cel mare al lui Donald Trump s-a logodit. Cine este vedeta care urmează să fie viitoarea noră a președintelui american
11:24 - Câți bani a primit Alina Pușcău să pozeze pentru Playboy America: „Am fost prima și ultima româncă de pe copertă”
11:12 - Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
11:07 - Momentul în care un avion s-a prăbușit peste niște clădiri. Sunt mai mulți morți (VIDEO)
11:01 - Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
10:56 - Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
10:52 - Vlăduța Lupău a rămas fără geanta de lux în timpul concertului din Cluj. Mesajul artistei pentru hoț (VIDEO)
10:45 - 16 decembrie: Cum a început Revoluția Română acum 36 de ani. Începutul revoltei de la Timișoara
10:34 - Geoparcul Ținutul Buzăului, laborator natural. Cercetătorii americani studiază viața extremă în România
10:21 - Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)