Iubitul Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă, cu 50 de ani mai tânăr decât ea, a fost surprins în repetate rânduri făcând drumuri la biroul notarial, la scurt timp după moartea fostei ministrese a Justiției. Surse judiciare confirmă că bărbatul este implicat în demersuri legale pentru gestionarea succesiunii, în timp ce ancheta privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu este în plină desfășurare.

Ce avere urmează să intre în succesiune

Fosta ministră a lăsat în urmă o avere impresionantă: case în Nisa, Pipera și Constanța, două mașini de lux și conturi bancare consistente. Surse judiciare citate de susțin că demersurile iubitului Rodicăi Stănoiu nu sunt la primul pas în încercarea de a pune mâna pe aceste bunuri.

Cum a început totul? Ce s-a întâmplat înainte de moartea Rodicăi Stănoiu

Pe 2 decembrie, cu doar o zi înainte de decesul fostei ministrese, sursele judiciare susțin că Rodica Stănoiu s-a prezentat împreună cu partenerul său și o altă femeie pentru a solicita un certificat fiscal necesar în procesul de înstrăinare a unui imobil. Acest document atestă că iubitul ei nu avea datorii către stat pentru proprietatea respectivă, o casă situată în Pipera-Voluntari. Totodată, bărbatul și însoțitoarea sa ar fi depus și o altă cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal.

Se pare că totul a fost planificat cu atenție, certificatul fiscal fiind esențial pentru demararea procedurii de succesiune. Mai surprinzător este faptul că aceste demersuri au avut loc cu doar o zi înainte de tragicul sfârșit al Rodicăi Stănoiu. Martorii oculari susțin că fosta ministră a fost scoasă din acel loc pe brațe, starea ei fiind extrem de gravă, aproape ca o legumă.

La doar două zile după moartea Rodicăi Stănoiu, pe 5 decembrie, bărbatul s-a prezentat din nou la notar să ridice certificatul fiscal, dar a fost nevoit să plece, după ce i s-a cerut testamentul și calitatea în care face aceste demersuri. În ciuda refuzului său, succesiunea a intrat pe rol.

Ce alte acțiuni a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu, recent

În ziua următoare, a revenit la biroul notarial și a solicitat acte pentru Toyota Yaris, mașina cu care a fost surprins ieșind din notariat. Deși susține că are testamentul Rodicăi Stănoiu, nu s-a prezentat cu documentul în fața notarilor.

Autoritățile au deschis un dosar de moarte suspectă, iar trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pentru expertize. Atitudinea și rapiditatea demersurilor iubitului au atras suspiciuni, iar publicul așteaptă cu interes concluziile anchetei.